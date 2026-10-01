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México

Más de la mitad de los legisladores de Morena buscarán la reelección en las elecciones 2027

Hasta 150 diputados de Morena pueden buscar la reelección en 2027; el partido ya abrió el registro para quienes aspiran a competir por otro periodo.
jue 01 octubre 2026 03:37 PM
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Diputados de Morena levantan la mano durante la votación de la Ley Doble Nacionalidad Diputados.
Ricardo Monreal sostuvo que el “numero importante” de registros se debe a que esta es la última vez que los legisladores pueden buscar la reelección. (Cuartoscuro)

Después de que Morena publicó la convocatoria para elegir a sus candidatos a diputados, el coordinador de ese partido en San Lázaro, Ricardo Monreal, dijo que casi 60% de los legisladores buscará la reelección.

El diputado estimó que entre 130 y 150 legisladores se registrarán para ser coordinadores de distrito, cargo creado por Morena para adelantarse a la elección de contendientes, ya que este proceso tendría que realizarse hasta el 2027 .

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Monreal sostuvo que este “numero importante” de registros se debe a que esta es la última vez que los legisladores pueden buscar la reelección, luego de que el año pasado el Congreso de la Unión modificó la Constitución para eliminar la elección consecutiva. Esta disposición entrará en vigor en 2030.

“El registro empieza a hora y estarán sometidos a una encuesta en sus distritos y en razón de eso el partido seleccionará. Esta será la última ocasión que se permita la reelección. A partir de 2040 está prohibida”, declaró.

Comentó que quienes se registren no tendrán que pedir licencia a su cargo, pues dijo que, de hacerlo, sería caótica la Cámara de Diputados.

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El morenista aseguró que él no se inscribirá en esta convocatoria, pues afirmó que puso a disposición del partido su posición y que sean ellos quienes decidan.

“Yo no he decidido hasta que el partido pueda decir si hago falta. Si no me iré a la aula universitaria de manera permanente”, dijo en conferencia.

Agregó que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como la Cámara de Diputados publicarán los lineamientos para evitar el uso de cualquier tipo de recursos públicos, ya que estos legisladores, por su cargo, tienen acceso a ellos.

La convocatoria establece que los registros se realizarán del 1 al 4 de octubre, en un horario de 09:00 a 21:00 horas. El trámite se llevará a cabo en línea, aunque habrá una mesa de apoyo presencial para quienes no puedan realizarlo por esa vía.

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La convocatoria señala que aquellas personas que aspiren a ocupar las Coordinaciones en los Distritos Federales deberán distinguirse por su compromiso con las causas del pueblo, su trabajo en favor de la transformación y su disponibilidad para servir al Movimiento con honestidad, sencillez y estricto apego a nuestros principios.

Pide que asistan legisladores

Ante el ausentismo de los legisladores al Pleno de la Cámara de Diputados durante la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, el presidente de San Lázaro, Raúl Bolaños, llamó a los legisladores a cumplir con su responsabilidad de acudir.

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“He hecho un llamado desde el inicio a tomar con seriedad y responsabilidad nuestra labor como legisladores”, comentó el Partido Verde.

Pidió que el ausentismo se discuta en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y que cada coordinador asuma que su grupo se conduzca con responsabilidad. Señaló que, aunque el Reglamento de la Cámara de Diputados permita sancionar, debe existir un compromiso por parte de los legisladores.

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Ayer, durante la comparecencia del secretario de Estado en el Pleno de la Cámara de Diputados, el salón estaba casi vacío, ya que los legisladores solo acudieron a pasar asistencia y luego se retiraron.

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