Marco Cancino, director de Inteligencia Pública, explicó que es uno de los pocos presupuestos donde las participaciones, es decir los recursos recaudados por los gobiernos locales que se enteran a la Federación y luego se redistribuyen a través de fórmulas a los gobiernos de los estados, son mayores a las aportaciones.

“Es la primera vez o es de los pocos años en donde debemos más recursos de participaciones que de aportaciones, coincide con año electoral, donde 17 gubernaturas se van a renovar", señaló en el episodio de Cuéntame de Economía sobre el Paquete Económico.

Del monto total que la Federación prevé entregar a los estados, Morena acumula la mayor cantidad por ser el partido con más entidades en juego actualmente gobernadas. Las 13 entidades acumularán 629,690.4 millones de pesos (representando el 68.8% del total destinado a estados en contienda). Entre las entidades oficialistas con mayores montos destacan Michoacán y Guerrero.

En el caso del PAN, se les prevé dar a las tres entidades que gobierna (Chihuahua, Querétaro y Aguascalientes) un monto de 163,535.9 millones de pesos, mientras que Movimiento Ciudadano captará con una sola entidad (Nuevo León) 121,608.8 millones de pesos (el 13.3% del total en disputa).

¿Cómo se distribuyen los recursos?

Los recursos para los estados se conforman por cuatro ramos o rubros: Participaciones Federales (Ramo 28), Aportaciones Federales (Ramo 33), Gastos Federalizados (Ramos 23), Convenios de Descentralización y Salud Pública, cada uno tienes diversos destinos.



El 91% de los recursos que recibirán los estados es por parte de dos Ramos: el 33 y el 28, cada uno con distintas funciones. En el caso de las aportaciones es dinero etiquetado para determinadas actividades, como educación, salud, seguridad y asistencia social, por lo que no se puede desviar a otros fines distintos.