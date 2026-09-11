Paquete Económico 2027: A un año de la renovación al Poder Judicial, se estancan sus recursos

A un año de la renovación del Poder Judicial, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 plantea mantener prácticamente estancados, en términos reales, los recursos destinados a los juzgadores.
El documento propone asignar para 2027 una cantidad equivalente a la de 2026, sin un incremento real en el presupuesto, pese a que los cuatro organismos que integran el Poder Judicial de la Federación mantendrán sus funciones y responsabilidades.
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¿Qué presupuesto tendrá la Suprema Corte en el 2027?
En el documento se propone que el próximo año el Poder Judicial reciba 72,264 millones de pesos, frente a los 70,005 millones de pesos que le fueron asignados para 2026. Aunque existe una diferencia nominal entre ambas cantidades, al descontar la inflación, el monto representa prácticamente el mismo nivel de recursos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitó 5,628 millones de pesos para 2027, una cantidad menor a los 6,104 millones de pesos que contemplaba pedir inicialmente.
En esa primera propuesta, la Corte incluía una bolsa para restituir el seguro de gastos médicos mayores para 300 personas servidoras públicas, de mando medio y superior. La medida generó críticas, principalmente de la ministra Lenia Batres.
La ministra señaló que el personal ya cuenta con seguridad social en el ISSSTE y sostuvo que no había justificación para destinar recursos al pago de seguros privados.
“Eliminamos y mantendremos y nos mantendremos sin el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizada”, señaló el pasado 7 de septiembre, al presentar el primer informe de labores de la Corte.
De los 5,628 millones de pesos solicitados, equivalentes al 7.8% del Anteproyecto, 82.9% corresponde a servicios personales, 16.9% a gasto de operación y 0.2% a inversión.
Para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), autoridad encargada de impartir justicia en materia electoral, se plantea entregar 3,778 millones de pesos.
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¿Qué presupuesto recibirá el Tribunal de Disciplina Judicial?
De los 3,778 millones de pesos, equivalentes al 5.2% del Anteproyecto, 81.8% se destina a servicios personales, 17.2% a operación y 1.0% a inversión, incluyendo la atención del proceso electoral 2027.
Mientras tanto, el Órgano de Administración Judicial (OAJ), encargado de la gestión administrativa, financiera y de los recursos humanos, es el organismo del Poder Judicial que más recursos solicitó, con 61,636 millones de pesos.
De este monto, equivalente al 85.3% del Anteproyecto, 88.5% corresponde a servicios personales y 11.5% a gasto de operación.
Por su parte, para el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) se propone un presupuesto de 1,220 millones de pesos. Este organismo se encarga de investigar, vigilar y sancionar a jueces, magistrados y ministros; además, puede solicitar juicios políticos y presentar denuncias contra impartidores de justicia ante el Ministerio Público.
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De los 1,220 millones de pesos, equivalentes al 1.7% del Anteproyecto, 84.7% corresponde a servicios personales y 15.3% a gasto de operación.
Estos dos últimos organismos fueron creados con la reforma al Poder Judicial impulsada por Morena en 2024, mientras que con estos cambios desapareció el Consejo de la Judicatura Federal.