Huracán Polo hoy: sigue su trayectoria en vivo, a qué hora impactará Sonora
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¿A qué hora impactará el Huracán Polo en Baja California Sur?
El huracán Polo, categoría 3, continuará su desplazamiento hacia Baja California Sur, donde se espera que tenga su primer impacto durante la tarde de este lunes 28 de septiembre, en las inmediaciones del municipio de Comondú.
De acuerdo con Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, el impacto podría ocurrir entre las 16:00 y 18:00 horas, aunque todavía no era posible determinar la hora exacta. Las autoridades prevén que Polo llegue a Baja California Sur como huracán categoría 2 o, probablemente, mantenga la categoría 3.
Durante el día se intensificarán los vientos, las lluvias y el oleaje en Baja California Sur y posteriormente en Sonora. El segundo impacto está previsto para el martes en la costa central de Sonora.
La mayor atención se concentra en el norte de Comondú, así como en comunidades del sur de Mulegé y en Loreto. Protección Civil pidió a la población permanecer en sus domicilios o acudir a los refugios temporales si existe algún riesgo.
A partir de las 14:00 horas se determinó suspender la movilidad en diversas comunidades de Comondú, Mulegé y Loreto. También se restringió el acceso a las playas y se suspendió toda actividad marítima.
Las autoridades advirtieron además que algunas zonas podrían quedarse sin electricidad y sin servicio de internet durante varias horas, posiblemente hasta la medianoche. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya colocó personal en puntos estratégicos para comenzar con el restablecimiento del suministro en caso de afectaciones.
Hasta la mañana de este lunes, 78 personas habían sido evacuadas de manera preventiva y se encontraban en un refugio temporal en Ciudad Constitución.
🚩Boletín #SIATCT no. 17 🚩#Huracán categoría 3 🌀 #Polo— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 28, 2026
⚠️ Continúa su desplazamiento hacia Baja California Sur, donde se espera un primer impacto durante esta tarde en las inmediaciones del municipio de Comondú, en Baja California Sur.
📍A 175 km al suroeste de Cabo San… pic.twitter.com/Al1J7n5zOk
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¿Cuáles serán los efectos del huracán Polo?
El huracán Polo, categoría 3, provocará lluvias torrenciales, vientos extremos y oleaje de hasta 10 metros de altura en Baja California Sur, mientras avanza hacia la porción central del estado, donde se prevé que impacte entre la tarde y la noche de este lunes.
A las 09:00 horas, el centro del ciclón se ubicó a 140 kilómetros al oeste-suroeste de Santa Rosalía, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 185 km/h, rachas de 220 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 17 km/h.
Entre los principales efectos previstos están:
- Lluvias torrenciales de 150 a 250 mm en el centro de Baja California Sur y en la costa y sur de Sonora.
- Lluvias intensas de 75 a 150 mm en el centro de Sonora.
- Lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm en el norte de Sinaloa y el norte y oeste de Chihuahua.
- Lluvias fuertes de 25 a 50 mm en el centro y sur de Baja California.
- Vientos de 170 a 190 km/h, con rachas de 220 a 240 km/h, en Baja California Sur.
- Vientos de 40 a 60 km/h, con rachas de 70 a 90 km/h, en la costa y sur de Sonora.
- Oleaje de 8 a 10 metros en las costas de Baja California Sur.
- Marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros en las costas del centro de Baja California Sur.
Las lluvias podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, especialmente en zonas bajas.
Las autoridades también mantienen zonas de prevención y vigilancia por los efectos de los vientos de huracán y tormenta tropical en distintos puntos de Baja California Sur y Sonora.
Debido al #Huracán #Polo, se pronostican #Lluvias torrenciales en zonas de #BajaCaliforniaSur y #Sonora, además de #Oleaje de hasta 10 metros de altura en #BajaCaliforniaSur.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 28, 2026
Más detallés, aquí. ⤵️https://t.co/CPXlonhWfR pic.twitter.com/kXLBtGr8M4
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¿Rachel se convertirá en huracán?
La tormenta tropical Rachel podría convertirse en huracán conforme avance sobre el Pacífico, aunque las autoridades mantienen bajo seguimiento su evolución.
De acuerdo con el reporte de las 09:00 horas, Rachel se ubicaba a 370 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h, rachas de 100 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 13 km/h.
Mientras se determina cómo evolucionará el sistema, Rachel mantiene condiciones que pueden provocar:
- Lluvias muy intensas de 75 a 150 mm en Guerrero y Oaxaca.
- Lluvias fuertes de 25 a 50 mm en Michoacán.
- Rachas de viento de hasta 80 km/h en zonas costeras.
- Oleaje de 3 a 5 metros en costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
La evolución de Rachel ocurre mientras Polo, actualmente huracán categoría 3, avanza hacia Baja California Sur, donde se esperan lluvias torrenciales, vientos extremos y oleaje de hasta 10 metros.
A continuación te presentamos el #Pronóstico de #Lluvias acumuladas derivadas del #Huracán #Polo y la #TormentaTropical #Rachel en el océano #Pacífico. pic.twitter.com/DNz2KKgrmc— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 28, 2026
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Marea comienza a inundar zonas de Puerto San Carlos
Intensas olas y vientos están afectando a Puerto San Carlos en Comondú, Baja California Sur, por lo que algunos pobladores ya están subiendo a sus azoteas de sus viviendas, y algunas que tienen casas de madera deben de acudir a alguno de los refugios instalados.
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Imagen satelital de Polo
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Cierran puertos en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa
La Secretaría de Marina (Semar) informó el cierre de puertos en el Pacífico mexicano debido a los efectos del huracán Polo, que alcanzó categoría 3.
