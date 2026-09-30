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México

Rachel se convierte en huracán categoría 1 y ponen en alerta a 4 estados; esta es su trayectoria en el Pacífico

El sistema podría seguir fortaleciéndose mientras avanza frente a las costas mexicanas, donde dejará lluvias torrenciales, oleaje elevado y fuertes vachas.
mié 30 septiembre 2026 08:23 AM
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Huracán Rachel en el Pacífico frente a México visto desde satélite el 30 de septiembre de 2026, con ojo visible y trayectoria cercana a la costa occidental de México.
El huracán Rachel se intensificó a categoría 1 frente a las costas del Pacífico mexicano. (Expansión)

Luego de una semana marcada por las fuertes lluvias asociadas al huracán Polo, que llegó a tierra en el noroeste de México, el Pacífico enfrenta ahora la evolución de otro sistema: Rachel se intensificó durante la madrugada de este miércoles a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Rachel se ubicó a 350 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 570 kilómetros al oeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El ciclón registraba vientos máximos sostenidos de 140 km/h, rachas de hasta 170 km/h y avanzaba hacia el noreste a 17 km/h.

Aunque por ahora no se prevé un impacto directo en territorio mexicano, su cercanía con las costas mantiene bajo vigilancia a varios estados del Pacífico, debido a las lluvias, vientos y oleaje que generará durante las próximas horas.

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Rachel dejará lluvias intensas en cuatro estados

La circulación del huracán provocará lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en el oeste y sur de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero.

También se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Nayarit. Las autoridades advierten que estas precipitaciones pueden ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, especialmente en zonas bajas.

El viento también será un factor de riesgo. En las costas de Jalisco y Colima se pronostican vientos sostenidos de 50 a 70 km/h, con rachas de 70 a 90 km/h. Para el oeste de Michoacán se esperan vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

A esto se suma un oleaje de 4 a 6 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, por lo que las condiciones marítimas serán peligrosas.


¿Huracán Rachel impactará en México?

La trayectoria prevista mantiene al huracán frente a las costas mexicanas y con desplazamiento hacia aguas abiertas del Pacífico. Los pronósticos actuales apuntan a que Rachel podría seguir intensificándose y alcanzar hasta categoría 3, aunque posteriormente se alejaría del territorio nacional.

Esto significa que el principal riesgo para México no sería, por ahora, un impacto directo del centro del huracán, sino las bandas de lluvia que alcanzarán las costas del Pacífico, con posibilidad de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

El comportamiento de Rachel, sin embargo, todavía puede cambiar conforme avance sobre el océano. Por ello, las autoridades mantienen vigilancia sobre su trayectoria e intensidad.

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Hay zonas de prevención y vigilancia en Jalisco y Michoacán

Debido a la cercanía del ciclón con las costas nacionales, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco.

Además, existe una zona de vigilancia desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse pendiente de las actualizaciones oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil, particularmente quienes viven cerca de cauces de ríos, zonas bajas, laderas o áreas susceptibles a deslaves.

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Huracán Polo dejó lluvias y ahora Rachel mantiene la alerta

Rachel aparece en el Pacífico mexicano después de varios días de condiciones adversas asociadas con Polo. El comportamiento de ambos sistemas también muestra la rapidez con la que pueden cambiar los pronósticos de los ciclones tropicales.

Por ello, aunque actualmente no se pronostica que Rachel toque tierra en México, la evolución del sistema deberá seguirse de cerca. El caso de Polo sirve como referencia de que una trayectoria prevista puede modificarse conforme cambian las condiciones atmosféricas y oceánicas.

Por ahora, el escenario previsto es que Rachel se fortalezca mientras se mantiene frente a las costas mexicanas y posteriormente se aleje, pero sus bandas nubosas continuarán generando lluvias importantes en el occidente y sur del territorio nacional.

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Florence Clima

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