El PAN rechaza desayuno con Hacienda sobre el Paquete Económico 2027 por considerarlo “simulación”

En un oficio enviado al secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, los diputados explicaron que el viernes recibieron, vía WhatsApp, una invitación de las secretarías técnicas de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para asistir a dos desayunos, programados para este 21 y el 23 de septiembre.

Los panistas rechazaron asistir al considerar que las reuniones son “carentes de seriedad y formalidad”.

“Consideramos inadmisible que una reunión sobre decisiones fiscales y presupuestales de esta relevancia se pretenda tramitar por vías informales, sin convocatoria oficial, sin orden del día previamente acordado y sin un mecanismo institucional que garantice seriedad, transparencia y seguimiento. Por esa razón, no asistiremos”, sostuvo el PAN.



También mencionaron que ante la situación económica actual, pretender una fotografía de desayuno con las fuerzas políticas sería, un “acto de propaganda”, lo que no resolvería, dijeron, la deuda ni detendría el dispendio ni corregiría la opacidad ni devolvería medicinas, energía confiable.

Por ello, exigieron la instalación inmediata de una mesa permanente de trabajo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los legisladores del PAN, en donde haya agenda técnica definida, calendario público de reuniones y compromisos verificables.