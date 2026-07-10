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México tiene interés en retomar relación con Perú, anuncia Sheinbaum

La presidenta le pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, establecer comunicación con el nuevo gobierno peruano para retomar la relación que se rompió en 2025.
vie 10 julio 2026 09:58 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que fue Perú el país que decidió romper relaciones diplomáticas con México. (Foto: Presidencia de México.)

Luego de que Keiko Fujimori presidenta electa de Perú afirmó que tiene "toda la intención" de retomar las relaciones diplomáticas con México, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su interés en recuperar la relación con esa nación, por lo que ya pidió al canciller Roberto Velasco establecer comunicación con ese país.

"Sí tenemos intención de retomar la relación con Perú, nosotros no rompimos esa relación, la rompieron ellos. Qué bueno tenga deseos la presidenta hoy electa. Le pedí al canciller establecer comunicación con el nuevo equipo que va a gobernar para ver las particularidades de recuperar esa relación", anunció este viernes.

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La presidenta electa de Perú, quien tomará posesión el próximo 28 de julio, dijo que tiene “toda la intención” para restablecer la relación con México.

"De mi lado habrá toda la intención para poder retomar las relaciones entre Perú y México", afirmó durante un evento en Lima.

La relación entre México y Perú rompió relaciones diplomáticas con México el 3 de noviembre de 2025 luego de que el gobierno mexicano dio asilo a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez durante la administración de Pedro Castillo.

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En ese momento, México argumentó que dio asilo a Chávez en apego al derecho internacional, en particular, a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, luego de que la expresidenta del Consejo acusara que fue objeto de “violaciones a sus derechos humanos como parte de una persecución política del Estado peruano desde el momento de su captura en 2023”.

Perú también manifestó en su momento su molestia porque la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Pedro Castillo fue víctima de un golpe de Estado y porque se encontraba preso ilegalmente.

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En su mañanera, la presidenta se refirió a la resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas que establece que la captura del expresidente fue “arbitraria”, por lo que debería ser puesto en libertad y además darle una indemnización.

“Un grupo de la ONU concluye que la detención del expresidente de Perú Pedro Castillo fue arbitraria y pide su libertad”, comentó.

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