Para embarcaciones mayores se mantiene el cierre en:
- Baja California Sur: Santa Rosalía.
- Sonora: Guaymas.
Para embarcaciones menores, los puertos cerrados son:
- Baja California: San Felipe e Isla Cedros.
- Baja California Sur: La Paz, Los Barriles, Santa Rosalía, Loreto, Cabo San Lucas, San José del Cabo, Guerrero Negro, San Carlos, Bahía Magdalena y Adolfo López Mateos.
- Sonora: Guaymas, Puerto Peñasco, Bahía Kino y Yavaros.
- Sinaloa: Topolobampo.
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¿Dónde están los refugios temporales en Baja California Sur por el huracán Polo?
Ante el impacto del huracán Polo, autoridades de Baja California Sur habilitaron refugios temporales para las personas que se encuentren en zonas de riesgo o cuyas viviendas no sean seguras.
El estado cuenta con 169 espacios de resguardo distribuidos en sus cinco municipios, los cuales puedes consultar en su página oficial . El directorio contempla instalaciones en La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé, por lo que la población puede consultar cuál es el refugio más cercano.
La recomendación de Protección Civil es que las personas que habiten en zonas de riesgo, particularmente cerca de cauces de arroyos, zonas susceptibles a inundación o viviendas vulnerables, se trasladen oportunamente a los refugios habilitados y sigan las indicaciones de las autoridades.
Refugios por municipio:
- Mulegé: 50 refugios
- Los Cabos: 44 refugios
- La Paz: 38 refugios
- Comondú: 29 refugios
- Loreto: 8 refugios
En total, estos espacios contemplan más de 24,000 personas, de acuerdo con el directorio actualizado reportado este lunes.
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Polo provocará olas de hasta 10 metros
El huracán Polo también generará condiciones peligrosas en las costas. En Baja California Sur se esperan olas de 8 a 10 metros de altura, además de una marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros en la zona central del estado, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
En la costa sur de Sonora se prevén olas de 2 a 4 metros, mientras que en las costas del sur de Baja California y Sinaloa podrían alcanzar entre 1 y 2 metros.
El SMN recomienda extremar precauciones a la población y a la navegación marítima ante el fuerte oleaje, los vientos y las posibles trombas marinas asociadas con Polo.
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¿Dónde y cuándo tocará tierra el huracán Polo?
La Secretaría de Marina informó que el huracán Polo, categoría 3, se localiza a 147 kilómetros al noroeste de Puerto Cortés, Baja California Sur, con vientos sostenidos de 185 km/h y rachas de 222 km/h.
El sistema avanza hacia el noreste a 19 km/h y se prevé que toque tierra entre las 21:00 y 22:00 horas en las inmediaciones de Las Barrancas, Baja California Sur, ya como huracán categoría 2.
La Marina también alertó por lluvias fuertes, tormentas eléctricas, oleaje de 10 a 12 pies en la costa suroccidental de Baja California Sur y acumulados de 250 a 300 milímetros de lluvia en 48 horas.
#MarinaTeInforma— SEMAR México (@SEMAR_mx) September 29, 2026
El huracán “Polo” Cat. 3 se localiza a 147 km al noroeste de Puerto Cortés, B.C.S., con vientos de 185 km/h y rachas de 222 km/h. Se desplaza al noreste a 19 km/h y se prevé toque tierra entre 21:00 y 22:00 h en inmediaciones de Las Barrancas, B.C.S., como… pic.twitter.com/e9mPNIbmLh
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El huracán Polo se degrada a categoría 1 y sigue su trayectoria rumbo a Sonora
El Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, informó que debido al avance del huracán Polo de categoría se implementa zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta Abreojos hasta Puerto Cortés, en Baja California Sur, y se mantiene desde Loreto hasta San Juan Bautista, Baja California Sur, y desde Bahía de Quino hasta Huatabampito, Sonora.
🌀 Actualización de las 06:00 horas sobre el #Huracán #Polo . pic.twitter.com/VvxwFZMJT3
— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 29, 2026
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Tormenta tropical rachel ocasionará lluvias intensas
En su reporte de las 07:00 horas, el SMN informó que el centro de la tormenta tropical Rachel se ubicó a 425 km al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 595 km al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 20 km/h.
Originará, en las próximas horas, lluvias torrenciales en Michoacán; intensas en Guerrero y Oaxaca.
Lluvias muy fuertes en Colima y Jalisco; vientos sostenidos de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en costas de Michoacán, Colima y Guerrero.
Se mantiene zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco, y zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco.
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¿A qué hora impactará Polo en Sonora?
La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que está en comunicación con el Gobierno de Sonora en donde se prevé que el huracán impacte muy cerca de Guaymas durante la mañana de este martes 29 de septiembre aproximadamente entre las 08:00 y 09:00 horas.
El corte de información lo dio durante su participación a distancia en la Mañanera del Pueblo del 29 de septiembre.
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Se prevén lluvias durante todo el día en Sonora
El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas en el centro, sur y costas de Sonora, por lo que se pide a la población a extremar precauciones en las zonas mencionadas y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.
El pronóstico tiene una duración hasta las 21:00 horas.
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Así impacta Polo a Sonora
Protección Civil en Sonora comparte las lluvias en la entidad durante la llegada del huracán Polo a la entidad, por lo que solicita a la población a no salir de sus casas a menos que sea por actividades esenciales.
Así se presenta la lluvia en el sur de Hermosillo.
Recuerde mantener las medidas de prevención, evite circular salvo por actividades esenciales. pic.twitter.com/yfoo8tK6L9
— Protección Civil Sonora (@cepcsonora) September 29, 2026