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México

AMLO, Calderón, Salinas y Fox: cuatro expresidentes reaparecen en una misma semana

Vicente Fox, Felipe Calderón, Carlos Salinas y Andrés Manuel López Obrador reaparecieron en distintos escenarios, entre actos políticos, foros y la presentación de un libro, en el arranque de la ruta hacia 2027.
jue 01 octubre 2026 06:00 PM
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En la imagen, divida en cuatro, se ve a AMLO, Felipe Calderón, Carlos Salinas y Vicente Fox.
Cuatro exmandatarios se dejaron ver en los últimos días, en pleno aniversario de Sheinbaum en el Ejecutivo federal. (Fotos: Cuartoscuro )

En apenas una semana, cuatro expresidentes de México volvieron a ocupar espacios en la conversación pública, aunque desde escenarios y con mensajes distintos. Vicente Fox, Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari y Andrés Manuel López Obrador reaparecieron entre actos políticos , encuentros académicos y la presentación de un libro, en momentos en que el país se encamina hacia las elecciones de 2027 y en el segundo aniversario de Claudia Sheinbaum al frente del Ejecutivo federal.

Las apariciones de Fox y Calderón ocurrieron en un escenario político. Ambos acudieron al segundo informe de gobierno del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, quien busca contender nuevamente por la gubernatura de Nuevo León y cuyo nombre se perfila en una eventual alianza entre PRI y PAN.

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¿Qué dijo Felipe Calderón en su reaparición?

Felipe Calderón también reapareció de manera individual después de aproximadamente un año sin participar en eventos públicos. Lo hizo en el Foro América Libre Unidos por la Democracia, realizado en Ciudad de México, donde centró su intervención en la oposición y en la necesidad de recuperar presencia territorial.

El expresidente llamó a los partidos opositores a abrir sus candidaturas a ciudadanos y a reconstruir estructuras electorales desde las comunidades. Planteó que la oposición mexicana debe recuperar el contacto directo con los electores y organizarse distrito por distrito para competir contra Morena en las próximas elecciones.

Durante su intervención, Calderón también cuestionó el funcionamiento actual de instituciones como las autoridades electorales y el Poder Judicial, y sostuvo que México se encamina hacia una nueva versión de lo que Mario Vargas Llosa denominó en 1990 “la dictadura perfecta”. Al mismo tiempo, reconoció que los errores de la oposición contribuyeron al ascenso de Morena al poder.

Su regreso generó además una protesta. Extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro e integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas se movilizaron contra su participación en el foro y reclamaron nuevamente la extinción de la empresa decretada durante su gobierno en 2009. Posteriormente, en Los Pinos, un grupo golpeó una estatua del expresidente hasta desprenderle la cabeza.

¿En dónde reaparició Vicente Fox?

Vicente Fox fue otro de los expresidentes que reaparecieron públicamente durante la semana. Su presencia en el informe de Adrián de la Garza lo colocó nuevamente junto a figuras centrales de la oposición, entre ellas Calderón, Xóchitl Gálvez, Margarita Zavala y Ricardo Anaya.

Adrián de la Garza, Informe
Felipe Calderón se reencontró con Ricardo Anaya en el evento en Monterrey. (Foto: Gabriela Pérez Montiel/Cuartoscuro )

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El encuentro ocurrió mientras PRI y PAN analizan posibles acuerdos rumbo a 2027 y mientras De la Garza busca volver a competir por la gubernatura de Nuevo León. Su presencia, junto con la de Calderón, fue posteriormente interpretada por el gobierno federal como parte de una actividad política opositora vinculada con el próximo proceso electoral.

¿Dónde reapareció Carlos Salinas de Gortari?

Carlos Salinas de Gortari tuvo un escenario distinto. El expresidente, quien gobernó México entre 1988 y 1994, participó el 28 de septiembre en el conversatorio “Hablemos de México”, realizado en la Universidad de Harvard, en Massachusetts.

El encuentro reunió al exmandatario con estudiantes mexicanos para conversar sobre la situación actual del país y sus perspectivas de desarrollo. La presencia de Salinas se conoció a partir de fotografías y testimonios publicados por asistentes en redes sociales.

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AMLO reaparece con un libro

La otra reaparición ocurrió en Palenque, Chiapas. Andrés Manuel López Obrador volvió al espacio público para presentar su nuevo libro, Pueblo, en un mensaje en el que reivindicó la soberanía popular y cuestionó a medios de comunicación, grupos económicos y la estrategia de Estados Unidos frente al consumo de drogas.

Su aparición se produjo un día después de que se conociera que dos agencias de seguridad estadounidenses analizaban señalamientos periodísticos sobre presuntos vínculos de su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, con el crimen organizado y el huachicol fiscal. Las agencias, según la información difundida, no han abierto una investigación formal contra él. López Beltrán tampoco ha sido acusado formalmente de un delito y ha negado tener vínculos con actividades delictivas.

López Obrador no se refirió directamente a esos señalamientos durante la presentación. En cambio, centró su mensaje en la soberanía y en el papel del pueblo dentro de una democracia. Durante su gobierno había dicho que únicamente regresaría a la vida pública ante circunstancias como un fraude electoral, un intento de golpe de Estado o una violación a la soberanía nacional.

Sheinbaum y Morena responden

Las reapariciones de Fox y Calderón también provocaron reacciones desde Morena y el gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que ambos expresidentes participan en actividades políticas de la oposición rumbo a 2027 y afirmó que sus apariciones forman parte de un proceso de reorganización opositora.

“Son expresidentes que están en campaña”, dijo Sheinbaum durante su conferencia del jueves, al referirse particularmente a la participación de Calderón en el foro América Libre.

Desde Morena, la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, difundió un posicionamiento del Comité Ejecutivo Nacional en el que cuestionó a ambos exmandatarios. El mensaje sostuvo que Calderón no puede presentarse como referente de democracia y que Fox desconoce que, desde la perspectiva de Morena, la soberanía corresponde al pueblo y no a las élites.

En cuestión de días, cuatro expresidentes volvieron a escena desde espacios diferentes: Fox y Calderón, en actos vinculados con figuras y organizaciones de oposición; Salinas, en un encuentro universitario en Estados Unidos; y López Obrador, con la presentación de un libro y un mensaje político sobre la soberanía.

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AMLO Reformas constitucionales de AMLO Claudia Sheinbaum Felipe Calderón Vicente Fox

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