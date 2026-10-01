De Fox y Calderón a Claudio X. González: políticos y empresarios arropan a Adrián de la Garza rumbo a 2027

De la Garza busca repetir como candidato a la gubernatura de Nuevo León y, a diferencia de 2021, cuando contendió bajo las siglas del PRI, ahora su nombre se perfila en medio de una posible alianza entre el PRI y el PAN.

En el Auditorio GNP de Pabellón M, el alcalde de Monterrey no solo enlistó sus logros en materia de seguridad, obra pública, movilidad, disciplina financiera e inversión pública, también recibió elogios de sus invitados y escuchó los gritos de “gobernador, gobernador” de alrededor de 4,000 ciudadanos que lo acompañaron.

Desde hace siete meses, el alcalde de Monterrey se perfila como candidato del PRI a la gubernatura, por lo que ahora falta que el Partido Acción Nacional determine si respaldará su candidatura en busca de arrebatarle a Movimiento Ciudadano el poder en Nuevo León.



Jorge Romero, líder del Partido Acción Nacional, afirma que aún mantienen conversaciones sobre una eventual alianza, aunque reconoce el perfil del político que ha gobernado Monterrey en tres ocasiones.

“Más allá de colores, de veras lo decimos. Nosotros estamos muy orgullosos de él y de su trabajo, de lo que ha logrado por Monterrey. Estamos convencidos de que éste es un informe más de muchos más que le faltan ahora para todo Nuevo León”, dijo el dirigente panista al salir del segundo informe.



Y aunque las dirigencias nacionales del PRI y el PAN aún mantienen conversaciones, Romero tiene claro que, de concretarse la alianza, será una alianza ganadora.