México tiene interés en retomar relación con Perú, anuncia Sheinbaum

Luego de que Keiko Fujimori presidenta electa de Perú afirmó que tiene "toda la intención" de retomar las relaciones diplomáticas con México, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su interés en recuperar la relación con esa nación, por lo que ya pidió al canciller Roberto Velasco establecer comunicación con ese país.
"Sí tenemos intención de retomar la relación con Perú, nosotros no rompimos esa relación, la rompieron ellos. Qué bueno tenga deseos la presidenta hoy electa. Le pedí al canciller establecer comunicación con el nuevo equipo que va a gobernar para ver las particularidades de recuperar esa relación", anunció este viernes.