“Es un paquete económico responsable, no se está endeudando el país como lo quieren decir, no hay nuevos impuestos, como también estuvieron informando hace unos días, eso es falso. Sencillamente, evitar la evasión fiscal y seguir garantizando el presupuesto para la gente”, planteó en Palacio Nacional.

La tarde de este martes, Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, entregó el tercer Paquete Económico del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual contempla que el PIB crezca en un rango de entre 1.5% y 2.5%, menor al aprobado para 2026, proyectado entre 1.8% y 2.8%.

Se prevé que los ingresos tributarios generarán 8.2 billones de pesos, que representa el 15.9% del PIB, y por ello se plantean medidas como perfeccionar la lucha antifactureras y su emisión de comprobantes falsos.

“No va a haber nuevos impuestos, tampoco va a haber gasolinazos. Lo que hay son medidas para evitar, porque todavía hay, evasión fiscal”, comentó.



Explicó que en los rubros más importantes, como educación, salud y seguridad se prevé un incremento en el presupuesto de 2027.

Aclaró que se mantienen los incentivos para los proyectos que contempla el Plan México, el cual puso en marcha su gobierno ante las amenazas arancelarias del gobierno de Donald Trump.

“Se mantienen todos los incentivos para la reinversión. Todos. Todos los que se publicaron para el Plan México tienen incentivos para invertir y de igual manera las nuevas inversiones que suponemos que van a pagar los impuestos que deben de pagar”, dijo.