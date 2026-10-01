Monreal sostuvo que este “numero importante” de registros se debe a que esta es la última vez que los legisladores pueden buscar la reelección, luego de que el año pasado el Congreso de la Unión modificó la Constitución para eliminar la elección consecutiva. Esta disposición entrará en vigor en 2030.

“El registro empieza a hora y estarán sometidos a una encuesta en sus distritos y en razón de eso el partido seleccionará. Esta será la última ocasión que se permita la reelección. A partir de 2040 está prohibida”, declaró.

Comentó que quienes se registren no tendrán que pedir licencia a su cargo, pues dijo que, de hacerlo, sería caótica la Cámara de Diputados.



El morenista aseguró que él no se inscribirá en esta convocatoria, pues afirmó que puso a disposición del partido su posición y que sean ellos quienes decidan.

“Yo no he decidido hasta que el partido pueda decir si hago falta. Si no me iré a la aula universitaria de manera permanente”, dijo en conferencia.

Agregó que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como la Cámara de Diputados publicarán los lineamientos para evitar el uso de cualquier tipo de recursos públicos, ya que estos legisladores, por su cargo, tienen acceso a ellos.

La convocatoria establece que los registros se realizarán del 1 al 4 de octubre, en un horario de 09:00 a 21:00 horas. El trámite se llevará a cabo en línea, aunque habrá una mesa de apoyo presencial para quienes no puedan realizarlo por esa vía.