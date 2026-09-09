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México

Las claves del Paquete Económico 2027: cuánto propone gastar el gobierno y cuáles son sus prioridades

El proyecto de Hacienda plantea un gasto neto total de 10.5 billones de pesos para 2027, un aumento real de 0.7% frente al presupuesto aprobado para este año.
mié 09 septiembre 2026 01:54 PM
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Recibe Cámara de Diputados de la SHCP el Paquete Económico 2027.
El Paquete Económico 2027 fue entregado este martes al Congreso de la Unión para su análisis y discusión. (Foto: Cámara de Diputaods)

El gobierno de Claudia Sheinbaum propuso este martes el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 por más de 10 billones de pesos, con el que busca mantener los programas sociales, impulsar la inversión pública y avanzar en la reducción del déficit, sin plantear nuevos impuestos ni aumentos en las tasas generales.

El proyecto forma parte del Paquete Económico 2027, entregado al Congreso de la Unión, por lo que las cifras todavía están sujetas al proceso de discusión y aprobación legislativa.

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¿Cómo está distribuido el Presupuesto 2027?

La propuesta de la Secretaría de Hacienda contempla un gasto neto total de 10 billones 515 mil millones de pesos, 0.7% más en términos reales que el presupuesto aprobado para 2026. Del total, 7.3 billones de pesos corresponden a gasto programable, es decir, recursos destinados a servicios, programas y obras públicas, un aumento real de 1%.

El proyecto parte de una premisa central: proteger los Programas para el Bienestar y la inversión pública, al tiempo que se busca fortalecer los ingresos y mantener una trayectoria de reducción del déficit.

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Higinio Martínez, presidente de la mesa directiva en el Senado de la República, y el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, sostienen el Paquete Económico 2027.
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Estas son las claves del Presupuesto 2027

Para 2027, el gasto programable será de 7.311 billones de pesos, mientras que el gasto no programable alcanzará 3.204 billones.

Dentro de este último componente están el costo financiero de la deuda, por 1.575 billones de pesos, y las participaciones para estados y municipios, por 1.548 billones.

De acuerdo con Hacienda, el gobierno busca hacer más eficiente el gasto para liberar recursos destinados a inversión y bienestar, es así que 18% del gasto del PEF 2027 se destinará a pensiones y 15% al costo de la deuda.

Ingresos por 9.15 billones de pesos

Para 2027, el gobierno estima ingresos presupuestarios por 9.1565 billones de pesos, 3.9% más en términos reales respecto al cierre estimado de 2026.

El crecimiento provendría principalmente de los ingresos no petroleros, que aumentarían 6.6% real, mientras que los ingresos petroleros disminuirían 14.4%.

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Los ingresos tributarios llegarían a 6.2639 billones de pesos, un aumento real de 5.9%. Hacienda estima que el ISR crecerá 7.2% y el IEPS 10.5% en términos reales.

En contraste, los ingresos petroleros se reducirían debido principalmente a una expectativa de menores precios del petróleo y gas natural frente a 2026.

El gobierno promete recaudar más sin crear nuevos impuestos

Una de las apuestas centrales del Paquete Económico 2027 es incrementar la recaudación sin crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas generales.

La propuesta contempla modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta y actualizaciones a la Ley Federal de Derechos para fortalecer la fiscalización, cerrar espacios de elusión y combatir delitos fiscales.

Entre las medidas planteadas están acciones contra las empresas factureras y la evasión fiscal, controles específicos para el pago del ISR, simplificación fiscal para micro y pequeñas empresas y mecanismos relacionados con el IEPS de gasolinas y diésel.

Con estas medidas, Hacienda proyecta que los ingresos tributarios alcancen un máximo histórico equivalente a 15.9% del PIB en 2027.

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Más de un billón de pesos para los Programas del Bienestar

Los programas sociales son uno de los principales componentes protegidos en el proyecto. Este miércoles, durante la mañanera, el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Édgar Amador Zamora, reportó 1.025 billones de pesos para los principales Programas para el Bienestar, cifra que el gobierno presenta de manera redondeada como 1.1 billones de pesos.

