Marina del Pilar se deslinda de su exesposo Carlos Torres tras sanciones de EU

El comunicado también precisó que la gobernadora no figura entre las personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Como parte del deslinde, el Gobierno de Baja California afirmó que Marina del Pilar no posee cuentas ni bienes en el extranjero y que su patrimonio se encuentra declarado en México.

Gobierno revisará posibles contratos

Ante los señalamientos de autoridades estadounidenses sobre una presunta red de corrupción vinculada con el Cártel de Sinaloa, la administración estatal informó que la gobernadora instruyó a la Oficialía Mayor revisar si las empresas señaladas por Estados Unidos tuvieron contratos con el Ejecutivo de Baja California.

En caso de encontrar alguna relación, los expedientes serán remitidos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para su revisión.

El gobierno estatal también marcó distancia respecto de las personas incluidas en las sanciones estadounidenses y sostuvo que cada una deberá atender su situación ante las autoridades competentes.

“Las personas señaladas deberán atender directamente su situación ante las autoridades competentes”, estableció el posicionamiento, al agregar que el Gobierno de Baja California no hablará en nombre de los señalados.

Marina del Pilar se divorció de Carlos Torres antes de que se hicieran oficiales los señalamientos por presuntos vínculos con el crimen. (Foto: Cuartoscuro )





EU señala presunta influencia del narcotráfico en Baja California

El deslinde de la gobernadora ocurrió después de que Estados Unidos anunciara sanciones contra 21 personas y 25 empresas que, según el Departamento del Tesoro, estarían relacionadas con el liderazgo, financiamiento y redes de corrupción de “Los Mayos”, una facción del Cártel de Sinaloa.

Entre los sancionados se encuentra Carlos Alberto Torres Torres, a quien las autoridades estadounidenses ubican como un presunto operador político relacionado con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, señalado por Washington como líder de “Los Rusos” en la zona de Mexicali.