SCJN ya lo decidió: se pueden preparar alimentos con cannabis si cumples con estas condiciones

¿Qué cambió con la decisión de la Corte?

El caso llegó a la Suprema Corte después de que una persona solicitó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ( Cofepris) autorización para realizar distintas actividades relacionadas con el autoconsumo recreativo de cannabis y THC.

Cofepris finalmente emitió la autorización, pero puso la restricción de no preparar cannabis en alimentos preparados o semipreparados.

Ante esto, la persona reclamó esta limitación y el asunto terminó en la Suprema Corte. Al analizarlo, los ministros hicieron la distinción de qué es preparar cannabis para consumirlo y qué es fabricar un producto con cannabis que después estará sujeto a regulación sanitaria.



Por eso, la Corte consideró que preparar alimentos para consumo personal forma parte de una actividad cotidiana de cocina y no equivale, por sí misma, a fabricar medicamentos, suplementos, cosméticos u otros productos que tienen controles sanitarios específicos.

Entonces, ¿se podrán hacer alimentos con cannabis?

Los alimentos con cannabis se podrán hacer únicamente bajo el alcance de la autorización y para el consumo personal de su titular.

La Corte ordenó a Cofepris emitir una autorización que permita preparar cannabis en alimentos preparados o semipreparados destinados exclusivamente al consumo personal.

En términos prácticos, la resolución reconoce que la preparación de la sustancia dentro de alimentos puede formar parte del autoconsumo autorizado.

Pero eso no convierte a los alimentos con cannabis en productos de libre venta.

¿Se podrán vender brownies o galletas con cannabis?

La resolución de la Suprema Corte no autoriza la comercialización de alimentos preparados con cannabis. Tampoco permite distribuirlos, suministrarlos a otras personas o venderlos al público.

La decisión de la SCJN se limita a la preparación de alimentos con cannabis para consumo personal. (Cuartoscuro)





Por ello, preparar un alimento para uno mismo y montar un negocio para vender alimentos con cannabis son actividades completamente distintas.