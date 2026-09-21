Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Calendario de la pensión Bienestar: qué adultos mayores reciben su pago la última semana de septiembre

Los adultos mayores reciben la dispersión del pago de la Pensión del Bienestar en la última semana de septiembre. Estos son los apellidos correspondientes con base al calendario.
lun 21 septiembre 2026 10:15 AM
Añadir Expansión Política en Google
Un hombre con canas, sombrero blanco y camisa verde con su tarjeta del Bienestar frente a una ventanilla de un banco. 6.jpg
Los beneficiarios pueden recoger su dinero en los cajeros automáticos de las distintas instituciones bancarias que operan en el país. (Foto: Facebook Víctor Lamoyi )

La Secretaría de Bienestar continúa con la dispersión del pago de la Pensión del Bienestar a adultos mayores durante la última semana de septiembre, con lo que culmina el pago correspondiente al bimestre de septiembre-octubre de 2026. La dependencia recuerda que también reciben el depósito los beneficiarios de distintos programas federales, entre éstos, la de personas con discapacidad e hijos de madres trabajadoras.

Este es el calendario establecido que presentaron las autoridades y que arrancó el 1 de septiembre y culminará el viernes 25 del mismo mes.

Publicidad

¿Quienes reciben el pago?

-R: lunes 21 y martes 22 de septiembre

- S: miércoles 23 de septiembre

- T, U, V: jueves 24 de septiembre

- W, X, Y, Z: viernes 25 de septiembre

calendario-pago-bienestar.png
La Secretaría de Bienestar emite un comunicado en donde se detallan los días de la dispersión del dinero con base al primer apellido del beneficiario. (Foto: https://www.gob.mx/ )

¿Cuánto reciben?

Los beneficiarios reciben 6,400 pesos de manera bimestral, monto que de acuerdo con el Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decidió aumentar este año.

Además de la dispersión del dinero a las personas de 65 años y más, también se entregan los recursos de distintos Programas para el Bienestar. Entre ellos están la Pensión para las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Sembrando Vida y a Madres Trabajadoras, y que se basan en el mismo calendario de pagos.

Publicidad

Los montos correspondientes al bimestre septiembre-octubre son:

- Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos.

- Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos.

- Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente: 3,300 pesos.

- Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos en la mayoría de los casos.

Leer más:

Mujer de la tercera edad con cara sonriente mostrando su tarjeta de la pensión para adultos mayores dentro de un Banco del Bienestar.
México

Pensión Bienestar de septiembre 2026: calendario de pagos por apellido y cuánto reciben los beneficiarios

La Secretaría de Bienestar recordó que a pesar de que el dinero está disponible el mismo día del depósito, no es necesario acudir inmediatamente a sacar el dinero de la cuenta, por lo que cada persona puede disponer de los recursos de acuerdo con sus necesidades.

¿Cómo revisar que ya cayó mi pago?

La forma más rápida consiste en utilizar la aplicación oficial del Banco del Bienestar, disponible de manera gratuita para dispositivos con Android y iPhone .

Después de instalarla, solo es necesario seguir estos pasos:

1. Capturar el usuario y la contraseña.

2. Presionar la opción "Iniciar sesión".

3. Consultar el saldo disponible que aparecerá en la pantalla principal.

4. Revisar los movimientos de la tarjeta seleccionando "Mes actual" o "Mes anterior".

5. Cierra sesión una vez que se haya hecho la consulta.

Publicidad

Consulta telefónica

Otra alternativa consiste en verificar el saldo mediante la línea telefónica del Banco del Bienestar.

Para hacerlo, basta con llamar al 800 900 2000 y seguir estas indicaciones:

- Seleccionar la opción

- Ingresar los 16 números de la tarjeta.

- Capturar el año de nacimiento cuando el sistema lo solicite.

-Al finalizar el proceso, el sistema informará el saldo disponible de la tarjeta, permitiendo confirmar si el depósito de la Beca Rita Cetina ya fue realizado.

Tags

Pensiones Adultos

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad