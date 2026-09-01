De ese monto, la Federación proyecta entregar 914,835 millones de pesos mediante Participaciones (Ramo 28) y Aportaciones (Ramo 33) a las 17 entidades que renovarán gubernatura en las elecciones 2027 .
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Marco Cancino, director de Inteligencia Pública, explicó que es uno de los pocos presupuestos donde las participaciones, es decir los recursos recaudados por los gobiernos locales que se enteran a la Federación y luego se redistribuyen a través de fórmulas a los gobiernos de los estados, son mayores a las aportaciones.
“Es la primera vez o es de los pocos años en donde debemos más recursos de participaciones que de aportaciones, coincide con año electoral, donde 17 gubernaturas se van a renovar", señaló en el episodio de Cuéntame de Economía sobre el Paquete Económico.
Del monto total que la Federación prevé entregar a los estados, Morena acumula la mayor cantidad por ser el partido con más entidades en juego actualmente gobernadas. Las 13 entidades acumularán 629,690.4 millones de pesos (representando el 68.8% del total destinado a estados en contienda). Entre las entidades oficialistas con mayores montos destacan Michoacán y Guerrero.
En el caso del PAN, se les prevé dar a las tres entidades que gobierna (Chihuahua, Querétaro y Aguascalientes) un monto de 163,535.9 millones de pesos, mientras que Movimiento Ciudadano captará con una sola entidad (Nuevo León) 121,608.8 millones de pesos (el 13.3% del total en disputa).
¿Cómo se distribuyen los recursos?
Los recursos para los estados se conforman por cuatro ramos o rubros: Participaciones Federales (Ramo 28), Aportaciones Federales (Ramo 33), Gastos Federalizados (Ramos 23), Convenios de Descentralización y Salud Pública, cada uno tienes diversos destinos.
El 91% de los recursos que recibirán los estados es por parte de dos Ramos: el 33 y el 28, cada uno con distintas funciones. En el caso de las aportaciones es dinero etiquetado para determinadas actividades, como educación, salud, seguridad y asistencia social, por lo que no se puede desviar a otros fines distintos.
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Mientras, en el caso del Ramo de Participaciones Federales, que equivale a 50.8% de los recursos que se prevén entregar a los estados, pues para este rubro se estima dar 1,447,607.9 millones de pesos, que es 3% más en términos reales que lo que se aprobó para este año en curso.
El 9% restantes de los recursos para los estados vienen del Ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas, de los Convenios de Descentralización y Salud Pública, que en total son 268,720.7 millones de pesos.
La bolsa para los estados con elecciones
Solo los 17 estados donde habrá elecciones en 2027, recibirán 914,835 millones de pesos por los Ramos 28 y 33, que representa 91% de los recursos que la Federación prevé entregado a las entidades.
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Los cinco estados con cambio de gobernador con mayores recursos son Nuevo León, encabezada por el emecista Samuel García Sepúlveda, seguida por Michoacán, gobernada por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla.
A Nuevo León se prevé entregar 121,608 millones de pesos, que lo ubican como el quinto estado, de los 32, con mayores recursos federales. Le anteceden Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Jalisco.
Mientras a Michoacán se le prevén entregar 93,107 millones de pesos; mientras su participación en el PIB es de 2.8% en 2025 y su principal actividad económica es la agricultura.
A Guerrero, se le planea entregar 88,381 millones de pesos. Actualmente es gobernado por la morenista Evelyn Salgado. Su participación en el PIB es de 1.3% y su principal actividad es el turismo.
Mientras que Chihuahua, gobernado por la panista Maru Campos, se le prevé dar 80,652 millones de pesos. Su participación en el PIB es de 3.8% y su principal actividad económica es la manufactura de exportación y el comercio.
En el caso de Baja California se prevé entregar 75,271 millones de pesos. Este estado es encabezado por la morenista Marina del Pilar Ávila y su participación en el PIB es de 3.9%, ya que su actividad económica es la industria manufacturera, la agricultura y la ganadería.
La dependencia al gasto federalizado
El gasto federalizado, el dinero que transfiere la Federación a los estados y municipios, representa más de 80% de los ingresos totales de las entidades, por lo que dependen de lo recursos que les envían.
El experto en finanzas públicas subnacionales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Emiliano Sánchez Salazae, señala que el hecho de que la mayoría de los recursos de los estados y municipios provengan de las transferencias de la Federación hace que sean “susceptibles” al gobierno federal.
“De cierto modo, dictamina que la política subnacional, que incluye estados y municipios, está sujeta al desempeño e incluso a lo que dictamine el gobierno central”, consideró.
Por ello, señaló que el CIEP ha recomendado que las entidades federativas y municipios aumenten su propia recaudación, pues aseguró que éstos tienen varios mecanismos que son fuentes de recursos estables para reducir la dependencia al gasto federalizado.
No necesitan inventarse nuevos mecanismos, porque ya existen, pero la diferencia es que por un lado puede que deciden no cobrarlo o por el otro que necesitan mayores capacidades para cobrarlo de mejor manera”.
Emiliano Sánchez Salazar, experto en el CIEP.
Señaló que desde lo estatal tienen el impuesto a la tenencia vehicular, y a nivel municipal, están el impuesto predial y el impuesto sobre adquisición de inmuebles, los cuales resultan ser “fuentes importantes de ingresos para los estados y municipios y podrían aprovechar de mejor manera para desincentivar esta dependencia”.
En ese sentido, Marco Cancino reconoció que los estados y municipios tienen una gran responsabilidad en términos recaudatorios, pero no ha sido respondida porque "no es popular" cobrar impuestos.
"No cobran suficientes impuestos por el costo político que eso implica", señaló.