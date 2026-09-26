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México

Guterres se reúne con el canciller Velasco y reconoce a México como socio fundamental de la ONU

El canciller Roberto Velasco y el secretario general de la ONU, António Guterres, coincidieron en la necesidad de privilegiar la solución pacífica de conflictos y el respeto al derecho internacional.
sáb 26 septiembre 2026 08:00 PM
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El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, saluda al secretario general de la ONU, António Guterres, en Nueva York.
El Secretario General y el Secretario de Relaciones Exteriores dialogaron sobre los esfuerzos de México para promover el multilateralismo e impulsar la reforma de las Naciones Unidas, incluyendo la iniciativa UN80. (Foto: ONU)

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco , se reunió con el secretario general de la ONU, António Guterres , en Nueva York, donde ambos abordaron la situación geopolítica internacional, el cambio climático y los retos que enfrenta el multilateralismo.

Durante el encuentro,Guterres también reconoció a México como un “socio fundamental” de la ONU.

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El encuentro ocurrió al término del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, donde ambos funcionarios intercambiaron puntos de vista sobre la situación geopolítica internacional y las perspectivas para América Latina y el Caribe.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Guterres reconoció el compromiso de México con el respeto irrestricto del derecho internacional y sus contribuciones al fortalecimiento del sistema multilateral.

El secretario general también destacó las aportaciones de México al proceso de reforma de Naciones Unidas conocido como ONU80.

Durante la reunión, Velasco reconoció a su vez el trabajo realizado por Guterres al frente de la organización y destacó su labor en favor de la humanidad en un contexto internacional marcado por conflictos y nuevas tensiones geopolíticas.

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Velasco y Guterres coincidieron en que la comunidad internacional enfrenta desafíos relacionados con el cambio climático, nuevas amenazas y el surgimiento de nuevas confrontaciones.

Ante este escenario, ambos funcionarios señalaron la importancia de privilegiar la solución pacífica de los conflictos, la igualdad jurídica entre los Estados y la vigencia del derecho internacional.

El intercambio ocurre mientras Naciones Unidas enfrenta un escenario internacional marcado por conflictos armados, tensiones entre potencias y retos globales que requieren coordinación entre los países.

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La reunión también permitió abordar las perspectivas para América Latina y el Caribe, una región en la que México ha buscado mantener una política exterior basada en el multilateralismo y el respeto al derecho internacional.

Al finalizar el encuentro, Guterres transmitió sus saludos a la presidenta Claudia Sheinbaum y, de acuerdo con la Cancillería, expresó su admiración por la mandataria.

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El secretario general de la ONU también refrendó su agradecimiento a México por sus aportaciones al multilateralismo, no solo como integrante de la comunidad internacional, sino como un socio fundamental de Naciones Unidas.

La SRE difundió el encuentro este sábado 26 de septiembre, al cierre de las actividades relacionadas con el 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

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Organización de las Naciones Unidas Secretaría de Relaciones Exteriores Antonio Guterres

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