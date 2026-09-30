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México

De Salinas Pliego a Beatriz Gutiérrez, así reaccionaron detractores y morenistas a la reaparición de López Obrador

Políticos de Morena y figuras de la oposición se pronunciaron ante el mensaje del expresidente Andrés Manuel López Obrador para anunciar su nuevo libro: "Pueblo".
mié 30 septiembre 2026 11:33 PM
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Citlalli Hernández, Ricardo Salinas Pliego, Clara Brugada.
Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena; Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, reaccionaron a la aparición del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. (Fotos: Galo Cañas, Edgar Negrete y Andrea Murcia / Cuartoscuro.com)

El resurgir del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), para anunciar su nuevo libro titulado "Pueblo", provocó reacciones encontradas entre políticos y figuras públicas tanto de Morena como de la oposición.

“A este último (libro), originalmente había pensado ponerle 'Gloria' (…). Sin embargo, decidí mejor, con el mismo propósito, llamarle 'Pueblo', aunque la sola palabra le cause molestia a algunos que olvidan que en una auténtica democracia, el soberano, el que manda, perdón por repetirlo, es el pueblo”, afirmó el exmandatario.

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José Ramón López Beltrán, uno de los hijos del expresidente, apoyó a su padre públicamente.

Mi papá sigue haciendo lo que más le gusta: pensar y escribir”, publicó en su cuenta de X.


La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, celebró que López Obrador siga “defendiendo, con tanta convicción, al pueblo de México”.

"Su legado y su pensamiento siguen siendo referentes de la defensa de quienes menos tienen, porque hay una convicción que no cambia: por el bien de todas y todos, primero los pobres”, publicó Brugada en X.


Quien reaccionó en el extremo contrario, con insultos y acusaciones contra el ex presidente, es el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, que congrega a Banco Azteca, TV Azteca, tiendas Elektra y la marca de motocicletas Italika.

“Qué tristeza debe sentir al tener que salir a defender al ratero que tiene por hijo. Qué vergüenza”, publicó Salinas Pliego.


El señalamiento es lanzado después de que el periódico estadounidense The New York Times afirmara que el hijo del expresidente, Andres Manuel 'Andy' López Beltrán, es investigado por agencias norteamericanas por un posible vínculo con el contrabando de combustible conocido como 'huachicol fiscal' y con el crimen organizado.

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En contraste Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, expresó su cariño hacia López Obrador.

“¡Cómo nos da gusto verlo bien, sonriente, de buenas y tan lleno de convicciones y amor a la Patria, como siempre!”, comentó la política.

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Se unió Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, quien recordó uno de los principios repetidos por López Obrador durante su carrera política: “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente, le expresó sus felicitaciones. “¡Felicidades, mucho trabajo detrás!”, publicó.

Incluso desde la cuenta oficial del partido Morena celebraron la reaparición de su fundador.

Mientras la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza, aprovechó el nuevo libro de López Obrador para lanzar una crítica al expresidente Vicente Fox (2000-2006), emanado del PAN.

“A diferencia del sexenio de @VicenteFoxQue que aumentó ¡apenas $2 el salario mínimo!, con los gobiernos de la transformación llevamos un aumento de $80 a $320!”, publicó.

Hasta la noche de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum no se ha pronunciado sobre la reaparición de López Obrador.

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