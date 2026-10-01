AMLO, Calderón, Salinas y Fox: cuatro expresidentes reaparecen en una misma semana

AMLO reaparece con un libro
La otra reaparición ocurrió en Palenque, Chiapas. Andrés Manuel López Obrador volvió al espacio público para presentar su nuevo libro, Pueblo, en un mensaje en el que reivindicó la soberanía popular y cuestionó a medios de comunicación, grupos económicos y la estrategia de Estados Unidos frente al consumo de drogas.
Su aparición se produjo un día después de que se conociera que dos agencias de seguridad estadounidenses analizaban señalamientos periodísticos sobre presuntos vínculos de su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, con el crimen organizado y el huachicol fiscal. Las agencias, según la información difundida, no han abierto una investigación formal contra él. López Beltrán tampoco ha sido acusado formalmente de un delito y ha negado tener vínculos con actividades delictivas.
López Obrador no se refirió directamente a esos señalamientos durante la presentación. En cambio, centró su mensaje en la soberanía y en el papel del pueblo dentro de una democracia. Durante su gobierno había dicho que únicamente regresaría a la vida pública ante circunstancias como un fraude electoral, un intento de golpe de Estado o una violación a la soberanía nacional.
Sheinbaum y Morena responden
Las reapariciones de Fox y Calderón también provocaron reacciones desde Morena y el gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que ambos expresidentes participan en actividades políticas de la oposición rumbo a 2027 y afirmó que sus apariciones forman parte de un proceso de reorganización opositora.
“Son expresidentes que están en campaña”, dijo Sheinbaum durante su conferencia del jueves, al referirse particularmente a la participación de Calderón en el foro América Libre.
Desde Morena, la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, difundió un posicionamiento del Comité Ejecutivo Nacional en el que cuestionó a ambos exmandatarios. El mensaje sostuvo que Calderón no puede presentarse como referente de democracia y que Fox desconoce que, desde la perspectiva de Morena, la soberanía corresponde al pueblo y no a las élites.
En cuestión de días, cuatro expresidentes volvieron a escena desde espacios diferentes: Fox y Calderón, en actos vinculados con figuras y organizaciones de oposición; Salinas, en un encuentro universitario en Estados Unidos; y López Obrador, con la presentación de un libro y un mensaje político sobre la soberanía.