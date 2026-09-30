De Salinas Pliego a Beatriz Gutiérrez, así reaccionaron detractores y morenistas a la reaparición de López Obrador

José Ramón López Beltrán, uno de los hijos del expresidente, apoyó a su padre públicamente.

“ Mi papá sigue haciendo lo que más le gusta: pensar y escribir”, publicó en su cuenta de X.

Mi papá sigue haciendo lo que más le gusta: pensar y escribir.



«Pueblo» ya está aquí.



Está tranquilo, contento y en paz. Para mí, eso vale todo.



🇲🇽😎❤️. https://t.co/Pd8nOLg4tq — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) October 1, 2026



La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, celebró que López Obrador siga “defendiendo, con tanta convicción, al pueblo de México”.

"Su legado y su pensamiento siguen siendo referentes de la defensa de quienes menos tienen, porque hay una convicción que no cambia: por el bien de todas y todos, primero los pobres”, publicó Brugada en X.

Me da mucha alegría ver que el presidente López Obrador sigue compartiendo sus ideas y defendiendo, con tanta convicción, al pueblo de México.



Con su nuevo libro Pueblo, refrenda una visión que ha marcado nuestra historia: que el pueblo es quien manda y que el bienestar de la… https://t.co/ufh9XRZ7jk — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 1, 2026



Quien reaccionó en el extremo contrario, con insultos y acusaciones contra el ex presidente, es el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, que congrega a Banco Azteca, TV Azteca, tiendas Elektra y la marca de motocicletas Italika.

“Qué tristeza debe sentir al tener que salir a defender al ratero que tiene por hijo. Qué vergüenza”, publicó Salinas Pliego.

Reapareció el viejo corrupto y pendejo… Qué tristeza debe sentir al tener que salir a defender al ratero que tiene por hijo. Qué vergüenza. Y por cierto qué acabado y fuera de si se ve; se le nota preocupado hablando puras insensateces desesperado por distraer a sus seguidores… — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 1, 2026



El señalamiento es lanzado después de que el periódico estadounidense The New York Times afirmara que el hijo del expresidente, Andres Manuel 'Andy' López Beltrán, es investigado por agencias norteamericanas por un posible vínculo con el contrabando de combustible conocido como 'huachicol fiscal' y con el crimen organizado.



En contraste Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, expresó su cariño hacia López Obrador.

“¡Cómo nos da gusto verlo bien, sonriente, de buenas y tan lleno de convicciones y amor a la Patria, como siempre!”, comentó la política.