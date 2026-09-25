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México

Tras polémicas, el INE cambia de color y adopta el gris rumbo a las elecciones del 2027

El Órgano Interno de Control del INE cuestionó la falta de un análisis detallado sobre el impacto presupuestal que tendrá la renovación de materiales institucionales por este nuevo cambio estético.
vie 25 septiembre 2026 03:19 PM
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En la imagen los nuevos colores institucionales del INE, el gris en todas sus tonalidades, con el argumento de reflejar la independencia del organismo. En menos de un mes se ha migrado del rosa tradicional al lila y ahora grises.
El INE decidió migrar de su cromática rosa a lila y ahora a tonos de grises, en menos de un mes. El argumento es no generar confusión con gobiernos o partidos. (Foto: INE)

Apenas 15 días después de abandonar el histórico rosa mexicano por el lila como color institucional, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó quitarse el color y en un giro, eligió el gris como nuevo color para la identidad institucional, mismo que se combinará con blanco, beige y negro.

Esta nueva tonalidad se aplicará a toda la imagen institucional, vehículos, papeletas y materiales de difusión, así como a la indumentaria del personal y los capacitadores electorales que visitarán los domicilios previo a la próximas elecciones del 2027.

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El argumento que ofreció el coordinador nacional de Comunicación Social, Sergio Uzeta, fue que el gris Oxford, beige, blanco y negro proyectarán "autonomía y coherencia" al Instituto, pues otorga certeza a la ciudadanía al afianzar la objetividad del árbitro electoral.

Contar con un instrumento actualizado permitirá homologar la aplicación de la identidad institucional en todas las áreas y órganos del Instituto, "evitando interpretaciones o usos inconsistentes”, dice el acuerdo que fue avalado por unanimidad en una sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva del INE que fue convocada de manera urgente y a la que no acudió la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.

En la sesión de la Junta General, el titular del Órgano Interno de Control (OIC), Víctor Hugo Carvente Contreras, cuestionó el proyecto al señalar que se omitió el formato obligatorio de impacto presupuestal, lo que impidió conocer costo total de sustituir la identidad gráfica.

El funcionario, expuso que establecer que habrá gradualidad en ese tránsito de cromática no garantiza evitar erogaciones innecesarias y cuestionó la falta de un inventario real de bienes existentes para no desechar materiales útiles por meros motivos estéticos.

Incluso, puso en duda la compatibilidad de la modificación con la Ley Federal de Austeridad Republicana y políticas de disciplina presupuestaria pues no se documentó un análisis para justificar el cambio.

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Los cambios de color del INE

El repentino cambio devuelve al órgano electoral a una estética similar a la del extinto Instituto Federal Electoral (IFE ) nacido en 1990 y cuando predominaban el gris con beige-café suave.

Con la nueva cromática también se busca pasar la página a las polémica por el cambio de color de rosa a lila que se había implementado la medianoche del 9 de septiembre, horas antes del arranque del Proceso Electoral Federal (PEF) 2027.

Esta decisión, generó mucha polémica por la similitud del lila con la identidad gráfica del Gobierno de la Ciudad de México, en cabezado por Clara Brugada y por el parecido al nuevo Partido Paz. Ante ello, el cambio quedó invalidado por la Junta General Eejecutiva del INE.

Es por ello, que para “evitar confusiones”, esta vez se excluyeron tonalidades lilas, violetas y azules, y se optó por el gris como símbolo de neutralidad e imparcialidad.

“La paleta cromática aprobada mediante el Acuerdo INE/JGE169/2026, en sesión extraordinaria urgente del 9 de septiembre de 2026, requiere un ajuste para evitar que las comunicaciones oficiales del Instituto se confundan con las de instituciones de gobierno de los ámbitos federal o local, organizaciones o partidos políticos”, se señala en el acuerdo.

El órgano electoral abandonó el color rosa mexicano que se había implementado desde el surgimiento del Instituto Nacional Electoral (INE) en el 2014, luego de que el nuevo partido Somos, adoptó esta cromática.

Ese partido ha estado indentificado con la llamada "marea rosa" que surgió en el 2024, ante las reforma electoral que en su momento propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y que defendían la autonomía del INE, además de que algunos ex consejeros y exfuncionarios del órgano electoral, han estado cerca de la creación del partido.

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El cambio de color se aplicará a todo el personal de campo, unas 50,000 personas Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) y Supervisores Electorales (SE) deberán contar con vestimenta institucional con el nuevo color: chalecos, chamarras, gorras, camisas, además de cientos de trabajadores del INE en Juntas Locales, Distritales y en casi 900 Módulos de credencialización.

La decisión ya tendrá un impacto presupuestario pues una parte de las mismas oficinas centrales del INE así como de sus 32 Juntas Locales ya habían comenzado su transformación a lila en la documentación.

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Las afectaciones económicas trascienden a las oficinas centrales del INE; pues en órganos desconcentrados ya habrá doble gasto solo del primer tránsito de rosa a lila.

Como ejemplo, la Junta Local de Jalisco desembolsó en abril 710,000 pesos para contratar prendas con vivos en rosa Pantone 233C, situación similar a la ocurrida en Veracruz.

Ambas recibieron hace dos y tres meses cientos de prendas como camisas, chalecos, chamarras, con distintivos rosas Pantone 233C en mangas, cuellos, todas con logotipos bordados en blanco con boleta rosa, el color vetado por el nuevo INE para no parecerse al partido Somos.

La razón de los contratos es que en la planeación anual del INE, es decir, la aprobada desde 2025, no se había previsto realizar una modificación a la cromática del Instituto.

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INE Guadalupe Taddei Zavala Elecciones México 2027 Austeridad republicana

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