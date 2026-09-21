Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

El PAN rechaza desayuno con Hacienda sobre el Paquete Económico 2027 por considerarlo “simulación”

Diputados PAN declinaron a la invitación por WhatsApp de la Secretaría de Hacienda; exigen mesa de trabajo para agregar sus iniciativas económicas al Paquete 2027.
lun 21 septiembre 2026 10:32 AM
Añadir Expansión Política en Google
PAN rechaza reunión con Hacienda
Diputados panistas rechazaron asistir al señalar que no están dispuestos a “simular consensos” ni “legitimar decisiones” ya tomadas.
 (Foto: Diputados PAN)

Diputados del PAN rechazaron este lunes asistir a un desayuno con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para revisar el Paquete Económico 2027 , pues señalaron que el encuentro carece de formalidad y podría utilizarse para “simular consensos” y “legitimar decisiones” ya tomadas.

Los legisladores exigieron, en cambio, la instalación de una mesa de trabajo permanente con Hacienda para analizar sus iniciativas fiscales y presupuestales y evaluar su posible incorporación al Paquete Económico 2027.

Publicidad

En un oficio enviado al secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, los diputados explicaron que el viernes recibieron, vía WhatsApp, una invitación de las secretarías técnicas de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para asistir a dos desayunos, programados para este 21 y el 23 de septiembre.

Los panistas rechazaron asistir al considerar que las reuniones son “carentes de seriedad y formalidad”.

“Consideramos inadmisible que una reunión sobre decisiones fiscales y presupuestales de esta relevancia se pretenda tramitar por vías informales, sin convocatoria oficial, sin orden del día previamente acordado y sin un mecanismo institucional que garantice seriedad, transparencia y seguimiento. Por esa razón, no asistiremos”, sostuvo el PAN.

Lee más:

En la imagen, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados en sesión el 9 de septiembre, tras recibir el Paqiuete Económico 2027 crea grupos de trabajo para analizarlo.
Congreso

Paquete Económico 2027: ¿Quién lo analiza y aprueba?

También mencionaron que ante la situación económica actual, pretender una fotografía de desayuno con las fuerzas políticas sería, un “acto de propaganda”, lo que no resolvería, dijeron, la deuda ni detendría el dispendio ni corregiría la opacidad ni devolvería medicinas, energía confiable.

Por ello, exigieron la instalación inmediata de una mesa permanente de trabajo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los legisladores del PAN, en donde haya agenda técnica definida, calendario público de reuniones y compromisos verificables.

Publicidad

Pidieron además que en esa mesa se revisen sus iniciativas fiscales y presupuestales, se evalúe su impacto, se identifiquen alternativas de financiamiento y se construyan acuerdos para determinar si pueden incorporarse al Paquete Económico 2027.

Te puede interesar:

Un tren llega a una estación de la línea que conecta Buenavista con el AIFA.
Infraestructura

Gobierno prioriza trenes y concentrará la inversión en infraestructura en nuevos corredores ferroviarios en 2027

“No basta convocar a la oposición para ‘escucharla’ de manera superficial, compartir un desayuno o tomar una fotografía. Es indispensable discutir la viabilidad de nuestras propuestas, contrastarlas técnicamente y traducir el diálogo en acuerdos que se reflejen en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos”, sostuvo el PAN.

Los legisladores aseguraron que tienen disposición al diálogo con Hacienda, pero advirtieron que no permitirán que su participación sea utilizada para “simular consensos” o “legitimar decisiones” tomadas previamente.

Publicidad

“Lo que rechazamos, con toda firmeza, es que se pretenda sustituir la deliberación legislativa y técnica por un desayuno de cortesía sin consecuencias reales. Si el Gobierno quiere diálogo, debe aceptar condiciones mínimas de seriedad y respeto”, sostuvieron.

Además, recordaron que el año pasado, en la víspera de su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados, ocurrió algo semejante sobre una invitación a un desayuno.

Explicaron que en esa ocasión aceptaron por "cortesía parlamentaria" y porque se les planteó el compromiso de fortalecer un diálogo permanente por los canales oficiales entre la Secretaría y los legisladores, lo cual, enfatizaron, no sucedió.

"Durante los meses subsecuentes no existió interlocución efectiva ni mecanismos de seguimiento ni apertura real para revisar las propuestas de la oposición ni el diálogo serio que exige una democracia plural. Por ello, no convalidaremos que los desafíos fiscales, hacendarios y presupuestales del país pretendan desahogarse en un desayuno", mencionaron.

Una vez que se recibió el Paquete Económico 2027 , los diputados deberán discutir y aprobar la Ley de ingresos de la Federación. Para ello tienen hasta el 20 de octubre.

Después viene la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el cual tienen como fecha límite de aprobación el 15 de noviembre.

Después de ser aprobados, ambos documentos deben ser publicado en el Diario Oficial de la Federación , y el 1 de enero de 2027 entran en vigor.

Tags

Paquete Económico Paquete económico Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad