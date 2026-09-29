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CDMX

CDMX cambiará de clima: está por llegar una semana de lluvias fuertes, granizo y tormentas eléctricas

El temporal también traerá un descenso gradual de temperatura y condiciones que podrían complicar la movilidad y aumentar los riesgos en la capital.
mar 29 septiembre 2026 05:43 PM
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Alerta CDMX
La CDMX tendrá varios días de lluvias fuertes a muy fuertes durante el inicio de octubre de 2026. (YURI CORTEZ/AFP)

La Ciudad de México se prepara para varios días de lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas de viento cercanas a 50 kilómetros por hora.

De acuerdo con un aviso especial de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), este periodo comenzará el miércoles 30 de septiembre y se extenderá hasta el lunes 5 de octubre de 2026.

El pronóstico contempla condiciones de humedad persistentes durante casi una semana, por lo que las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones durante los episodios de tormenta.

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¿Cómo cambiará el clima en CDMX?

Además de las lluvias, la SGIRPC prevé un descenso gradual de las temperaturas a lo largo del periodo.

Esto significa que el ambiente en la capital será cada vez más fresco conforme avancen los días, al mismo tiempo que continuarán las precipitaciones y otros fenómenos asociados al temporal.

Las condiciones pueden cambiar de un día a otro, por lo que las autoridades recomiendan consultar los avisos oficiales para conocer la evolución puntual del clima.

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Lluvias, granizo y viento: estos son los riesgos para la CDMX

El aviso especial contempla la posibilidad de que varios fenómenos meteorológicos se presenten de manera simultánea: lluvias fuertes a muy fuertes, tormentas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento de hasta cerca de 50 km/h.

Las precipitaciones pueden provocar encharcamientos e inundaciones en zonas susceptibles, además de complicar la circulación vehicular.

Por su parte, las rachas de viento pueden representar un riesgo ante la presencia de árboles, postes, anuncios espectaculares y otras estructuras que puedan desprenderse o caer.

La actividad eléctrica también obliga a extremar precauciones, particularmente durante las tormentas.

Imagen dividida que contrasta un escenario de lluvias intensas, con una persona bajo la lluvia frente al mar y embarcaciones, con un paisaje de suelo agrietado y seco bajo un cielo soleado, para representar los efectos opuestos de El Niño.
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¿Qué recomienda Protección Civil ante las lluvias en la Ciudad de México?

Ante el periodo de lluvias previsto del 30 de septiembre al 5 de octubre, Protección Civil recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y atender las indicaciones que se emitan durante cada jornada.

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Entre las principales recomendaciones están:

  • No intentar cruzar vialidades donde el nivel del agua haya aumentado.
  • Evitar transitar por calles con encharcamientos o inundaciones.
  • Mantenerse alejado de árboles, postes, anuncios espectaculares y estructuras que puedan representar un riesgo ante el viento.
  • Durante las tormentas eléctricas, evitar permanecer en espacios abiertos y buscar un lugar seguro.
  • Si las condiciones de lluvia o viento son intensas, limitar los desplazamientos hasta que disminuya la intensidad.
  • Considerar el descenso gradual de las temperaturas y tomar previsiones ante un ambiente más fresco.

El aviso permanecerá vigente durante un periodo amplio, por lo que la intensidad de las lluvias y las condiciones asociadas podrán variar día con día. La SGIRPC pidió a la población mantenerse pendiente de las actualizaciones oficiales durante este periodo.

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Ciudad de México Lluvias

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