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México

Estos son los huracanes más potentes que se han registrado en el Pacífico mexicano

Patricia y Otis son algunos de los huracanes de mayor potencia que se han registrado en las costas mexicanas del Pacífico.
mar 22 septiembre 2026 04:45 PM
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Oleaje elevado en Acapulco, Guerrero
Oleaje elevado en el puerto de Acapulco, Guerrero, por cercanía del huracán Polo. (Carlos Alberto Carbajal)

El huracán Polo se mantiene estacionario en las costas del Pacífico mexicano, aproximadamente a 335 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 285 km/h y rachas de hasta 330 km/h.

Aunque hasta el momento no se tiene previsto que impacte en territorio nacional, el meteoro ya hizo historia gracias a su rápida evolución: surgió como tormenta tropical el pasado domingo 20 de septiembre, para el lunes por la mañana ya era un huracán de categoría 1 y en menos de 24 horas evolucionó a categoría 5, la máxima en la escala de Saffir-Simpson, de acuerdo con datos Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

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Polo se convierte en el segundo huracán con menor presión atmosférica de la historia

La potencia de Polo no solo se mide por la fuerza de sus vientos, sino que también apunta a convertirse en el segundo huracán con menor presión mínima central en la historia del Pacífico oriental, solo detrás de Patricia (2015), con 892 mb.

Esta información fue recabada por el avión caza-huracanes de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y compartida por el propio titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Fabián Vázquez Romaña.

El dato es trascendental porque el estudio de huracanes señala que una menor presión atmosférica central suele ser proporcional a una mayor intensidad del ciclón.

Embarcación se voltea por vientos y oleaje del huracán Polo.
Acapulco, Guerrero, se prepara para el paso del huracán Polo. (FRANCISCO ROBLES/AFP)


¿Por qué México se ve afectado por huracanes?

La presencia de huracanes es constante tanto en costas del Pacífico como de Golfo de México y el Caribe debido a las condiciones oceánicas y atmosféricas que propician que se genere un ciclón tropical, así como su evolución y desarrollo hasta convertirse en un huracán.

La formación de ciclones en los océanos se ve favorecida cuando la capa superficial del agua supera los 26º C, aunado a una la existencia de zonas de baja presión atmosférica, hacia la que convergen vientos de diferentes direcciones.

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En el caso particular de Polo, existe coincidencia con la presencia del fenómeno conocido como “El Niño” , que se caracteriza por el calentamiento anómalo de la superficie marítima, en este caso del Pacífico. Este fenómeno puede modificar patrones de viento y precipitación, así como alterar las condiciones meteorológicas en distintas regiones del planeta.

Imagen satelital que muestra al huracán Polo frente a las costas de México y su extensa circulación nubosa sobre el océano Pacífico.
Huracán Polo en vivo: tormenta categoría 5 causa cierre de puertos en Acapulco hoy | trayectoria y últimas noticias Sigue las últimas noticias del huracán Polo y la trayectoria que tiene. Aunque se prevé que no toque tierra, sí tendrá algunas afectaciones en Acapulco, Guerrero y otros estados de la costa del Pacífico.

Los huracanes más potentes registrados en el Pacífico mexicano

A lo largo de la historia, las costas del Pacífico mexicano, que van desde Baja California hasta Chiapas, han sido impactadas por huracanes de distintas magnitudes, y algunas han llamado la atención por su potencia.

No todos los huracanes de gran intensidad han causado afectaciones, pero sí pasaron a la historia por su fuerza. Estos son algunos de los más potentes que se han registrado en la historia del Pacífico mexicano:

- Huracán Patricia (2015): pasó a la historia como el ciclón tropical más intenso en cuanto a vientos sostenidos, con 345 km/h y rachas de hasta 400 km/h, así como la presión central más baja de la historia, estimada en 872 mb. Impactó en las cercanías de Cuixmala, Jalisco.

- Huracán Linda (1997): este fenómeno no tocó tierra, pero por años se mantuvo como uno de los más potentes de la historia al alcanzar la categoría 5 con vientos sostenidos de 295 km/h y rachas de hasta 355 km/h, con una presión mínima central de 902 mb. Pasó cerca de la Isla Socorro, en el archipiélago de Revillagigedo, causando lluvias intensas en la zona sur de la Península de Baja California.

- Huracán Otis (2023): registró vientos sostenidos de 270 km/h y rachas de hasta 330 km/h, junto con una presión mínima central de 923 mb. Sorprendió al pasar de tormenta tropical a huracán categoría 5 en menos de 12 horas, y causó severas afectaciones en el puerto de Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero. La Fiscalía estatal de la entidad reportó un total e 68 personas fallecidas por este fenómeno.

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- Huracán de 1959: antes de que los meteoros se identificaran con nombres, el Pacífico mexicano fue azotado por un huracán categoría 5 con vientos sostenidos de 260 km/h y una presión mínima central de 958 mb. Tocó tierra cerca de Manzanillo, Colima, y se estima que aproximadamente 1,800 personas fallecieron por este fenómeno.

- Huracán Polo (2026): con una presión mínima de 892 mb y vientos sostenidos de 285 km/h, así como una rápida evolución de tormenta tropical a huracán categoría 5, ya es una de las tormentas tropicales más potentes registradas en el Pacífico mexicano. Hasta el momento, no se prevé que toque tierra en territorio nacional.

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Florence Huracanes

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