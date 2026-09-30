Rachel se convierte en huracán categoría 1 y ponen en alerta a 4 estados; esta es su trayectoria en el Pacífico

Rachel dejará lluvias intensas en cuatro estados

La circulación del huracán provocará lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en el oeste y sur de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero.

También se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Nayarit. Las autoridades advierten que estas precipitaciones pueden ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, especialmente en zonas bajas.

El viento también será un factor de riesgo. En las costas de Jalisco y Colima se pronostican vientos sostenidos de 50 a 70 km/h, con rachas de 70 a 90 km/h. Para el oeste de Michoacán se esperan vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

A esto se suma un oleaje de 4 a 6 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, por lo que las condiciones marítimas serán peligrosas.





¿Huracán Rachel impactará en México?

La trayectoria prevista mantiene al huracán frente a las costas mexicanas y con desplazamiento hacia aguas abiertas del Pacífico. Los pronósticos actuales apuntan a que Rachel podría seguir intensificándose y alcanzar hasta categoría 3, aunque posteriormente se alejaría del territorio nacional.

Esto significa que el principal riesgo para México no sería, por ahora, un impacto directo del centro del huracán, sino las bandas de lluvia que alcanzarán las costas del Pacífico, con posibilidad de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

El comportamiento de Rachel, sin embargo, todavía puede cambiar conforme avance sobre el océano. Por ello, las autoridades mantienen vigilancia sobre su trayectoria e intensidad.