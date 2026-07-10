México tiene interés en retomar relación con Perú, anuncia Sheinbaum

La presidenta electa de Perú, quien tomará posesión el próximo 28 de julio, dijo que tiene “toda la intención” para restablecer la relación con México.

"De mi lado habrá toda la intención para poder retomar las relaciones entre Perú y México", afirmó durante un evento en Lima.

La relación entre México y Perú rompió relaciones diplomáticas con México el 3 de noviembre de 2025 luego de que el gobierno mexicano dio asilo a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez durante la administración de Pedro Castillo.

En ese momento, México argumentó que dio asilo a Chávez en apego al derecho internacional, en particular, a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, luego de que la expresidenta del Consejo acusara que fue objeto de “violaciones a sus derechos humanos como parte de una persecución política del Estado peruano desde el momento de su captura en 2023”.

Perú también manifestó en su momento su molestia porque la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Pedro Castillo fue víctima de un golpe de Estado y porque se encontraba preso ilegalmente.

