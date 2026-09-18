¿Cómo surgió el caso antes de llegar a la Suprema Corte?

La controversia comenzó con dos juicios laborales en los que los empleadores negaron haber tenido una relación de trabajo con las personas que los demandaron.

En uno de los casos, un tribunal consideró que las pruebas para demostrar que sí existía una relación laboral debían presentarse desde la demanda. Bajo esa interpretación, presentar nuevas pruebas en la réplica significaba hacerlo fuera del momento establecido para ello.

En el otro caso, un tribunal llegó a una conclusión diferente. Consideró que si el patrón negaba la relación laboral hasta su contestación, el trabajador podía presentar pruebas en la réplica para responder a esa defensa.

La diferencia entre ambos criterios llevó el asunto a la Suprema Corte, que tuvo que definir cuál interpretación debía aplicarse.





¿Qué resolvió la SCJN?

La SCJN determinó que el trabajador puede presentar pruebas en la réplica para demostrar que sí existió una relación laboral cuando el patrón haya negado que trabajó para él al contestar la demanda.

La Corte explicó que un juicio laboral se desarrolla por etapas. Primero, el trabajador presenta su demanda; después, el patrón responde y expone sus argumentos de defensa. Luego, el trabajador tiene la oportunidad de responder mediante la réplica.

Por eso, la Corte consideró que no puede exigirse al trabajador que se adelante a una defensa que todavía no conoce.

Si el patrón niega que existió una relación laboral, el trabajador se entera de esa postura hasta que recibe la respuesta a su demanda. A partir de ese momento puede presentar pruebas para demostrar que sí trabajó para él.