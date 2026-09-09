Las claves del Paquete Económico 2027: cuánto propone gastar el gobierno y cuáles son sus prioridades

Más de un billón de pesos para los Programas del Bienestar
Los programas sociales son uno de los principales componentes protegidos en el proyecto. Este miércoles, durante la mañanera, el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Édgar Amador Zamora, reportó 1.025 billones de pesos para los principales Programas para el Bienestar, cifra que el gobierno presenta de manera redondeada como 1.1 billones de pesos.
|Concepto
|PPEF 2027
|Pensión para Adultos Mayores
|543,498.4
|Pensión Mujeres Bienestar
|59,356.3
|Pensión Personas con Discapacidad
|37,436.3
|Niñas y Niños
|3,418.0
|Sembrando Vida
|40,500.0
|Salud Casa por Casa
|5,000.0
|Jóvenes Construyendo el Futuro
|25,985.3
|Programas de Becas Benito Juárez
|190,551.9
|Beca Rita Cetina
|133,561.3
|Beca Nivel Medio Superior
|43,932.4
|Jóvenes Escribiendo el Futuro
|13,058.2
|La Escuela es Nuestra
|20,000.0
|Producción para el Bienestar
|17,000.0
|Acopio para el Bienestar
|8,445.0
|Leche para el Bienestar
|6,866.9
|Comercio Justo
|8,995.6
|Comercio Justo (Incentivos)
|2,862.8
|El Maíz es la Raíz
|2,000.0
|Fertilizantes
|17,000.0
|Pesca
|2,118.1
|Programa de Vivienda Social
|34,353.9
|Total
|1,025,388.5
De esta manera, los programas sociales tendrán recursos por encima de la inflación.
Trenes, carreteras, agua y energía concentran la inversión
El proyecto contempla 560,172.6 millones de pesos para sus principales prioridades de inversión.
La mayor partida corresponde a nuevos trenes, con 150,875.6 millones de pesos. Entre los proyectos aparecen los trenes México-Querétaro, AIFA-Pachuca, Saltillo-Nuevo Laredo, Querétaro-Irapuato, Querétaro-Saltillo, el Tren Maya y el proyecto del Istmo de Tehuantepec.
También se contemplan 22,761.9 millones de pesos para obras hidráulicas de Conagua, 24,121.2 millones para carreteras y caminos y 7,700 millones para el proyecto Toluca-Zihuatanejo.
Para Pemex se plantean 255,529 millones de pesos de inversión y para CFE, 60,991 millones.
El gobierno también incorpora 1,866 millones de pesos para el Proyecto Sargazo y 8,370 millones para inversión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Estas obras forman parte del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, que contempla una inversión total de 5.7 billones de pesos durante ese periodo.
Pemex y CFE mantienen un papel central
El proyecto también prevé que las Empresas Públicas del Estado contribuyan al balance de las finanzas públicas.
Para Pemex se estima un superávit financiero de 95 mil millones de pesos, que incluye una transferencia federal de 81 mil millones destinada al pago de amortizaciones de deuda y créditos bancarios contratados anteriormente.
Sin considerar esas transferencias, Hacienda proyecta un superávit de 14,000 millones de pesos para la empresa.
Para CFE se estima un superávit financiero de 25,000 millones de pesos y transferencias federales por 90.4 mil millones.
El gobierno apuesta por un crecimiento de entre 1.5% y 2.5%
El escenario macroeconómico de Hacienda contempla que la economía mexicana crezca entre 1.5% y 2.5% en 2027.
Para el cierre del año, el gobierno estima una inflación de 3%, una tasa de interés nominal de 6% y un precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo de 61 dólares por barril.
La expectativa de crecimiento se apoya, según Hacienda, en la fortaleza del mercado interno, la inversión pública y los proyectos de infraestructura vinculados con el Plan México.
¿Qué sigue con el Presupuesto 2027?
El Presupuesto 2027 todavía no está aprobado. Lo presentado por el gobierno es una propuesta que aúndeberá ser discutida y, en su caso, modificada y aprobada por el Congreso.
La principal apuesta del proyecto es combinar mayor recaudación, un gasto público ligeramente mayor en términos reales, protección de los programas sociales y una fuerte inversión en infraestructura, mientras Hacienda plantea reducir gradualmente el déficit.