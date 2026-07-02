El Sistema Cutzamala tiene 130 millones de metros cúbicos más de agua que el año pasado gracias a las lluvias

Así están las presas del Sistema Cutzamala

De acuerdo con el más reciente reporte correspondiente al 30 de junio, los niveles de almacenamiento en las presas están de la siguiente manera:

La presa Villa Victoria tiene 119 millones de metros cúbicos, lo que representa 64.20%.

La presa El Bosque tiene 118 millones de metros cúbicos lo que representa 58.78%.

La presa Valle de Bravo tiene 305 millones de metros cúbicos lo que representa 77.51%.

El almacenamiento total del Sistema Cutzamala es de 543,918,000 m3, lo que representa 69.51%

De acuerdo con el historial de Conagua, en junio de 2025 se tuvo un almacenamiento de 413,625,000 lo que representó en ese entonces un 52.86%

Hablando en millones de metros cúbicos, este año hay 130 millones 293,000 de metros cúbicos más que el mismo mes de junio de 2025. Es decir, esta año hay un incremento de 16.65%