    Programas para el Bienestar

    (Millones de pesos)

    Concepto PPEF 2027
    Pensión para Adultos Mayores 543,498.4
    Pensión Mujeres Bienestar 59,356.3
    Pensión Personas con Discapacidad 37,436.3
    Niñas y Niños 3,418.0
    Sembrando Vida 40,500.0
    Salud Casa por Casa 5,000.0
    Jóvenes Construyendo el Futuro 25,985.3
    Programas de Becas Benito Juárez 190,551.9
    Beca Rita Cetina 133,561.3
    Beca Nivel Medio Superior 43,932.4
    Jóvenes Escribiendo el Futuro 13,058.2
    La Escuela es Nuestra 20,000.0
    Producción para el Bienestar 17,000.0
    Acopio para el Bienestar 8,445.0
    Leche para el Bienestar 6,866.9
    Comercio Justo 8,995.6
    Comercio Justo (Incentivos) 2,862.8
    El Maíz es la Raíz 2,000.0
    Fertilizantes 17,000.0
    Pesca 2,118.1
    Programa de Vivienda Social 34,353.9
    Total 1,025,388.5
    Fuente: SHCP

    De esta manera, los programas sociales tendrán recursos por encima de la inflación.

    Trenes, carreteras, agua y energía concentran la inversión

    El proyecto contempla 560,172.6 millones de pesos para sus principales prioridades de inversión.

    La mayor partida corresponde a nuevos trenes, con 150,875.6 millones de pesos. Entre los proyectos aparecen los trenes México-Querétaro, AIFA-Pachuca, Saltillo-Nuevo Laredo, Querétaro-Irapuato, Querétaro-Saltillo, el Tren Maya y el proyecto del Istmo de Tehuantepec.

    También se contemplan 22,761.9 millones de pesos para obras hidráulicas de Conagua, 24,121.2 millones para carreteras y caminos y 7,700 millones para el proyecto Toluca-Zihuatanejo.

    Para Pemex se plantean 255,529 millones de pesos de inversión y para CFE, 60,991 millones.

    El gobierno también incorpora 1,866 millones de pesos para el Proyecto Sargazo y 8,370 millones para inversión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

    Estas obras forman parte del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, que contempla una inversión total de 5.7 billones de pesos durante ese periodo.

    Pemex y CFE mantienen un papel central

    El proyecto también prevé que las Empresas Públicas del Estado contribuyan al balance de las finanzas públicas.

    Para Pemex se estima un superávit financiero de 95 mil millones de pesos, que incluye una transferencia federal de 81 mil millones destinada al pago de amortizaciones de deuda y créditos bancarios contratados anteriormente.

    Sin considerar esas transferencias, Hacienda proyecta un superávit de 14,000 millones de pesos para la empresa.

    Para CFE se estima un superávit financiero de 25,000 millones de pesos y transferencias federales por 90.4 mil millones.

    El gobierno apuesta por un crecimiento de entre 1.5% y 2.5%

    El escenario macroeconómico de Hacienda contempla que la economía mexicana crezca entre 1.5% y 2.5% en 2027.

    Para el cierre del año, el gobierno estima una inflación de 3%, una tasa de interés nominal de 6% y un precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo de 61 dólares por barril.

    La expectativa de crecimiento se apoya, según Hacienda, en la fortaleza del mercado interno, la inversión pública y los proyectos de infraestructura vinculados con el Plan México.

    ¿Qué sigue con el Presupuesto 2027?

    El Presupuesto 2027 todavía no está aprobado. Lo presentado por el gobierno es una propuesta que aúndeberá ser discutida y, en su caso, modificada y aprobada por el Congreso.

    La principal apuesta del proyecto es combinar mayor recaudación, un gasto público ligeramente mayor en términos reales, protección de los programas sociales y una fuerte inversión en infraestructura, mientras Hacienda plantea reducir gradualmente el déficit.

    Tags

    Paquete Económico Programas Sociales Claudia Sheinbaum

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