El primer paso será la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos, ya que ésta establece cuánto dinero espera recaudar el gobierno y de qué fuentes provendrán los recursos con los que se financiará el gasto público.

Tras la recepción del Paquete Económico de la Federación (PEF), se convocará de manera inmediata a la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda para sesionar, afirmó su presidente, Carol Antonio Altamirano, diputado de Morena.

“En dicha reunión se definirán la ruta de trabajo, la metodología, el calendario de análisis y los acuerdos relativos a la comparecencia de funcionarios públicos y representantes de los distintos sectores económicos”, expuso.

¿Qué es la Ley de Ingresos de la Federación?

La Ley de Ingresos establece los montos que el gobierno prevé obtener mediante el cobro de impuestos, derechos y aprovechamientos, así como a través del endeudamiento. Por ello, debe ser aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el martes 20 de octubre, para posteriormente ser turnada al Senado.

La fecha límite para que el Senado apruebe la Ley de Ingresos es el 31 de octubre.







El proceso de análisis de la Ley de Ingresos y el Presupuesto se activa de manera simultánea, pues las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto deben aprobar el calendario y la ruta de discusión.

Este proceso contempla comparecencias de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como ejercicios de parlamento abierto con representantes de sectores económicos, organizaciones y especialistas.

