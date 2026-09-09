Cultura aumenta su presupuesto para 2027, pero estos programas recibirán apenas unos miles de pesos

Contrario a otros rubros, como seguridad, donde se propone destinar 331,416 millones de pesos en conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. O el presupuesto de los Programas Sociales Prioritarios pasaría de 987,160 millones de pesos a 1.025 billones de pesos, cultura tiene un incremento de un poco más de 17% respecto al 2026.

Presupuesto a cultura en 2027

Para 2027 se proponen 15,858.6 millones de pesos, frente a los 13,097.3 millones contemplados para 2026. Esto significa 2,761.3 millones de pesos adicionales.

La variación real es de 17.33%.

De acuerdo con el documento, las mayores mayores partidas se concentran en la producción y transmisión de medios públicos/culturales, digitalización de acervos, la educación artística y la reconstrucción del tejido social a través del arte territorial, conocidos comúnmente como semilleros creativos.

Uno de los rubros que más llama la atención es la asignación de 282,213 pesos para previsiones salariales y económicas, divididos en percepciones con más de 262,779 pesos, y “otras medidas de carácter económico, laboral y contingente, con 19,433 pesos”. Sin embargo, no se considera un presupuesto asignado para la creación de nuevas plazas.

