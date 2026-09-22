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México

Morena publicará encuestas con las que eligió a sus coordinadores estatales

La dirigencia nacional de Morena difundirá los resultados y la metodología de las encuestas utilizadas para definir a sus coordinadores estatales rumbo a 2027.
mar 22 septiembre 2026 09:05 PM
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En la imagen se observa a Ariadna Montiel, dirigente de Morena, hablando en conferencia de prensa.
Ariadna Montiel tomó las riendas de Morena para el proceso electoral que se acerca. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

La dirigencia nacional de Morena anunció que hará públicos los resultados de las encuestas utilizadas para definir a sus coordinadoras y coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, una vez que concluyan las presentaciones de quienes fueron seleccionados.

La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Ariadna Montiel Reyes, señaló que el proceso se sustenta en el principio de “mandar obedeciendo”, por lo que la definición de las coordinaciones estatales se realiza mediante encuestas que consideran la opinión de la población sobre el conocimiento y las cualidades de las y los aspirantes.

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Montiel explicó que, cuando concluyan las presentaciones, se darán a conocer las encuestas con la participación de las casas encuestadoras que intervinieron en el proceso, así como del equipo técnico de Morena.

La dirigente afirmó que los resultados han sido del conocimiento de todas y todos los aspirantes, en apego a los principios de transparencia. Añadió que, una vez elegidas, las coordinadoras y los coordinadores tendrán la responsabilidad de buscar la unidad dentro del movimiento y colocar como prioridad la defensa de Morena.


Montiel sostuvo que lo que está en juego es la defensa de la transformación y la soberanía nacional, y señaló que la unidad del movimiento parte del Proyecto de Nación y de que las responsabilidades son colectivas.

La presidenta del CEN también contrastó el mecanismo de Morena con los procesos de otros partidos. Afirmó que las coordinaciones del PAN se deciden mediante un sistema de “cuotas y cuates”, mientras que cuestionó el registro de 50 Defensores de México por parte del PRI para 17 estados y preguntó quién tomó esa decisión.

Sheinbaum defiende el método de encuestas

Un día antes, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el mecanismo utilizado por Morena para definir a sus coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027 y consideró que las encuestas deben hacerse públicas.

Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum dijo que se quitaría por un momento la “investidura presidencial” para hablar sobre el proceso interno del partido, ante los cuestionamientos por la falta de publicación de las mediciones y por los perfiles seleccionados.

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La presidenta explicó que Morena adoptó las encuestas para evitar que la definición de candidaturas dependiera de una decisión directa de la dirigencia. Recordó que el método surgió después de su experiencia en el PRD, donde, según relató, los procesos internos terminaron por “pervertirse”.

Sheinbaum detalló que las mediciones no se limitan a preguntar quién es la persona preferida para una candidatura, sino que incluyen 10 preguntas, cada una con un peso ponderado para obtener una calificación final.

Añadió que un mecanismo similar se utilizó cuando fue seleccionada como coordinadora para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y, posteriormente, con modificaciones, durante el proceso para definir la candidatura presidencial de Morena en 2024.

Sobre la publicación de los resultados, señaló que corresponde a la dirigencia de Morena y a la Comisión de Encuestas, encabezada por Citlalli Hernández, determinar cuándo y cómo se harán públicos. Dijo que deberían abrirse las encuestas para que la población pueda conocer sus resultados.

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Claudia Sheinbaum Morena Elecciones México 2027

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