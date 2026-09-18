La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un nuevo criterio para los juicios laborales. Cuando un patrón niega que una persona haya trabajado para él al responder una demanda, el trabajador puede presentar pruebas para demostrar que sí existió una relación laboral durante la etapa de réplica.
La decisión establece que el trabajador no tiene que anticipar desde su demanda una defensa que todavía desconoce. Si el patrón responde que nunca existió una relación laboral, el trabajador puede contestar ese argumento y presentar pruebas para demostrar lo contrario durante la réplica.
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¿Cómo surgió el caso antes de llegar a la Suprema Corte?
La controversia comenzó con dos juicios laborales en los que los empleadores negaron haber tenido una relación de trabajo con las personas que los demandaron.
En uno de los casos, un tribunal consideró que las pruebas para demostrar que sí existía una relación laboral debían presentarse desde la demanda. Bajo esa interpretación, presentar nuevas pruebas en la réplica significaba hacerlo fuera del momento establecido para ello.
En el otro caso, un tribunal llegó a una conclusión diferente. Consideró que si el patrón negaba la relación laboral hasta su contestación, el trabajador podía presentar pruebas en la réplica para responder a esa defensa.
La diferencia entre ambos criterios llevó el asunto a la Suprema Corte, que tuvo que definir cuál interpretación debía aplicarse.
La SCJN determinó que el trabajador puede presentar pruebas en la réplica para demostrar que sí existió una relación laboral cuando el patrón haya negado que trabajó para él al contestar la demanda.
La Corte explicó que un juicio laboral se desarrolla por etapas. Primero, el trabajador presenta su demanda; después, el patrón responde y expone sus argumentos de defensa. Luego, el trabajador tiene la oportunidad de responder mediante la réplica.
Por eso, la Corte consideró que no puede exigirse al trabajador que se adelante a una defensa que todavía no conoce.
Si el patrón niega que existió una relación laboral, el trabajador se entera de esa postura hasta que recibe la respuesta a su demanda. A partir de ese momento puede presentar pruebas para demostrar que sí trabajó para él.
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¿Qué cambia para los trabajadores?
El cambio puede ser relevante para quienes enfrentan un juicio en el que su patrón niega que hayan trabajado para él.
Por ejemplo, una persona puede demandar a una empresa por un despido y reclamar el pago de determinadas prestaciones. Si la empresa responde que nunca fue su empleadora, el trabajador podrá presentar durante la réplica pruebas para demostrar que sí existió una relación de trabajo.
Esto evita que pierda esa oportunidad únicamente porque no presentó esas pruebas desde el inicio del juicio, cuando todavía no sabía que la empresa utilizaría ese argumento.
La Corte consideró que exigirle al trabajador que anticipara todas las posibles defensas de su patrón supondría una carga que no necesariamente podía cumplir desde el momento en que presentó su demanda.
¿Significa que el trabajador gana automáticamente?
No. El criterio de la SCJN no significa que una relación laboral quede demostrada simplemente porque el trabajador presente nuevas pruebas en la réplica.
El tribunal tendrá que revisar esas pruebas junto con las que presente el patrón y determinar qué ocurrió en cada caso. La empresa también conserva su derecho a cuestionar las pruebas del trabajador y a presentar sus propios elementos durante la contrarréplica.
La resolución tampoco permite presentar cualquier prueba en cualquier momento. El criterio se refiere específicamente a las pruebas relacionadas con la existencia de la relación laboral cuando el patrón niega que haya existido al responder la demanda.
La SCJN busca evitar que las reglas impidan conocer lo que ocurrió
Uno de los argumentos centrales de la resolución fue que las reglas del juicio no deben convertirse en un obstáculo para conocer los hechos.
La Corte consideró que impedir al trabajador presentar pruebas después de conocer la negativa del patrón daría más importancia a una formalidad que a esclarecer lo que realmente ocurrió.
También señaló que la pérdida de una oportunidad para presentar pruebas no puede aplicarse antes de que el trabajador tenga conocimiento de la defensa que deberá enfrentar. En este caso, esa defensa aparece hasta que el patrón responde a la demanda.
Con este criterio, la réplica adquiere mayor importancia dentro del juicio laboral. No solo permite al trabajador responder a los argumentos de su patrón, sino también presentar pruebas cuando la defensa de la empresa plantea una situación que no podía conocer al momento de presentar la demanda.
En términos prácticos, si un patrón niega que una persona haya trabajado para él, el trabajador podrá utilizar la réplica para presentar pruebas que ayuden a demostrar que sí existió esa relación de trabajo.