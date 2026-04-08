Diputados morenistas, sus aliados y algunos emecistas aprueban el ''Plan B'' de Sheinbaum

El ''Plan B'' avalado consiste en modificaciones a tres artículos de la Constitución: 115, 116 y 134, centrados en fijar topes al presupuesto de los congresos locales, reducir el número de regidores en los municipios y acotar las remuneraciones de consejeros y funcionarios de Instituto Nacional Electoral (INE) y tribunales electorales, para que no excedan el salario presidencial.

Las modificaciones al artículo 115 establecen que cada ayuntamiento estará integrado por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, para topar el número de éstos últimos cargos.

En el artículo 116 se impuso un límite para que el presupuesto anual de los Congresos locales no sea mayor al 0.70 % del presupuesto estatal. El artículo 134 se refiere al límite a las percepciones de los funcionarios y juzgadores electorales.

El principal argumento esgrimido por Morena fue que con la reforma se generarán ahorros por 4,000 millones de pesos, mismos que permitirán atender las necesidades de los ayuntamientos y acabar con los privilegios.

En cambio, la oposición advirtió que las economías no excederán los 2,000 millones de pesos, y que, además, el Congreso y las alcaldías de la Ciudad de México no serán afectados por la reforma, pues no se reformó el artículo 122 constitucional, relativo al orden político de esta ciudad.

La diputada panista Laura Cristina Márquez Alcalá estimó que el recorte será de 1,180 millones de pesos, solo derivado del tope al gasto fijado en la reforma a los poderes legislativos estatales: máximo 0.70% del presupuesto de egresos de sus respectivas entidades, solamente 16 de 32 Congresos.

“Hablan mucho de ayuntamientos sobredimensionados y de cuotas de poder. A ver, nada más se van a tocar 59 municipios y se van a recortar 190 regidurías de 16 entidades, no hablamos de un gran ahorro. Lo mismo pasa con los síndicos, son también otros 190 (…) se recortarían más o menos 380 (cargos), si se hacen estos ajustes. Presupuestariamente hablando no les impactaría en nada a los municipios”, destacó.

Algunos de los 59 municipios afectados serían los ubicados en Tamaulipas, Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Sonora y Jalisco, se reportó.

El priista Emilio Suárez Licona destacó los casos de las regidurías. Recordó que en el país hay 2,478 municipios y alcaldías y, según el INEGI, 16,899 regidurías o consejalías. De ese total en el 44.8% de los municipios hay menos de siete regidores y sólo en 59 municipios, apenas el 2.4%, se supera el umbral de 15 regidores.