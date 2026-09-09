Las claves del Paquete Económico 2027: cuánto propone gastar el gobierno y cuáles son sus prioridades

¿Cómo está distribuido el Presupuesto 2027?

La propuesta de la Secretaría de Hacienda contempla un gasto neto total de 10 billones 515 mil millones de pesos, 0.7% más en términos reales que el presupuesto aprobado para 2026. Del total, 7.3 billones de pesos corresponden a gasto programable, es decir, recursos destinados a servicios, programas y obras públicas, un aumento real de 1%.

El proyecto parte de una premisa central: proteger los Programas para el Bienestar y la inversión pública, al tiempo que se busca fortalecer los ingresos y mantener una trayectoria de reducción del déficit.







Estas son las claves del Presupuesto 2027

Para 2027, el gasto programable será de 7.311 billones de pesos, mientras que el gasto no programable alcanzará 3.204 billones.

Dentro de este último componente están el costo financiero de la deuda, por 1.575 billones de pesos, y las participaciones para estados y municipios, por 1.548 billones.

De acuerdo con Hacienda, el gobierno busca hacer más eficiente el gasto para liberar recursos destinados a inversión y bienestar, es así que 18% del gasto del PEF 2027 se destinará a pensiones y 15% al costo de la deuda.

Ingresos por 9.15 billones de pesos

Para 2027, el gobierno estima ingresos presupuestarios por 9.1565 billones de pesos, 3.9% más en términos reales respecto al cierre estimado de 2026.

El crecimiento provendría principalmente de los ingresos no petroleros, que aumentarían 6.6% real, mientras que los ingresos petroleros disminuirían 14.4%.