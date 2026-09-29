Marina del Pilar se deslinda de su exesposo Carlos Torres tras sanciones de EU
La gobernadora de Baja California afirmó que está legalmente divorciada de Carlos Torres y que no figura entre los sancionados por EU; además, ordenó revisar posibles contratos de las empresas señaladas.
A través de un posicionamiento del Gobierno de Baja California, la administración estatal enfatizó que la mandataria y Torres Torres están legalmente divorciados y que el único vínculo que mantienen actualmente es el relacionado con el bienestar de su hijo.
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El comunicado también precisó que la gobernadora no figura entre las personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Ante los señalamientos de autoridades estadounidenses sobre una presunta red de corrupción vinculada con el Cártel de Sinaloa, la administración estatal informó que la gobernadora instruyó a la Oficialía Mayor revisar si las empresas señaladas por Estados Unidos tuvieron contratos con el Ejecutivo de Baja California.
En caso de encontrar alguna relación, los expedientes serán remitidos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para su revisión.
El gobierno estatal también marcó distancia respecto de las personas incluidas en las sanciones estadounidenses y sostuvo que cada una deberá atender su situación ante las autoridades competentes.
“Las personas señaladas deberán atender directamente su situación ante las autoridades competentes”, estableció el posicionamiento, al agregar que el Gobierno de Baja California no hablará en nombre de los señalados.
EU señala presunta influencia del narcotráfico en Baja California
El deslinde de la gobernadora ocurrió después de que Estados Unidos anunciara sanciones contra 21 personas y 25 empresas que, según el Departamento del Tesoro, estarían relacionadas con el liderazgo, financiamiento y redes de corrupción de “Los Mayos”, una facción del Cártel de Sinaloa.
Entre los sancionados se encuentra Carlos Alberto Torres Torres, a quien las autoridades estadounidenses ubican como un presunto operador político relacionado con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, señalado por Washington como líder de “Los Rusos” en la zona de Mexicali.
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Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado estadounidense, afirmó que las designaciones muestran, según el gobierno de ese país, el alcance de la influencia de los cárteles en Baja California. El funcionario mencionó entre los casos señalados a personas allegadas al exesposo de la gobernadora.
De acuerdo con la versión estadounidense, un exdirector de Seguridad Pública de Mexicali y otros operadores políticos presuntamente recibieron sobornos para proteger las actividades del Cártel de Sinaloa frente a las autoridades.
El Departamento del Tesoro sostiene además que Torres Torres habría utilizado su influencia política para facilitar actividades de la organización criminal y evitar acciones de las autoridades en Baja California. Estos señalamientos corresponden a la versión de las autoridades estadounidenses y no constituyen por sí mismos una sentencia judicial.
Además de Torres Torres, entre los sancionados aparecen su hermano, Luis Alfonso Torres Torres; Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali; y otros funcionarios, empresarios y operadores que Estados Unidos relaciona con la estructura investigada.
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En México, la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas a las 46 personas y empresas incluidas en las sanciones estadounidenses. Hacienda precisó que esta medida tiene carácter preventivo y administrativo y que aparecer en dicha lista no constituye una determinación definitiva de responsabilidad.
Frente a los señalamientos, el Gobierno de Baja California reiteró que la gobernadora continuará concentrada en los asuntos de seguridad, desarrollo y bienestar de la entidad.