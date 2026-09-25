Crisis laboral sacude al INE rumbo a la elección 2027: recortes masivos a trabajadores y compensación para consejeros

Aunque la consejera presidenta Guadalupe Taddei y la mayoría de los consejeros dijeron que apoyan la austeridad desde su llegada al cargo, mantenían ingresos superiores al salario presidencial, gracias a que se apegaron a suspensiones judiciales vigentes para que no se recortaran salarios en ese organismo autónomo.

El monto “excedente” percibido por cada consejero cerrará este año en más de un millón de pesos anuales netos, es decir, 49.62% más que el salario de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Trabajadores del INE interponen cascada de juicios

Ahora la decisión final del recorte masivo está en manos del Tribunal Electoral, ante el que trabajadores del organismo recurrieron en juicios para dirimir conflictos laborales, y los magistrados están por resolver.

Además, el INE ha enfrentado en lo que va de 2026 unos 60 juicios promovidos ante el Tribunal, en los que ya ha perdido al menos la tercera parte.

La mayoría fueron promovidos porque -como parte del programa de retiro voluntario- el organismo pretendió desconocer 3, 5, 10 o más años de relación laboral, así que en algunas sentencias se le condenó al pago total o parcial de prestaciones; a inscribir y pagar retroactivamente aportaciones de seguridad social ante el ISSSTE, FOVISSSTE y PENSIONISSSTE, en su caso.

Sin embargo, advierte el abogado Luis Hernández, quien durante años ha litigado casos de trabajadores del INE, recientemente la nueva integración del Tribunal ha adoptado criterios que no favorecen a los trabajadores y están, en ese sentido, en sintonía con el INE para afectar derechos laborales.

Personal con ''experiencia'', pero sin perfil académico

En el nuevo Manual de Percepciones para 2027 la Junta General Ejecutiva (JGE) del INE agregó una disposición -que existe en otros ordenamientos del INE- para poder contratar personal por designación directa aunque no cumpla con perfil académico, lo cual podrá suplirse con “experiencia y trayectoria laboral”.

Para justificar la decisión se expuso la necesidad de personal para labores relacionadas con comunidades indígenas, pero no se estableció ese como caso de excepción.

Así, una nueva crisis sacude al INE, debido a los despidos, la precarización de los salarios y la llegada de personal inexperto, indica el abogado Luis Hernández.

“Está entrando muchísima gente inexperta, quizá trabajaron en la materia electoral a nivel estado, pero no se compara nada”, destaca.

La situación que viven los trabajadores del INE se hizo más evidente a raíz del caso de la abogada Mónica Calles, quien en defensa de una trabajadora del organismo evidenció hace dos semanas una audiencia en la que el Instituto se negó a dar los fundamentos legales para proceder contra de su defendida.

El caso derivó en una investigación penal contra la litigante por el presunto delito de amenazas, aunque estas consistieron en anunciar la publicación del video en redes sociales. Eso, de acuerdo a Calles, evidencia que hay un “clima generalizado de presiones y hostigamiento al personal”.

En tanto, el abogado Hernández ratifica que hay un clima de temor entre trabajadores del INE. “Se les inician procesos absurdos, que no existen en la norma, están levantando actas administrativas por todo”, dice.

Recuerda que además en proceso electoral no hay días de descanso y ahora con la reducción salarial, el personal especializado será afectado.

“Hay condiciones de trabajo inhumanas de que siempre han existido, obviamente, pero pues antes la gente trabajaba porque también había por el otro lado un pago, el famoso bono electoral, más serie de cosas, pero ahora todo eso se quitó”, expresa.