CDMX cambiará de clima: está por llegar una semana de lluvias fuertes, granizo y tormentas eléctricas

La Ciudad de México se prepara para varios días de lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas de viento cercanas a 50 kilómetros por hora.

De acuerdo con un aviso especial de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), este periodo comenzará el miércoles 30 de septiembre y se extenderá hasta el lunes 5 de octubre de 2026.

El pronóstico contempla condiciones de humedad persistentes durante casi una semana, por lo que las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones durante los episodios de tormenta.