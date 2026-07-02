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México

El Sistema Cutzamala tiene 130 millones de metros cúbicos más de agua que el año pasado

La Conagua realiza un registro diario de los niveles de llenado en las presas que conforman este sistema que abastece de agua potable al Valle de México.
jue 02 julio 2026 01:12 PM
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El Sistema Cutzamala tiene 130 millones de metros cúbicos más de agua que el año pasado gracias a las lluvias
El sistema se abastece de las aguas provenientes de la cuenca alta del río Cutzamala, que pasa por los estados de Michoacán y Edomex. (Foto: Crisanta Espinosa/Cuartoscuro)

Las recientes lluvias han favorecido el llenado del Sistema Cutzamala que abastece de agua potable al Valle de México, que en enero de este 2016 alcanzó niveles históricos de acuerdo con los registros de los recientes seis años. A pesar de que no se ha logrado un lleno al 100%, el porcentaje en las presas que lo conforman se catalogan como niveles aceptables en el almacenamiento.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) registra todos los días los niveles de almacenamiento en las presas, lo que ofrece un panorama del comportamiento en el almacenaje de este sistema que ha llegado a presentar niveles críticos al estar debajo del 50% en marzo de 2023.

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Así están las presas del Sistema Cutzamala

De acuerdo con el más reciente reporte correspondiente al 30 de junio, los niveles de almacenamiento en las presas están de la siguiente manera:

La presa Villa Victoria tiene 119 millones de metros cúbicos, lo que representa 64.20%.

La presa El Bosque tiene 118 millones de metros cúbicos lo que representa 58.78%.

La presa Valle de Bravo tiene 305 millones de metros cúbicos lo que representa 77.51%.

El almacenamiento total del Sistema Cutzamala es de 543,918,000 m3, lo que representa 69.51%

De acuerdo con el historial de Conagua, en junio de 2025 se tuvo un almacenamiento de 413,625,000 lo que representó en ese entonces un 52.86%

Hablando en millones de metros cúbicos, este año hay 130 millones 293,000 de metros cúbicos más que el mismo mes de junio de 2025. Es decir, esta año hay un incremento de 16.65%

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¿Cómo se conforma el Sistema Cutzamala?

El sistema hídrico no solo está conformado por presas, sino que cuenta con aproximadamente 300 kilómetros de tuberías de conducción hasta llegar al Valle de México.

El túnel que existe desde Toluca hasta el Valle de México tiene 16 kilómetros y se realizó para no tener que brincar la Sierra. Esta línea de tuberías cuenta con una vida útil de 50 años.

Se aprovechan las aguas de la cuenca alta del río Cutzamala, que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, en el estado de Michoacán, y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo, y Chilesdo en el Estado de México.

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El Sistema Cutzamala arranca el 2026 con el mayor porcentaje de almacenamiento en 6 años

Temporada de lluvias 2026

El Gobierno de México, mediante el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que el monzón mexicano favorecerá la ocurrencia de lluvias en el noroeste de México, con una señal húmeda importante durante junio, una disminución en julio y un nuevo incremento, con lluvias por arriba del promedio, entre septiembre y octubre.

En un comunicado, se detalló que a partir de julio, se prevé que las lluvias se mantengan cerca o por debajo de la climatología en varias regiones de México, lo cual es consistente con el establecimiento del fenómeno conocido como El Niño, afectando especialmente regiones del noreste, centro, oriente, sur y sureste del país.

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Con estas previsiones meteorológicas se prevé que el Sistema Cutzamala se mantenga con números verdes en su almacenamiento, y por ende, en la disponibilidad del agua potable; sin embargo, las autoridades llaman a la poblacion al cuidado y uso responsable de este recurso.

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Comisión Nacional del Agua Lluvias

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