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México

Morena rechaza ruptura con el PT rumbo a las elecciones de 2027

La presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, afirmó que actualmente hay una mesa de diálogo con el Partido del Trabajo.
mar 29 septiembre 2026 03:59 PM
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Integrantes de la dirigencia nacional de Morena durante una conferencia de prensa este martes.
Este martes, la dirigencia nacional encabezada por Ariadna Montiel, defendió la transparencia del proceso para designar a los 17 coordinadores estatales. (Foto: Morena.)

Rumbo a las elecciones de 2027 , Morena rechazó una ruptura con el Partido del Trabajo, fuerza política que no logró ninguna candidatura para contender por las 17 gubernaturas que estarán en 2027 y cuyos dirigentes manifestaron su molestia e incluso abrieron la posibilidad de postular a algunos de los morenistas no favorecidos con una coordinación estatal.

"Decirlo con claridad, vamos a ir en coalición Partido de Trabajo, Partido Verde, Morena", afirmó Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

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Explicó que, rumbo a la definición de los coordinadores de Morena , se acordó incluir en el proceso interno un perfil de los partidos aliados. Sin embargo, ninguno de los petistas fue elegido.

Detalló que, debido a discusiones internas, el partido pidió detener el acompañamiento a Morena durante la presentación de resultados y que, además, se estableció una mesa de dialogo con los petistas.

La también exsenadora de la República afirmó que cada partido tiene sus procesos internos, pero ello implica una ruptura en la alianza que sostienen desde años atrás.

"La coalición va, no solo lo dice Morena, el Partido del Trabajo también ha sido muy claro en los últimos tiempos de que hay una voluntad de caminar en conjunto. (...) Que nadie se asuste en el diálogo con tres partidos distintos, hay distintas formas en el Partido del Trabajo, ellos están en todo el derecho de pedirnos un espacio para abrir un nuevo diálogo distinto", indicó.

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Comentó que, concluidos los diálogo, se puede informar los acuerdos con esa fuerza política.

Hace unos días, el PT abrió la puerta a aspirantes que no fueron seleccionados a ser postulados por esa fuerza política, entre ellos Andrea Chávez por Chihuahua, Raúl Morón en Michoacán, Rafael Marín Mollinedo en Quintana Roo, Geovanna Bañuelos y Ulises Mejía en Zacatecas.

Respecto a Andrea Chávez, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, manifestó su optimismo porque permanezca en Morena a pesar de no ser electa como la coordinadora estatal en Chihuahua.

"Ella es una compañera convencida de la Cuarta Transformación, así que yo estoy segura que vamos a seguir caminando juntos y juntas", dijo.

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Morena defiende proceso interno

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones afirmó que ninguna de las 17 encuestas que se levantaron para definir a sus coordinadores fue desconocida por los aspirantes que participaron en el proceso interno.

“En ninguna de las 17 mesas que tuvimos con nuestros aspirantes hubo un desconocimiento a la encuesta. Evidentemente es un proceso en el que, de 300 personas, son 17 las ganadoras solamente, pero yo puedo afirmar sin temor a equivocarme ni a exagerar que hemos terminado este proceso sin rupturas”, agregó.

Calificó que el proceso por el que optó Morena fue "transparente, abierto y democrático".

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Integrantes de las encuestadoras Votia, Buendía y Márquez, Covarrubias y Asociados, Defoe, De las Heras Demotecnia, Enkoll y Mendoza Blanco y Asociados asistieron a la conferencia de prensa para explicar parte de la metodología para el levantamiento de la opinión ciudadana.

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