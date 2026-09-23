Pensión del IMSS e ISSSTE en octubre: fecha del pago, cuánto recibirán y cuándo llega el aguinaldo

IMSS

Para los pensionados del IMSS, el aguinaldo se paga en noviembre, pero no todas las personas pensionadas tienen derecho a esta prestación.

El IMSS establece que corresponde a quienes reciben una pensión de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997. El monto equivale a una mensualidad de la cuantía de la pensión, sin considerar asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

Las pensiones de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez otorgadas bajo la Ley del Seguro Social vigente no reciben este importe por concepto de aguinaldo, de acuerdo con el propio IMSS.

¿Las pensiones del IMSS e ISSSTE pagan impuestos?

Las pensiones del IMSS e ISSSTE no necesariamente generan el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR). La Ley del Impuesto sobre la Renta contempla una exención para jubilaciones, pensiones, haberes de retiro y pensiones vitalicias, aunque esta tiene un límite.

De acuerdo con el artículo 93, fracción IV de la Ley del ISR, estos ingresos están exentos siempre que el monto diario de la pensión no exceda 15 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente.

La disposición contempla distintos tipos de ingresos relacionados con el retiro, entre ellos los provenientes de:

La subcuenta del seguro de retiro prevista en la Ley del Seguro Social.

La subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

La cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro del ISSSTE.

Pensiones por invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro o muerte.