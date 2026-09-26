Guterres se reúne con el canciller Velasco y reconoce a México como socio fundamental de la ONU

El encuentro ocurrió al término del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, donde ambos funcionarios intercambiaron puntos de vista sobre la situación geopolítica internacional y las perspectivas para América Latina y el Caribe.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Guterres reconoció el compromiso de México con el respeto irrestricto del derecho internacional y sus contribuciones al fortalecimiento del sistema multilateral.

El secretario general también destacó las aportaciones de México al proceso de reforma de Naciones Unidas conocido como ONU80.

Durante la reunión, Velasco reconoció a su vez el trabajo realizado por Guterres al frente de la organización y destacó su labor en favor de la humanidad en un contexto internacional marcado por conflictos y nuevas tensiones geopolíticas.







México y ONU abordan conflictos y cambio climático

Velasco y Guterres coincidieron en que la comunidad internacional enfrenta desafíos relacionados con el cambio climático, nuevas amenazas y el surgimiento de nuevas confrontaciones.

Ante este escenario, ambos funcionarios señalaron la importancia de privilegiar la solución pacífica de los conflictos, la igualdad jurídica entre los Estados y la vigencia del derecho internacional.

El intercambio ocurre mientras Naciones Unidas enfrenta un escenario internacional marcado por conflictos armados, tensiones entre potencias y retos globales que requieren coordinación entre los países.