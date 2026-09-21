Estados más afectados por el paso del Huracán Polo; prevén sea categoría 5 este 23 de septiembre

Polo causará lluvias en estados del Pacífico mexicano

El huracán Polo permanece sobre el mar y hasta el momento no se prevé impacto directo en territorio nacional. A pesar de ello, ya causa estragos en las costas del Pacífico mexicano.

Debido con su cercanía con la costa, el SMN mantiene la vigilancia de este meteoro en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Estas son las posibles afectaciones que traería consigo Polo durante este lunes 21 de septiembre y la mañana del martes 22 de septiembre:

- Lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 mm): Guerrero (costa y sur), Oaxaca (costa y sur).

- Lluvias puntuales muy fuertes (de 50 a 75 mm): Michoacán (costa y sur).

- Lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 mm): Jalisco (oeste y sur) y Colima.

También se recomienda tomar precauciones por vientos, oleaje y mar de fondo en los siguientes estados, durante la tarde-noche de este 21 de septiembre y la mañana del 22 de septiembre:

- Vientos sostenidos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

- Vientos sostenidos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: costas de Jalisco y Colima.

- Olas de 2.0 a 3.0 metros: costas de Michoacán y Guerrero.

- Olas de 1.5 a 2.5 metros: costas de Oaxaca.

- Mar de fondo de 1.5 a 2.5 metros: costas de Jalisco y Colima.

Las precipitaciones asociadas con Polo podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.