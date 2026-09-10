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Sheinbaum pide frenar el odio en las elecciones de 2027 y manda mensaje a los partidos

La presidenta Claudia Sheinbaum mandó un mensaje a los partidos políticos en el arranque del proceso electoral rumbo a las elecciones de 2027.
jue 10 septiembre 2026 10:13 AM
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Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, encabezó la Conferencia del Pueblo realizada en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a partidos políticos y aspirantes cumplir la ley, evitar denostaciones y privilegiar las propuestas durante el proceso electoral 2026-2027. (Foto: Graciela López Herrera/ Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los partidos políticos y aspirantes que participarán en el proceso electoral 2026-2027 cumplir con la ley, evitar denostaciones y privilegiar las propuestas, al iniciar formalmente el proceso electoral.

“Que cumplan la ley, que no haya denostaciones, que haya propuestas. Esencialmente, si se cumple eso, pues va a ser un proceso muy bueno para el país”, señaló este jueves durante su conferencia matutina.

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La presidenta fue cuestionada sobre el mensaje que enviaría a los partidos y a quienes buscarán contender en las elecciones de 2027 , así como sobre los desafíos que observa para el proceso electoral que comienza.

Sheinbaum insistió en que uno de sus principales deseos es que la contienda se desarrolle sin campañas basadas en el odio y que los candidatos presenten propuestas a la ciudadanía.

“El odio hay que eliminarlo de la política. Las campañas de odio no ayudan al país. Tiene que ser una campaña de propuestas”, afirmó.

La mandataria señaló que corresponderá a las autoridades electorales determinar cuándo una conducta constituye un delito o una violación a las reglas electorales.

“Ya quien define si hay odio, si no, o si hay delito, pues es el INE y el Tribunal Electoral”, dijo.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el filtro de candidatos?

La presidenta también explicó el mecanismo mediante el cual los partidos políticos pueden solicitar información sobre los antecedentes de sus candidatos, particularmente ante posibles riesgos vinculados con la seguridad.

Explicó que, de acuerdo con la legislación recientemente aprobada, los partidos pueden solicitar de manera voluntaria al Instituto Nacional Electoral (INE) la revisión de sus candidatos.

El procedimiento contempla que el INE solicite información al Gabinete de Seguridad y a la Fiscalía General de la República. Una vez recibida, el órgano electoral la entrega al partido político correspondiente para que tome una decisión sobre la postulación.

“Es voluntario, no es obligatorio. Entonces, pues ya corresponde a cada partido político que haga esto”, explicó Sheinbaum.

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Agregó que dentro del Gabinete de Seguridad ya existe un equipo que participa en este mecanismo y que incluye a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras que la Fiscalía General de la República también participará cuando el INE solicite información.

Así arranca el proceso electoral 2026-2027

El proceso electoral federal 2026-2027 inicia formalmente este 10 de septiembre y tendrá su jornada electoral el 6 de junio de 2027.

En los comicios se renovarán las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados –300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional–, además de 17 gubernaturas, 31 congresos locales y ayuntamientos en 30 entidades. En total, el INE prevé organizar, junto con los organismos electorales locales, la renovación de 19,609 cargos de elección popular.

Para la presidenta Sheinbaum, el reto es evitar que la confrontación política derive en campañas de odio y que los actores políticos se apeguen a las reglas establecidas por las autoridades electorales.

“Ese sería un anhelo para la contienda electoral de 2026-2027”, apuntó.

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Elecciones México 2027 Claudia Sheinbaum INE

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