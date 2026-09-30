De Salinas Pliego a Beatriz Gutiérrez, así reaccionaron detractores y morenistas a la reaparición de López Obrador

José Ramón López Beltrán, uno de los hijos del expresidente, apoyó a su padre públicamente.
“ Mi papá sigue haciendo lo que más le gusta: pensar y escribir”, publicó en su cuenta de X.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, celebró que López Obrador siga “defendiendo, con tanta convicción, al pueblo de México”.
"Su legado y su pensamiento siguen siendo referentes de la defensa de quienes menos tienen, porque hay una convicción que no cambia: por el bien de todas y todos, primero los pobres”, publicó Brugada en X.
Quien reaccionó en el extremo contrario, con insultos y acusaciones contra el ex presidente, es el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, que congrega a Banco Azteca, TV Azteca, tiendas Elektra y la marca de motocicletas Italika.
“Qué tristeza debe sentir al tener que salir a defender al ratero que tiene por hijo. Qué vergüenza”, publicó Salinas Pliego.
El señalamiento es lanzado después de que el periódico estadounidense The New York Times afirmara que el hijo del expresidente, Andres Manuel 'Andy' López Beltrán, es investigado por agencias norteamericanas por un posible vínculo con el contrabando de combustible conocido como 'huachicol fiscal' y con el crimen organizado.
En contraste Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, expresó su cariño hacia López Obrador.
“¡Cómo nos da gusto verlo bien, sonriente, de buenas y tan lleno de convicciones y amor a la Patria, como siempre!”, comentó la política.