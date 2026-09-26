Marcha en exigencia de justicia a 12 años de Ayotzinapa 'toma' el centro de CDMX

La movilización forma parte de la Jornada por Ayotzinapa, convocada del 21 al 27 de septiembre.

Este sábado, por lo pronto, transcurre con la presencia de padres de los normalistas desparecidos, estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", de la que eran estudiantes, colectivos de búsqueda, organizaciones sociales e integrantes del llamado “bloque negro”.



A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de #Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, desde la @SEGOB_mx reiteramos nuestro compromiso con las madres y padres, con la verdad, la justicia y la búsqueda de los jóvenes. Nadie está por encima de la ley. 🇲🇽 @Claudiashein — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) September 26, 2026

La exigencia es conocer la verdad, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este lunes 28 de septiembre se darán a conocer avances de las investigaciones y detenciones relacionadas con el caso.

Horas antes de que iniciara la marcha la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, publicó un breve mensaje en su cuenta personal de X, en la que sostuvo que la dependencia sostiene un compromiso con los padres y madres de los normalistas para alcanzar la verdad.

La secretaria de Estado recalcó que las indagatorias continuarán su curso y que “nadie se encuentra por encima de la ley”.

¿Qué se sabe del caso Ayotzinapa?

La noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala un grupo de normalistas se trasladaban en autobuses rumbo a una protesta.

Uno de ellos fue interceptado y atacado por policías municipales, estatales y miembros del crimen organizado. El saldo reconocido fue de seis personas fallecidas, decenas de heridos y 43 estudiantes desaparecidos.

