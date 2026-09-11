Paquete Económico 2027: ¿Quién lo analiza y aprueba?

¿Quiénes decidirán en qué gastar en 2027?
En la Comisión de Presupuesto, Morena tiene aún mayor control. Son más los diputados que integran ese grupo: 54, pero de ellos el bloque de la llamada Cuarta Transformación ocupa 40 asientos, es decir, el 74% de los votos.
La diputada de Morena Merilyn Gómez Pozos encabeza ese grupo, es abogada y antes fue diputada por Movimiento Ciudadano hasta 2012, además de asesora de un diputado del PRI en Jalisco; también fue dirigente de la organización Alianza Ciudadana.
Por el PAN integran esa comisión la exdiputada federal, local y exprimera dama presidencial Margarita Zavala, además del vicecoordinador económico de la bancada, Héctor Saúl Téllez Hernández.
Por el PRI está Mario Zamora Gastélum, economista y exdirector general de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal (FND) y exadministrador Central de Estudios Tributarios y Aduaneros del SAT; también fue diputado local, senador y excandidato al gobierno de Sinaloa.
MC tiene como su representante a Claudia Ruiz Massieu Salinas, exsecretaria de Relaciones Exteriores (SRE) y de Turismo federal, exdiputada y exsenadora además de exdirigente nacional del PRI en 2018 y exprecandidata presidencial en 2023.
Grupos de trabajo y subcomisiones
Además de las comisiones dictaminadoras, los diputados conformaron seis grupos de trabajo para analizar cada función del presupuesto en foros de Parlamento Abierto con especialistas y sectores.
Y hay una subcomisión de 10 diputados para analizar el Anexo 13 del presupuesto, dedicado al gasto con perspectiva de género. Los grupos son:
1. Función Gobierno. El coordinador es Arturo Yáñez Cuéllar (PRI)
2. Desarrollo Sustentable. Coordinador Óscar Bautista Villegas (PVEM)
3. Perspectiva de Género. Coordinadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (MC)
4. Desarrollo Económico. Asignado al Grupo Parlamentario del PAN (pendiente)
5. Gasto Federalizado. Coordinador: Diputado Daniel Andrade Zurutuza (Morena)
6. Desarrollo Social. Coordinador: Diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT).