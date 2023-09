Encuesta, un método exitoso pero conflictivo para Morena

Un método conflictivo

Por la inconformidad con los resultados de la encuesta, morenistas inconformes han recurrido a la Sala Superior para impugnar los resultados de ese método.

Tal es el caso de la senadora Susana Harp, en Oaxaca, quien impugnó la decisión de la Comisión de Honor y Justicia, cuya encuesta entre seis aspirantes concluyó que Salomón Jara sería el candidato de Morena en la elección intermedia del 2021 para ese estado.

En marzo del 2022 y por mayoría de cinco votos, el TEPJF acordó mantener la candidatura de Jara Cruz, al argumentar que Harp no presentó a tiempo su impugnación contra las reglas de paridad de género del proceso interno de Morena y porque las encuestas finales no le otorgaron el respaldo.

Otro caso fue el de la precandidata Maki Ortiz Domínguez, aspirante que también impugnó la designación del coordinador de defensa de la Cuarta Transformación en Tamaulipas, que otorgó la victoria al actual gobernador Américo Villarreal.

Ortiz Domínguez impugnó tanto la metodología de los resultados de la encuesta, como el estudio de opinión para determinar el perfil idóneo para representar al partido en la candidatura a la gubernatura.

Al final, el Tribunal Electoral determinó que el procedimiento de selección se llevó a cabo conforme a la normativa aplicable y a la convocatoria que emitió el partido Morena.

Ello, dado que el resultado de las encuestas de reconocimiento no era vinculante para el partido en términos de la convocatoria, porque se aprobó el registro de una precandidatura única y porque Ortiz siempre recibió respuesta de fondo a todos los planteamientos que hizo a través de distintas cadenas impugnativas y en todas las instancias.

Al igual que en el caso de Susana Harp, la Sala Superior reiteró la orden a Morena y a los partidos políticos nacionales para que, a más tardar al inicio del próximo proceso electoral en que participen gubernaturas se definan reglas al respecto.

Además, vinculó al Instituto Nacional Electoral (INE) para verificar la emisión y el cumplimiento de dichas reglas.

En la oposición hay críticas hacia el método con el que Morena elige a sus candidatos. El senador y exsecretario del Partido Acción Nacional, Damián Zepeda, considera que este método no permite contrastar ideas.

“Es un método que no permitía hacer propuestas, no permitía contrastar ideas, no permitía hacer debates y entonces, ¿cómo vas a crecer?, ¿cómo va a recuperar terreno alguien que va perdiendo si no permiten contrastar? En muchos casos, está filtrando quién puede participar. Ve lo que están haciendo para gobernadores. Solo va a participar el que proponga el Consejo estatal y si el Consejo estatal lo domina un gobernador o gobernadora, o un liderazgo, entonces no te dejan llegar a la final”, asegura.