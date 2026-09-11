Paquete Económico 2027: A un año de la renovación al Poder Judicial, se estancan sus recursos

¿Qué presupuesto tendrá la Suprema Corte en el 2027?

En el documento se propone que el próximo año el Poder Judicial reciba 72,264 millones de pesos, frente a los 70,005 millones de pesos que le fueron asignados para 2026. Aunque existe una diferencia nominal entre ambas cantidades, al descontar la inflación, el monto representa prácticamente el mismo nivel de recursos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitó 5,628 millones de pesos para 2027, una cantidad menor a los 6,104 millones de pesos que contemplaba pedir inicialmente.

Imagen ilustrativa. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión. (Foto: Suprema Corte de Justicia de la Nación)



En esa primera propuesta, la Corte incluía una bolsa para restituir el seguro de gastos médicos mayores para 300 personas servidoras públicas, de mando medio y superior. La medida generó críticas, principalmente de la ministra Lenia Batres.

La ministra señaló que el personal ya cuenta con seguridad social en el ISSSTE y sostuvo que no había justificación para destinar recursos al pago de seguros privados.

Ante las críticas, el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, aseguró que continuaría sin esta prestación .

“Eliminamos y mantendremos y nos mantendremos sin el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizada”, señaló el pasado 7 de septiembre, al presentar el primer informe de labores de la Corte.

De los 5,628 millones de pesos solicitados, equivalentes al 7.8% del Anteproyecto, 82.9% corresponde a servicios personales, 16.9% a gasto de operación y 0.2% a inversión.

Para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), autoridad encargada de impartir justicia en materia electoral, se plantea entregar 3,778 millones de pesos.