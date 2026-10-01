AMLO, Calderón, Salinas y Fox: cuatro expresidentes reaparecen en una misma semana

¿Qué dijo Felipe Calderón en su reaparición?

Felipe Calderón también reapareció de manera individual después de aproximadamente un año sin participar en eventos públicos. Lo hizo en el Foro América Libre Unidos por la Democracia, realizado en Ciudad de México, donde centró su intervención en la oposición y en la necesidad de recuperar presencia territorial.

El expresidente llamó a los partidos opositores a abrir sus candidaturas a ciudadanos y a reconstruir estructuras electorales desde las comunidades. Planteó que la oposición mexicana debe recuperar el contacto directo con los electores y organizarse distrito por distrito para competir contra Morena en las próximas elecciones.

Durante su intervención, Calderón también cuestionó el funcionamiento actual de instituciones como las autoridades electorales y el Poder Judicial, y sostuvo que México se encamina hacia una nueva versión de lo que Mario Vargas Llosa denominó en 1990 “la dictadura perfecta”. Al mismo tiempo, reconoció que los errores de la oposición contribuyeron al ascenso de Morena al poder.

Su regreso generó además una protesta. Extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro e integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas se movilizaron contra su participación en el foro y reclamaron nuevamente la extinción de la empresa decretada durante su gobierno en 2009. Posteriormente, en Los Pinos, un grupo golpeó una estatua del expresidente hasta desprenderle la cabeza.

¿En dónde reaparició Vicente Fox?

Vicente Fox fue otro de los expresidentes que reaparecieron públicamente durante la semana. Su presencia en el informe de Adrián de la Garza lo colocó nuevamente junto a figuras centrales de la oposición, entre ellas Calderón, Xóchitl Gálvez, Margarita Zavala y Ricardo Anaya.