Morena publicará encuestas con las que eligió a sus coordinadores estatales

Montiel explicó que, cuando concluyan las presentaciones, se darán a conocer las encuestas con la participación de las casas encuestadoras que intervinieron en el proceso, así como del equipo técnico de Morena.

La dirigente afirmó que los resultados han sido del conocimiento de todas y todos los aspirantes, en apego a los principios de transparencia. Añadió que, una vez elegidas, las coordinadoras y los coordinadores tendrán la responsabilidad de buscar la unidad dentro del movimiento y colocar como prioridad la defensa de Morena.

📌📰 El CEN de Morena comparte el siguiente comunicado de prensa:



“MORENA DARÁ A CONOCER RESULTADO DE ENCUESTAS DEL PROCESO INTERNO PARA LAS COORDINACIONES ESTATALES”: ARIADNA MONTIEL REYES pic.twitter.com/ewITozYohI — Morena (@PartidoMorenaMx) September 22, 2026



Montiel sostuvo que lo que está en juego es la defensa de la transformación y la soberanía nacional, y señaló que la unidad del movimiento parte del Proyecto de Nación y de que las responsabilidades son colectivas.

La presidenta del CEN también contrastó el mecanismo de Morena con los procesos de otros partidos. Afirmó que las coordinaciones del PAN se deciden mediante un sistema de “cuotas y cuates”, mientras que cuestionó el registro de 50 Defensores de México por parte del PRI para 17 estados y preguntó quién tomó esa decisión.

Sheinbaum defiende el método de encuestas

Un día antes, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el mecanismo utilizado por Morena para definir a sus coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027 y consideró que las encuestas deben hacerse públicas.

Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum dijo que se quitaría por un momento la “investidura presidencial” para hablar sobre el proceso interno del partido, ante los cuestionamientos por la falta de publicación de las mediciones y por los perfiles seleccionados.