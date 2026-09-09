Una vez que la Cámara de Diputados recibió ayer de la Secretaría de Hacienda el Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos 2027, este miércoles 9 de septiembre ambos documentos serán turnados a comisiones legislativas, con lo que se pondrá en marcha el proceso de análisis y discusión rumbo a su aprobación.
La ruta del Paquete Económico 2027 en el Congreso: ¿cuándo entra en vigor?
El primer paso será la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos, ya que ésta establece cuánto dinero espera recaudar el gobierno y de qué fuentes provendrán los recursos con los que se financiará el gasto público.
Tras la recepción del Paquete Económico de la Federación (PEF), se convocará de manera inmediata a la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda para sesionar, afirmó su presidente, Carol Antonio Altamirano, diputado de Morena.
“En dicha reunión se definirán la ruta de trabajo, la metodología, el calendario de análisis y los acuerdos relativos a la comparecencia de funcionarios públicos y representantes de los distintos sectores económicos”, expuso.
¿Qué es la Ley de Ingresos de la Federación?
La Ley de Ingresos establece los montos que el gobierno prevé obtener mediante el cobro de impuestos, derechos y aprovechamientos, así como a través del endeudamiento. Por ello, debe ser aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el martes 20 de octubre, para posteriormente ser turnada al Senado.
La fecha límite para que el Senado apruebe la Ley de Ingresos es el 31 de octubre.
El proceso de análisis de la Ley de Ingresos y el Presupuesto se activa de manera simultánea, pues las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto deben aprobar el calendario y la ruta de discusión.
Este proceso contempla comparecencias de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como ejercicios de parlamento abierto con representantes de sectores económicos, organizaciones y especialistas.
Una vez definidas las fuentes de ingresos que obtendrá el gobierno y estimados los recursos disponibles, la Cámara de Diputados podrá avanzar en la discusión del Presupuesto.
La aprobación de la Ley de Ingresos por ambas cámaras, Diputados y Senado, es indispensable debido a que la política de ingresos es una facultad del Congreso de la Unión que se ejerce de manera conjunta. Además, sin conocer los recursos con los que contará el gobierno no es posible determinar el nivel de gasto público.
¿Cuándo se aprueba el Paquete Económico?
Los antecedentes de esta 66 Legislatura indican que existe la intención de adelantar los tiempos para aprobar cuanto antes el Paquete Económico.
“Nuestro compromiso es garantizar que el país cuente, en tiempo y forma, con los ingresos necesarios para que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda cumplir los programas sociales, las inversiones estratégicas y los proyectos de infraestructura que demandan el desarrollo y el bienestar de México”, dijo Antonio Altamirano.
Así, aunque los diputados tienen como fecha límite el 20 de octubre –42 días naturales a partir de este miércoles 9 de septiembre–, es probable que durante la última semana de septiembre y la primera de octubre se convoque a las comisiones para dictaminar y, posteriormente, llevar al pleno el dictamen de la Ley de Ingresos 2027.
Previamente, funcionarios de la Secretaría de Hacienda, encabezados por su titular, Edgar Amador Zamora, comparecerán ante la Comisión de Hacienda para explicar las políticas de recaudación, las estrategias en contra de la evasión y elusión fiscales, así como los pronósticos de ingresos.
Plazo legal para aprobar el Presupuesto de Egresos
La celeridad en la aprobación de la Ley de Ingresos busca generar certidumbre en los mercados, pero también permitirá a los legisladores desahogar cuanto antes la discusión presupuestaria y avanzar en otras reformas. De acuerdo con la agenda legislativa del partido mayoritario, Morena, hay al menos 32 iniciativas de reforma enlistadas para el actual periodo ordinario de sesiones, que concluye en diciembre.
Una vez aprobada la Ley, la Cámara de Diputados contará con información precisa sobre los ingresos que tendrá el gobierno, lo que permitirá determinar cómo se distribuirán los recursos y avanzar en la aprobación del Presupuesto de Egresos.
El Presupuesto establece los montos específicos que se asignarán a cada dependencia y entidad del gobierno, así como a los distintos programas y entidades federativas.
También se prevé que su análisis y votación avancen con rapidez, después de realizar un Parlamento abierto sobre el presupuesto, mediante mesas de trabajo.
Las mesas abordarán distintos rubros del gasto público, entre ellos justicia, seguridad nacional, seguridad interior y relaciones exteriores; salud y medio ambiente; asuntos agropecuarios, económicos, comerciales y laborales; energía; comunicaciones, minería, construcción y turismo, así como los recursos destinados a entidades federativas y municipios.
También se analizará el Anexo 13, correspondiente al presupuesto transversal para la atención de las mujeres.
Antes de la dictaminación se prevé la realización de comparecencias de funcionarios, entre ellos, previsiblemente, los titulares de Hacienda, Energía, Pemex y Comunicaciones y Transportes, entre otros.
Algunos de estos funcionarios también pueden comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados o en comisiones como parte de la Glosa del II Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, un proceso que se desarrollará de manera paralela a la discusión del Paquete Económico.
Hacia finales de octubre, la Cámara de Diputados –que tiene la facultad exclusiva de aprobar el Presupuesto– puede adelantar su dictaminación para llevar el proyecto al Pleno durante la última semana de octubre o la primera de noviembre.
El plazo legal para aprobar el Presupuesto de Egresos vence el domingo 15 de noviembre de 2026.
¿Cuándo entra en vigor el Paquete Económico 2027?
El presupuesto de 2027 en México entra en vigor a partir del 1 de enero de 2027, una vez que sea discutido y aprobado por el Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).