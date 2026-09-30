Rachel se convierte en huracán categoría 1 y ponen en alerta a 4 estados; esta es su trayectoria en el Pacífico

Luego de una semana marcada por las fuertes lluvias asociadas al huracán Polo, que llegó a tierra en el noroeste de México, el Pacífico enfrenta ahora la evolución de otro sistema: Rachel se intensificó durante la madrugada de este miércoles a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Rachel se ubicó a 350 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 570 kilómetros al oeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El ciclón registraba vientos máximos sostenidos de 140 km/h, rachas de hasta 170 km/h y avanzaba hacia el noreste a 17 km/h.
Aunque por ahora no se prevé un impacto directo en territorio mexicano, su cercanía con las costas mantiene bajo vigilancia a varios estados del Pacífico, debido a las lluvias, vientos y oleaje que generará durante las próximas horas.