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México

Estados más afectados por el paso del Huracán Polo; prevén sea categoría 5 este 23 de septiembre

Aunque se encuentra cerca de las costas mexicanas, hasta el momento no se prevé que toque tierra, pues su trayectoria permanecería sobre el mar.
lun 21 septiembre 2026 05:57 PM
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Viento de huracán sopla sobre palmeras junto a camioneta estacionada.
El huracán Polo continuará con su trayectoria sobre la costa del Pacífico mexicano. (ULISES RUIZ/AFP)

Polo se convirtió en un huracán de categoría 1 este lunes 21 de septiembre, mientras continúa su avance por las costas del Pacífico mexicano con vientos máximos sostenidos de 150 km/h y rachas que alcanzan los 170 km/h.

A las 15:00 horas, el meteoro se ubicaba a 310 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 465 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

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Polo causará lluvias en estados del Pacífico mexicano

El huracán Polo permanece sobre el mar y hasta el momento no se prevé impacto directo en territorio nacional. A pesar de ello, ya causa estragos en las costas del Pacífico mexicano.

Debido con su cercanía con la costa, el SMN mantiene la vigilancia de este meteoro en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Estas son las posibles afectaciones que traería consigo Polo durante este lunes 21 de septiembre y la mañana del martes 22 de septiembre:

- Lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 mm): Guerrero (costa y sur), Oaxaca (costa y sur).

- Lluvias puntuales muy fuertes (de 50 a 75 mm): Michoacán (costa y sur).

- Lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 mm): Jalisco (oeste y sur) y Colima.

También se recomienda tomar precauciones por vientos, oleaje y mar de fondo en los siguientes estados, durante la tarde-noche de este 21 de septiembre y la mañana del 22 de septiembre:

- Vientos sostenidos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

- Vientos sostenidos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: costas de Jalisco y Colima.

- Olas de 2.0 a 3.0 metros: costas de Michoacán y Guerrero.

- Olas de 1.5 a 2.5 metros: costas de Oaxaca.

- Mar de fondo de 1.5 a 2.5 metros: costas de Jalisco y Colima.

Las precipitaciones asociadas con Polo podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

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¿Qué categoría podría alcanzar Polo?

El pronóstico del Centro Nacional de Huracanes contempla que Polo continúe intensificándose durante los próximos días, e incluso podría alcanzar la categoría 5 el próximo 23 de septiembre, cuando se encuentre frente a las costas de Michoacán.

Esto no significa que el huracán tocará tierra, pues hasta ahora, se prevé que mantenga su trayectoria sobre el mar. Sin embargo, vale la pena tomar en cuenta que en cualquier momento podría cambiar su desplazamiento, por lo que es necesario mantenerse al pendiente de canales oficiales.

Por ahora, se prevé que Polo continúe sobre las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. De mantenerse así, podría continuar su trayectoria completamente sobre el mar, alejado del territorio nacional.

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¿Qué hacer ante el avance de Polo?

Aunque no se prevé el impacto directo del huracán, vale la pena tomar precauciones y mantenerse al pendiente de las indicaciones de las autoridades de Protección Civil estatales y federales.

Autoridades recomiendan evitar acercarse al mar y seguir las restricciones que establezcan autoridades. Por ahora, se suspendieron clases en municipios costeros de Michoacán y Guerrero ; hasta el momento no se han emitido alertas sobre suspensión de actividades portuarias y marítimas en entidades del Pacífico.

En tierra, se recomienda mantenerse alejado de ríos y arroyos, ante posibles inundaciones y subidas de nivel, o de zonas con laderas que podrían registrar deslizamientos y deslaves.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la población para mantenerse alerta, y aseguró que en caso de ser necesario, se informará a la población de manera oportuna.

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Florence Huracanes

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