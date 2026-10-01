De Fox y Calderón a Claudio X. González: políticos y empresarios arropan a Adrián de la Garza rumbo a 2027

La noche del 30 de septiembre, Adrián de la Garza no solo rindió cuentas por su gobierno en Monterrey: recibió, desde distintos sectores de la oposición, una señal de respaldo rumbo a 2027.
A 13 días de cumplir 55 años, el alcalde reunió en un mismo escenario a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón; a los excandidatos presidenciales Xóchitl Gálvez, Margarita Zavala y Ricardo Anaya; a los dirigentes nacionales del PRI y PAN, Alejandro Moreno y Jorge Romero, además de exgobernadores, legisladores y funcionarios.
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De la Garza busca repetir como candidato a la gubernatura de Nuevo León y, a diferencia de 2021, cuando contendió bajo las siglas del PRI, ahora su nombre se perfila en medio de una posible alianza entre el PRI y el PAN.
En el Auditorio GNP de Pabellón M, el alcalde de Monterrey no solo enlistó sus logros en materia de seguridad, obra pública, movilidad, disciplina financiera e inversión pública, también recibió elogios de sus invitados y escuchó los gritos de “gobernador, gobernador” de alrededor de 4,000 ciudadanos que lo acompañaron.
Desde hace siete meses, el alcalde de Monterrey se perfila como candidato del PRI a la gubernatura, por lo que ahora falta que el Partido Acción Nacional determine si respaldará su candidatura en busca de arrebatarle a Movimiento Ciudadano el poder en Nuevo León.
Jorge Romero, líder del Partido Acción Nacional, afirma que aún mantienen conversaciones sobre una eventual alianza, aunque reconoce el perfil del político que ha gobernado Monterrey en tres ocasiones.
“Más allá de colores, de veras lo decimos. Nosotros estamos muy orgullosos de él y de su trabajo, de lo que ha logrado por Monterrey. Estamos convencidos de que éste es un informe más de muchos más que le faltan ahora para todo Nuevo León”, dijo el dirigente panista al salir del segundo informe.
Y aunque las dirigencias nacionales del PRI y el PAN aún mantienen conversaciones, Romero tiene claro que, de concretarse la alianza, será una alianza ganadora.
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“Es notorio que estamos avanzando, pero lo más importante para nosotros es: se va a armar una gran alianza, no solamente entre dos partidos, se va a armar una gran alianza en Nuevo León. Porque la gente quiere la alianza en Nuevo León, quiere un mejor gobierno”, agregó.
Mientras avanzan los diálogos entre las fuerzas de oposición, PRI y PAN arroparon a Adrián de la Garza.
Entre expresidentes y excandidatos presidenciales
Entre los políticos que respaldaron a Adrián de la Garza estuvo el expresidente Vicente Fox, quien llegó con sombrero y acompañado de su esposa, Martha Sahagún. También acudieron el expresidente Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala.
Ambos expresidentes estuvieron entre los primeros a quienes el alcalde de Monterrey agradeció su presencia y fueron ovacionados por los asistentes.
Xóchitl Gálvez y Ricardo Anaya, excandidatos a la Presidencia de la República, también acompañaron al alcalde durante su informe de gobierno.
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El evento reunió además a panistas como Kenia López Rabadán, expresidenta de la Cámara de Diputados; Santiago Taboada, exalcalde de Benito Juárez, en la Ciudad de México; Santiago Creel Miranda, exsecretario de Gobernación, y Roberto Gil Zuarth, exsenador de la República.
El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, respaldó a quien ya eligió como su candidato a la gubernatura.
“Lo que hoy vemos en Monterrey demuestra todo lo que se puede lograr cuando hay liderazgo y capacidad. Nuevo León merece gobiernos que den resultados y personas preparadas para enfrentar los grandes retos. Hay mucho futuro por construir”, escribió en sus redes el presidente partidista.
Al Auditorio GNP también asistieron los exgobernadores Fernando Canales Clariond y Sócrates Rizzo García; el senador Manuel Añorve Baños; el presidente municipal de Torreón, Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y los empresarios Claudio X. González Guajardo y Liliana Melo de Sada.
En un evento marcado por los aplausos y los gritos de “gobernador”, Adrián de la Garza afirmó que Nuevo León debe aprovechar la oportunidad para dejar atrás la irresponsabilidad, la improvisación y lo superficial.
“Esta es nuestra oportunidad, una oportunidad para recuperar nuestros valores, para volver a poner a la familia en el centro, para defender la paz, la verdad y la libertad. Para dejar atrás la irresponsabilidad, la improvisación, lo superficial; recuperar el valor de la palabra y cumplir nuestros compromisos”, afirmó.