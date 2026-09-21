El PAN rechaza desayuno con Hacienda sobre el Paquete Económico 2027 por considerarlo “simulación”

“Lo que rechazamos, con toda firmeza, es que se pretenda sustituir la deliberación legislativa y técnica por un desayuno de cortesía sin consecuencias reales. Si el Gobierno quiere diálogo, debe aceptar condiciones mínimas de seriedad y respeto”, sostuvieron.
Además, recordaron que el año pasado, en la víspera de su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados, ocurrió algo semejante sobre una invitación a un desayuno.
Explicaron que en esa ocasión aceptaron por "cortesía parlamentaria" y porque se les planteó el compromiso de fortalecer un diálogo permanente por los canales oficiales entre la Secretaría y los legisladores, lo cual, enfatizaron, no sucedió.
"Durante los meses subsecuentes no existió interlocución efectiva ni mecanismos de seguimiento ni apertura real para revisar las propuestas de la oposición ni el diálogo serio que exige una democracia plural. Por ello, no convalidaremos que los desafíos fiscales, hacendarios y presupuestales del país pretendan desahogarse en un desayuno", mencionaron.
Una vez que se recibió el Paquete Económico 2027 , los diputados deberán discutir y aprobar la Ley de ingresos de la Federación. Para ello tienen hasta el 20 de octubre.
Después viene la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el cual tienen como fecha límite de aprobación el 15 de noviembre.
Después de ser aprobados, ambos documentos deben ser publicado en el Diario Oficial de la Federación , y el 1 de enero de 2027 entran en vigor.