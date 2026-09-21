Calendario de la pensión Bienestar: qué adultos mayores reciben su pago la última semana de septiembre

Los montos correspondientes al bimestre septiembre-octubre son:

- Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos.

- Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos.

- Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente: 3,300 pesos.

- Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos en la mayoría de los casos.

La Secretaría de Bienestar recordó que a pesar de que el dinero está disponible el mismo día del depósito, no es necesario acudir inmediatamente a sacar el dinero de la cuenta, por lo que cada persona puede disponer de los recursos de acuerdo con sus necesidades.

¿Cómo revisar que ya cayó mi pago?

La forma más rápida consiste en utilizar la aplicación oficial del Banco del Bienestar, disponible de manera gratuita para dispositivos con Android y iPhone .

Después de instalarla, solo es necesario seguir estos pasos:

1. Capturar el usuario y la contraseña.

2. Presionar la opción "Iniciar sesión".

3. Consultar el saldo disponible que aparecerá en la pantalla principal.

4. Revisar los movimientos de la tarjeta seleccionando "Mes actual" o "Mes anterior".

5. Cierra sesión una vez que se haya hecho la consulta.