Tras la entrega del Paquete Económico 2027 al Congreso de la Unión, se observan los ganadores y los perdedores de cómo se prevé la distribución del dinero de las finanzas públicas del Gobierno a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde los programas sociales y las dependencias de seguridad son las que tienen los mayores incrementos, mientras que rubros como la cultura tienen apenas un crecimiento de más de 2,700 millones de pesos respecto al año pasado.
Cultura aumenta su presupuesto para 2027, pero estos programas recibirán apenas unos miles de pesos
Contrario a otros rubros, como seguridad, donde se propone destinar 331,416 millones de pesos en conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. O el presupuesto de los Programas Sociales Prioritarios pasaría de 987,160 millones de pesos a 1.025 billones de pesos, cultura tiene un incremento de un poco más de 17% respecto al 2026.
Presupuesto a cultura en 2027
Para 2027 se proponen 15,858.6 millones de pesos, frente a los 13,097.3 millones contemplados para 2026. Esto significa 2,761.3 millones de pesos adicionales.
La variación real es de 17.33%.
De acuerdo con el documento, las mayores mayores partidas se concentran en la producción y transmisión de medios públicos/culturales, digitalización de acervos, la educación artística y la reconstrucción del tejido social a través del arte territorial, conocidos comúnmente como semilleros creativos.
Uno de los rubros que más llama la atención es la asignación de 282,213 pesos para previsiones salariales y económicas, divididos en percepciones con más de 262,779 pesos, y “otras medidas de carácter económico, laboral y contingente, con 19,433 pesos”. Sin embargo, no se considera un presupuesto asignado para la creación de nuevas plazas.
Los de mayor y menor presupuesto
Las asignaciones más elevadas se concentran en la producción de contenidos, transmisión en medios culturales y conservación tecnológica de la memoria nacional.
En Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la Estrategia Nacional de Gestión de Acervos Digitales recibe 1,073.5 millones de pesos. En contraste, dentro de este anexo se otorgan 45,000 pesos para conversatorios sobre inteligencia artificial, robótica y arte digital.
Para el Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART), se destinarían 30 millones de pesos.
Mientras que proyectos de estímulos a la creación y Fomento al Cine Mexicano y Estímulos a la creación, el proyecto contempla 4 millones 460,268 pesos para películas y proyectos sobre diversidad.
Y para Proyectos antropológicos del INAH, un millón 789,839 pesos.
Poco presupuesto para fomentar la lectura
A pesar de que los recientes resultados de la Prueba PISA en donde México obtuvo bajas calificaciones entre sus alumnos en diversas áreas como la lectura, en donde registró 408 puntos , igual por debajo de 2022, cuando obtuvo 415 puntos, y lejos del promedio de 461 puntos de la OCDE.
Sin embargo, en el Paquete Económico, el rubro de fomento a la lectura: un taller de fomento a la lectura para jóvenes, se propone que recibe apenas 6,219 pesos para su labor durante el próximo año.
Otro de los aspectos golpeados es la de campañas radiofónicas en donde se prevén la asignación de 8,000 pesos para la transformación cultural sobre los cuidados y 8,000 pesos para derechos de personas con discapacidad.
Hay que recordar que este documento tiene una ruta legislativa en el país para su aprobación y posterior ejecución. El 20 de octubre la Cámara de Diputados tiene como fecha límite para avalar la Ley de Ingresos de la Federación (LIF).
El 31 de octubre la Cámara de Senadores tiene como fecha límite para aprobar la LIF.
El 15 de noviembre, a más tardar, la Cámara de Diputados, como facultad exclusiva, aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Se establecen 20 días naturales después de aprobados el Ejecutivo deberá publicar en el DOF la LIF y el PEF.
Se establecen 20 días naturales después de publicado el PEF el Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados los tomos y anexos del PEF.