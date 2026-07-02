El Sistema Cutzamala tiene 130 millones de metros cúbicos más de agua que el año pasado gracias a las lluvias

¿Cómo se conforma el Sistema Cutzamala?
El sistema hídrico no solo está conformado por presas, sino que cuenta con aproximadamente 300 kilómetros de tuberías de conducción hasta llegar al Valle de México.
El túnel que existe desde Toluca hasta el Valle de México tiene 16 kilómetros y se realizó para no tener que brincar la Sierra. Esta línea de tuberías cuenta con una vida útil de 50 años.
Se aprovechan las aguas de la cuenca alta del río Cutzamala, que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, en el estado de Michoacán, y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo, y Chilesdo en el Estado de México.
Temporada de lluvias 2026
El Gobierno de México, mediante el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que el monzón mexicano favorecerá la ocurrencia de lluvias en el noroeste de México, con una señal húmeda importante durante junio, una disminución en julio y un nuevo incremento, con lluvias por arriba del promedio, entre septiembre y octubre.
En un comunicado, se detalló que a partir de julio, se prevé que las lluvias se mantengan cerca o por debajo de la climatología en varias regiones de México, lo cual es consistente con el establecimiento del fenómeno conocido como El Niño, afectando especialmente regiones del noreste, centro, oriente, sur y sureste del país.