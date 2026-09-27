Sistema Lerma cumple 75 años: así fue la obra que llevó agua del Edomex a la CDMX

El Sistema Lerma nace en 1951

La respuesta técnica a este desafío se concretó en 1951, año en que entró en operación el Sistema Lerma. Esta obra pionera representó el primer hito de transferencia hídrica intercuencas para la metrópoli, diseñada para abastecer a la población sin incrementar la sobreexplotación de los valles del Valle de México y Toluca-Ixtlahuaca.

En su primera fase de funcionamiento, el esquema de captación combinaba fuentes superficiales y subterráneas. Aprovechaba escurrimientos superficiales de Almoloya del Río, Texcaltenango y Alta Empresa, en el Estado de México, y complementaba este caudal con la extracción subterránea mediante cinco pozos profundos iniciales.

La expansión a 230 pozos

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalla que a mediados de los años setenta, el crecimiento demográfico volvió a presionar las fuentes existentes, provocando una nueva crisis de agua en la capital. Para hacer frente a la emergencia, en 1975 se puso en marcha una segunda etapa del Sistema Lerma.

Esta fase implicó una intensificación drástica en la extracción subterránea del Alto Lerma mediante la perforación masiva hasta alcanzar 230 pozos profundos. Gracias a esta expansión, el volumen entregado a la metrópoli experimentó un incremento histórico, llegando a suministrar hasta 14 metros cúbicos por segundo (m³/s) —unos 13,700 litros por segundo— ya para la década de los años setenta.

Sin embargo, esta extracción intensiva provocó severas consecuencias ambientales y sociales. El bombeo continuo en los acuíferos de la cuenca del río Lerma detonó un acelerado deterioro de los recursos hídricos.