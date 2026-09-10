La presidenta fue cuestionada sobre el mensaje que enviaría a los partidos y a quienes buscarán contender en las elecciones de 2027 , así como sobre los desafíos que observa para el proceso electoral que comienza.

Sheinbaum insistió en que uno de sus principales deseos es que la contienda se desarrolle sin campañas basadas en el odio y que los candidatos presenten propuestas a la ciudadanía.

“El odio hay que eliminarlo de la política. Las campañas de odio no ayudan al país. Tiene que ser una campaña de propuestas”, afirmó.

La mandataria señaló que corresponderá a las autoridades electorales determinar cuándo una conducta constituye un delito o una violación a las reglas electorales.

“Ya quien define si hay odio, si no, o si hay delito, pues es el INE y el Tribunal Electoral”, dijo.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el filtro de candidatos?

La presidenta también explicó el mecanismo mediante el cual los partidos políticos pueden solicitar información sobre los antecedentes de sus candidatos, particularmente ante posibles riesgos vinculados con la seguridad.

Explicó que, de acuerdo con la legislación recientemente aprobada, los partidos pueden solicitar de manera voluntaria al Instituto Nacional Electoral (INE) la revisión de sus candidatos.

El procedimiento contempla que el INE solicite información al Gabinete de Seguridad y a la Fiscalía General de la República. Una vez recibida, el órgano electoral la entrega al partido político correspondiente para que tome una decisión sobre la postulación.

“Es voluntario, no es obligatorio. Entonces, pues ya corresponde a cada partido político que haga esto”, explicó Sheinbaum.