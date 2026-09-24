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México

Exjefe de la Policía de Juchitán es detenido por presunta protección a “Los Cromos”

John Keny Moreno Segura fue detenido por su probable responsabilidad en delitos contra la seguridad del Estado y por presuntamente brindar protección al grupo delictivo “Los Cromos”.
jue 24 septiembre 2026 06:06 PM
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En la imagen se ve al excomisionado de seguridad de Juchitán detenido, con los ojos tapados.
El excomisionado fue detrenido horas después del alcalde de Juchitán. (Foto: Especial )

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo a John Keny Moreno Segura, excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza , señalado por su probable responsabilidad en el delito contra la investigación y seguridad del Estado y por presuntamente brindar protección al grupo delictivo identificado como “Los Cromos”.

La captura ocurrió durante la segunda fase de un operativo conjunto desplegado en ese municipio del Istmo de Tehuantepec, como parte de las acciones de seguridad emprendidas por autoridades federales y estatales.

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Con esta detención, en menos de 48 horas suman tres personas capturadas en Juchitán como parte de las investigaciones. Entre ellas se encuentra el presidente municipal morenista, Miguel Sánchez Altamirano, detenido previamente por una orden de aprehensión relacionada con los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

En el mismo despliegue fue detenido Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, quien, de acuerdo con las autoridades, enfrenta cargos relacionados con la misma investigación.

La operación fue realizada con la participación de la Fiscalía de Oaxaca, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y la Policía Estatal de Oaxaca.


¿A qué grupo criminal protegía el excomisionado de Juchitán?

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el excomisionado habría utilizado su posición para presuntamente favorecer la operación de “Los Cromos”, un grupo al que las autoridades relacionan con actividades delictivas en la región.

En el caso del alcalde Miguel Sánchez Altamirano y Carlos Alberto “N”, las investigaciones apuntan a una estructura presuntamente vinculada con extorsiones y cobro de piso a comerciantes y empresarios, además de narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.

Las autoridades también investigan posibles esquemas de protección que habrían permitido la operación de grupos delictivos en la zona.

Estas acusaciones corresponden a investigaciones en curso y deberán ser determinadas por las autoridades judiciales mediante los procedimientos correspondientes.

Como parte de las acciones para afectar la capacidad financiera de la estructura investigada, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó el bloqueo de cuentas e inmovilización de recursos de personas relacionadas con el caso.

Las autoridades federales y estatales adelantaron que los operativos continuarán para ubicar y detener a otros posibles integrantes o colaboradores de la estructura investigada.

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Juchitán, un punto estratégico del Istmo

Juchitán de Zaragoza se localiza en el Istmo de Tehuantepec, al sureste de Oaxaca, y es uno de los principales centros comerciales y de conexión de esta región.

La ciudad mantiene una fuerte presencia de la cultura zapoteca, visible en sus tradiciones, celebraciones, gastronomía, música y vestimenta. Su actividad económica incluye el comercio, los servicios, el transporte, así como actividades agrícolas y ganaderas.

Por su ubicación, Juchitán concentra también parte importante del movimiento comercial de municipios cercanos, lo que la convierte en uno de los puntos relevantes de la actividad económica del Istmo.

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Oaxaca Violencia Narcotráfico

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