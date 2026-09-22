Estos son los huracanes más potentes que se han registrado en el Pacífico mexicano

En el caso particular de Polo, existe coincidencia con la presencia del fenómeno conocido como “El Niño” , que se caracteriza por el calentamiento anómalo de la superficie marítima, en este caso del Pacífico. Este fenómeno puede modificar patrones de viento y precipitación, así como alterar las condiciones meteorológicas en distintas regiones del planeta.

Los huracanes más potentes registrados en el Pacífico mexicano

A lo largo de la historia, las costas del Pacífico mexicano, que van desde Baja California hasta Chiapas, han sido impactadas por huracanes de distintas magnitudes, y algunas han llamado la atención por su potencia.

No todos los huracanes de gran intensidad han causado afectaciones, pero sí pasaron a la historia por su fuerza. Estos son algunos de los más potentes que se han registrado en la historia del Pacífico mexicano:

- Huracán Patricia (2015): pasó a la historia como el ciclón tropical más intenso en cuanto a vientos sostenidos, con 345 km/h y rachas de hasta 400 km/h, así como la presión central más baja de la historia, estimada en 872 mb. Impactó en las cercanías de Cuixmala, Jalisco.

- Huracán Linda (1997): este fenómeno no tocó tierra, pero por años se mantuvo como uno de los más potentes de la historia al alcanzar la categoría 5 con vientos sostenidos de 295 km/h y rachas de hasta 355 km/h, con una presión mínima central de 902 mb. Pasó cerca de la Isla Socorro, en el archipiélago de Revillagigedo, causando lluvias intensas en la zona sur de la Península de Baja California.

- Huracán Otis (2023): registró vientos sostenidos de 270 km/h y rachas de hasta 330 km/h, junto con una presión mínima central de 923 mb. Sorprendió al pasar de tormenta tropical a huracán categoría 5 en menos de 12 horas, y causó severas afectaciones en el puerto de Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero. La Fiscalía estatal de la entidad reportó un total e 68 personas fallecidas por este fenómeno.