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México

SCJN atrae caso Rosendo Radilla: analizará omisiones del Estado a 52 años de su desaparición

La Suprema Corte atrajo un nuevo amparo sobre Rosendo Radilla, desaparecido en 1974. Ministros analizarán las omisiones del Estado Mexicano en la búsqueda e investigación del caso.
lun 21 septiembre 2026 05:40 PM
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Tita Radilla, familiares, y representantes de la ONU recuerdan a Rosendo Radilla.
La activista Tita Radilla conmemoró los 50 años de la desaparición de su padre junto a Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la ONU en México, y familiares, en la glorieta de personas desaparecidas. (Daniel Yáñez/Cuartoscuro)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó está mañana atraer y analizar un nuevo amparo relacionado con el histórico caso de Rosendo Radilla , el destacado líder social guerrerense, que fue víctima de desaparición forzada durante el periodo conocido como “Guerra Sucia” en México.

Por mayoría de seis votos, los ministros determinaron analizar si las omisiones atribuidas a diversas autoridades del Estado Mexicano en la búsqueda de Rosendo Radilla y en la investigación de su desaparición forzada constituyen violaciones graves a los derechos “de verdad y acceso a la justicia”.

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Además, los integrantes de la Suprema Corte deberán determinar si un juez de amparo tiene las facultades de ordenar medidas específicas de investigación y búsqueda, aunque eso implique invadir ámbitos técnicos o discrecionales de autoridades ministeriales y administrativas, es decir afectar el trabajo de las fiscalías.

“A mi juicio este asunto reúne los requisitos de interés y trascendencia, para sentar un precedente que equilibre la autonomía ministerial con el deber interamericano de garantizar la verdad y la justicia (...) No desconozco que continúan pendientes las medidas más sustantivas en este caso: la investigación pendiente y la búsqueda de la víctima”, dijo el ministro Giovanni Figueroa.

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¿Cómo llegó el asunto a la Corte?

La solicitud de atracción de este asunto deriva de una sentencia dictada por la jueza de distrito Karla Macías, que en 2024 calificó la desaparición de Rosendo Radilla como un acto de "terrorismo de Estado".

Macías ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) avanzar a fondo en las investigaciones, búsquedas y actos de memoria para atender oportunamente las medidas dictadas por la Corte Interamericana.

Diversas autoridades impugnaron la instrucción de la jueza, pero la hija de Rosendo Radilla pidió a la SCJN atraer el caso de nueva cuenta y definir el alcance de la investigación penal, considerando que las sentencia de la CIDH es obligatoria para el Poder Judicial.

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¿Por qué es importante el caso Rosendo Radilla?

El caso de Rosendo Radilla es uno de los más relevantes en la historia de los derechos humanos del país, pues su hija Tita Radilla consiguió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera un fallo condenatorio e histórico contra el Estado Mexicano, a quien responsabilizó de desaparición forzada.

Radilla desapareció el 25 de agosto de 1974, a manos del Ejército Mexicano. Viajaba en un autobús con su hijo, cuando fue detenido en un retén instalado entre Cacalutla y Alcholoa, Guerrero.

Al preguntar el motivo de su detención, los militares argumentaron que "componía corridos a Lucio Cabañas". Radilla fue trasladado al Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez y esa fue la última vez que se le vio con vida.

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Suprema Corte de Justicia de la Nación Derechos humanos Desaparecidos

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