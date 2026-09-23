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México

Pensión del IMSS e ISSSTE en octubre: fecha del pago, cuánto recibirán y cuándo llega el aguinaldo

El calendario de pagos es diferente para cada instituto y el aguinaldo también tiene reglas distintas para quienes reciben una pensión del IMSS o del ISSSTE.
mié 23 septiembre 2026 06:12 PM
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pension imss tramites
El trámite necesario para cobrar tu pensión del IMSS. (Instituto Mexicano del Seguro Social /Cuartoscuro)

Las personas pensionadas del IMSS y del ISSSTE recibirán su pago correspondiente a octubre en fechas distintas. Mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizará el depósito el primer día hábil del mes, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tiene un calendario de pagos diferente.

Para los pensionados del IMSS, el pago correspondiente a octubre estará disponible el primer jueves del mes.

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¿Cuándo depositan la pensión del ISSSTE e IMSS de octubre?

IMSS

El IMSS establece que las personas pensionadas que reciben directamente el pago del Instituto tienen disponible su pensión el primer día hábil de cada mes. Como el 1 de octubre cae en jueves, el depósito se realizará ese mismo día.

ISSSTE

Los pensionados del ISSSTE recibirán el pago correspondiente a octubre el miércoles 30 de septiembre.

aumento pensión IMSS 2024
Los pensionados del IMSS recibirán el pago correspondiente a octubre el jueves 1 de octubre de 2026. (iStock)


El calendario de la Institución contempla el depósito de la pensión antes de que comience el mes correspondiente, por lo que quienes reciben esta prestación podrán disponer del pago de octubre desde el último día hábil de septiembre.

¿Este octubre inicia el pago del aguinaldo a los pensionados?

Además del pago mensual, los pensionados deben considerar el aguinaldo, aunque la fecha y las condiciones son diferentes para IMSS e ISSSTE.

ISSSTE

El ISSSTE contempla el aguinaldo en dos partes, por ello, la primera parte del aguinaldo de 2026 se entregará durante la primera quincena de noviembre, de acuerdo con el calendario oficial del Instituto. Mientras que la segunda se entrega posteriormente conforme al calendario correspondiente.

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IMSS

Para los pensionados del IMSS, el aguinaldo se paga en noviembre, pero no todas las personas pensionadas tienen derecho a esta prestación.

El IMSS establece que corresponde a quienes reciben una pensión de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997. El monto equivale a una mensualidad de la cuantía de la pensión, sin considerar asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

Las pensiones de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez otorgadas bajo la Ley del Seguro Social vigente no reciben este importe por concepto de aguinaldo, de acuerdo con el propio IMSS.

¿Las pensiones del IMSS e ISSSTE pagan impuestos?

Las pensiones del IMSS e ISSSTE no necesariamente generan el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR). La Ley del Impuesto sobre la Renta contempla una exención para jubilaciones, pensiones, haberes de retiro y pensiones vitalicias, aunque esta tiene un límite.

Personas reciben atención en ventanillas de un banco.
Mientras BBVA reduce sus horarios en sucursales, estos bancos cierran después de las 4 Si necesitas atención en la tarde, estos bancos pueden ser una opción para realizar trámites y consultar movimientos.

De acuerdo con el artículo 93, fracción IV de la Ley del ISR, estos ingresos están exentos siempre que el monto diario de la pensión no exceda 15 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente.

La disposición contempla distintos tipos de ingresos relacionados con el retiro, entre ellos los provenientes de:

La subcuenta del seguro de retiro prevista en la Ley del Seguro Social.

La subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

La cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro del ISSSTE.

Pensiones por invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro o muerte.

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Esto significa que superar el límite no implica que toda la pensión quede sujeta al impuesto. Cuando el ingreso rebasa el monto exento, el ISR se calcula únicamente sobre la cantidad que exceda el límite establecido por la ley.

Tags

Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto de Seguridad Social para el Servicio de los Trabajadores del Estado

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