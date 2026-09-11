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Congreso

Paquete Económico 2027: ¿Quién lo analiza y aprueba?

Legisladores de todos los partidos alistan análisis a fondo del Paquete Económico... pero al final Morena y aliados tienen mayoría absoluta para decidir qué se aprueba.
vie 11 septiembre 2026 02:21 PM
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En la imagen, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados en sesión el 9 de septiembre, tras recibir el Paqiuete Económico 2027 crea grupos de trabajo para analizarlo.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados crea grupos de trabajo para analizar el PEF 2027 (Foto: Cámara de Diputados.)

La Cámara de Diputados ya está en ruta hacia la discusión y aprobación del Paquete Económico 2027, y si bien su aprobación deberá pasar por el pleno de 500 diputados, son dos comisiones las que concentran el análisis.

Estas son las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y la de Presupuesto y Cuenta Pública, que reúnen a casi un centenar de legisladores; en ellas la oposición tendrá escaso margen de acción para que sus propuestas se incorporen.

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Ambas son de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados y debido a que desde ahí se controla todo el proceso de presupuestación y la política de ingresos, están presididas y controladas por Morena, el partido en el gobierno.

La Comisión de Hacienda tiene 45 integrantes y Morena con sus aliados Partido Verde (PVEM) y del Trabajo (PT) suman 32 diputados, el 71% de los votos, por lo que pueden decidir por sí solos.

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La encabeza el diputado por Oaxaca Carol Antonio Altamirano, abogado y quien ha estado en cinco legislaturas, tres como diputado federal y dos como legislador local, antes del partido de la Revolución Democrática y ahora de Morena.

Otras dos legislaturas estuvo como asesor de diputados, y siempre ha pertenecido a Comisiones de corte económico; se ha especializado en materia hacendaria. Además es reconocido incluso por la oposición por la búsqueda de diálogo.

Otro integrante de esa Comisión es el también morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, tres veces diputado federal y una vez local en su natal Zacatecas.

De los 13 de oposición están Yericó Abramo Masso, del Revolucionario Institucional (PRI), administrador de empresas, tres veces diputado federal; Gustavo Adolfo De Hoyos Walther, de Movimiento Ciudadano y expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de 2016 a 2020.

También es de ese grupo Federico Döring Casar, de Acción Nacional (PAN), seis veces diputado local y federal, además de senador, administrador de empresas y experto en finanzas.

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¿Quiénes decidirán en qué gastar en 2027?

En la Comisión de Presupuesto, Morena tiene aún mayor control. Son más los diputados que integran ese grupo: 54, pero de ellos el bloque de la llamada Cuarta Transformación ocupa 40 asientos, es decir, el 74% de los votos.

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La diputada de Morena Merilyn Gómez Pozos encabeza ese grupo, es abogada y antes fue diputada por Movimiento Ciudadano hasta 2012, además de asesora de un diputado del PRI en Jalisco; también fue dirigente de la organización Alianza Ciudadana.

Por el PAN integran esa comisión la exdiputada federal, local y exprimera dama presidencial Margarita Zavala, además del vicecoordinador económico de la bancada, Héctor Saúl Téllez Hernández.

Por el PRI está Mario Zamora Gastélum, economista y exdirector general de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal (FND) y exadministrador Central de Estudios Tributarios y Aduaneros del SAT; también fue diputado local, senador y excandidato al gobierno de Sinaloa.

MC tiene como su representante a Claudia Ruiz Massieu Salinas, exsecretaria de Relaciones Exteriores (SRE) y de Turismo federal, exdiputada y exsenadora además de exdirigente nacional del PRI en 2018 y exprecandidata presidencial en 2023.

Grupos de trabajo y subcomisiones

Además de las comisiones dictaminadoras, los diputados conformaron seis grupos de trabajo para analizar cada función del presupuesto en foros de Parlamento Abierto con especialistas y sectores.

Y hay una subcomisión de 10 diputados para analizar el Anexo 13 del presupuesto, dedicado al gasto con perspectiva de género. Los grupos son:

1. Función Gobierno. El coordinador es Arturo Yáñez Cuéllar (PRI)

2. Desarrollo Sustentable. Coordinador Óscar Bautista Villegas (PVEM)

3. Perspectiva de Género. Coordinadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (MC)

4. Desarrollo Económico. Asignado al Grupo Parlamentario del PAN (pendiente)

5. Gasto Federalizado. Coordinador: Diputado Daniel Andrade Zurutuza (Morena)

6. Desarrollo Social. Coordinador: Diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT).

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Paquete Económico Secretaría de Hacienda y Crédito Público Impuestos

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