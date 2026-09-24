Exjefe de la Policía de Juchitán es detenido por presunta protección a “Los Cromos”

Con esta detención, en menos de 48 horas suman tres personas capturadas en Juchitán como parte de las investigaciones. Entre ellas se encuentra el presidente municipal morenista, Miguel Sánchez Altamirano, detenido previamente por una orden de aprehensión relacionada con los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

En el mismo despliegue fue detenido Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, quien, de acuerdo con las autoridades, enfrenta cargos relacionados con la misma investigación.

La operación fue realizada con la participación de la Fiscalía de Oaxaca, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y la Policía Estatal de Oaxaca.

En la segunda fase del operativo conjunto en Juchitán de Zaragoza se logró la detención de J.K.M.S., excomisionado de la Policía Municipal, imputado por el delito contra la investigación y seguridad del Estado, relacionado con la presunta protección al grupo delictivo “Los… pic.twitter.com/ITNI5fNDLL — Bernardo Rodríguez Alamilla (@FiscalOaxaca) September 24, 2026





¿A qué grupo criminal protegía el excomisionado de Juchitán?

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el excomisionado habría utilizado su posición para presuntamente favorecer la operación de “Los Cromos”, un grupo al que las autoridades relacionan con actividades delictivas en la región.

En el caso del alcalde Miguel Sánchez Altamirano y Carlos Alberto “N”, las investigaciones apuntan a una estructura presuntamente vinculada con extorsiones y cobro de piso a comerciantes y empresarios, además de narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.

Las autoridades también investigan posibles esquemas de protección que habrían permitido la operación de grupos delictivos en la zona.

Estas acusaciones corresponden a investigaciones en curso y deberán ser determinadas por las autoridades judiciales mediante los procedimientos correspondientes.

Como parte de las acciones para afectar la capacidad financiera de la estructura investigada, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó el bloqueo de cuentas e inmovilización de recursos de personas relacionadas con el caso.

Las autoridades federales y estatales adelantaron que los operativos continuarán para ubicar y detener a otros posibles integrantes o colaboradores de la estructura investigada.