Paquete Económico 2027: ¿Quién lo analiza y aprueba?

Ambas son de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados y debido a que desde ahí se controla todo el proceso de presupuestación y la política de ingresos, están presididas y controladas por Morena, el partido en el gobierno.

La Comisión de Hacienda tiene 45 integrantes y Morena con sus aliados Partido Verde (PVEM) y del Trabajo (PT) suman 32 diputados, el 71% de los votos, por lo que pueden decidir por sí solos.



La encabeza el diputado por Oaxaca Carol Antonio Altamirano, abogado y quien ha estado en cinco legislaturas, tres como diputado federal y dos como legislador local, antes del partido de la Revolución Democrática y ahora de Morena.

Otras dos legislaturas estuvo como asesor de diputados, y siempre ha pertenecido a Comisiones de corte económico; se ha especializado en materia hacendaria. Además es reconocido incluso por la oposición por la búsqueda de diálogo.

Otro integrante de esa Comisión es el también morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, tres veces diputado federal y una vez local en su natal Zacatecas.

De los 13 de oposición están Yericó Abramo Masso, del Revolucionario Institucional (PRI), administrador de empresas, tres veces diputado federal; Gustavo Adolfo De Hoyos Walther, de Movimiento Ciudadano y expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de 2016 a 2020.

También es de ese grupo Federico Döring Casar, de Acción Nacional (PAN), seis veces diputado local y federal, además de senador, administrador de empresas y experto en finanzas.