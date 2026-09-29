Explicó que, rumbo a la definición de los coordinadores de Morena , se acordó incluir en el proceso interno un perfil de los partidos aliados. Sin embargo, ninguno de los petistas fue elegido.

Detalló que, debido a discusiones internas, el partido pidió detener el acompañamiento a Morena durante la presentación de resultados y que, además, se estableció una mesa de dialogo con los petistas.

La también exsenadora de la República afirmó que cada partido tiene sus procesos internos, pero ello implica una ruptura en la alianza que sostienen desde años atrás.

"La coalición va, no solo lo dice Morena, el Partido del Trabajo también ha sido muy claro en los últimos tiempos de que hay una voluntad de caminar en conjunto. (...) Que nadie se asuste en el diálogo con tres partidos distintos, hay distintas formas en el Partido del Trabajo, ellos están en todo el derecho de pedirnos un espacio para abrir un nuevo diálogo distinto", indicó.



Comentó que, concluidos los diálogo, se puede informar los acuerdos con esa fuerza política.

Hace unos días, el PT abrió la puerta a aspirantes que no fueron seleccionados a ser postulados por esa fuerza política, entre ellos Andrea Chávez por Chihuahua, Raúl Morón en Michoacán, Rafael Marín Mollinedo en Quintana Roo, Geovanna Bañuelos y Ulises Mejía en Zacatecas.

Respecto a Andrea Chávez, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, manifestó su optimismo porque permanezca en Morena a pesar de no ser electa como la coordinadora estatal en Chihuahua.

"Ella es una compañera convencida de la Cuarta Transformación, así que yo estoy segura que vamos a seguir caminando juntos y juntas", dijo.