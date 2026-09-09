Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

No habrá “gasolinazos” ni nuevos impuestos, dice Sheinbaum sobre Paquete Económico 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el Proyecto de Paquete Económico enviado a la Cámara de Diputados es responsable y no prevé el endeudamiento del país.
mié 09 septiembre 2026 09:28 AM
Añadir Expansión Política en Google
Sheinbaum facturas.jpg
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que antes de nuevos impuestos, hay margen para combatir la evasión fiscal. (Fotos: Presidencia de México/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en el Proyecto de Paquete Económico 2027 no se contemplan “gasolinazos” ni nuevos impuestos y aseguró que, para obtener más ingresos, se buscará combatir la evasión fiscal.

En su conferencia de prensa de este miércoles, la mandataria federal afirmó que el documento que envió la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados es responsable y no contempla endeudar al país.

Publicidad

“Es un paquete económico responsable, no se está endeudando el país como lo quieren decir, no hay nuevos impuestos, como también estuvieron informando hace unos días, eso es falso. Sencillamente, evitar la evasión fiscal y seguir garantizando el presupuesto para la gente”, planteó en Palacio Nacional.

La tarde de este martes, Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, entregó el tercer Paquete Económico del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual contempla que el PIB crezca en un rango de entre 1.5% y 2.5%, menor al aprobado para 2026, proyectado entre 1.8% y 2.8%.

Se prevé que los ingresos tributarios generarán 8.2 billones de pesos, que representa el 15.9% del PIB, y por ello se plantean medidas como perfeccionar la lucha antifactureras y su emisión de comprobantes falsos.

“No va a haber nuevos impuestos, tampoco va a haber gasolinazos. Lo que hay son medidas para evitar, porque todavía hay, evasión fiscal”, comentó.

Te puede interesar:

Diputados de todas las bancadas integrantes de la Comisión de Hacienda reciben del secretario de Hacienda, Edgar Amador, el Paquete Económico 2027.
Congreso

Paquete Económico 2027: oposición cuestiona crecimiento y rechaza más deuda e impuestos


Explicó que en los rubros más importantes, como educación, salud y seguridad se prevé un incremento en el presupuesto de 2027.

Aclaró que se mantienen los incentivos para los proyectos que contempla el Plan México, el cual puso en marcha su gobierno ante las amenazas arancelarias del gobierno de Donald Trump.

“Se mantienen todos los incentivos para la reinversión. Todos. Todos los que se publicaron para el Plan México tienen incentivos para invertir y de igual manera las nuevas inversiones que suponemos que van a pagar los impuestos que deben de pagar”, dijo.

Publicidad

Sheinbaum rechaza subir IVA

La presidenta manifestó su rechazo en incrementar el porcentaje que hoy se cobra como Impuesto al Valor Agregado (IVA), pues afirmó que es una medida muy agresiva.

“Hay personas que piensan que hay que subir el IVA, por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo con ello porque el IVA es un impuesto que afecta más al que menos tienen porque está asociado al porcentaje del producto”, expuso.

Te pude interesar:

Gasolinas más baratas y menor IVA: el plan de Sheinbaum para la frontera norte
Economía

El IVA de 8% y descuentos al IEPS a gasolinas continuarán en la frontera norte

Comentó que antes de incrementar ese impuesto, hay margen para obtener más recursos, por ejemplo, combatiendo la evasión fiscal. Muestra de ello, dijo, es que entre 2019 y 2026 se logró subir la recaudación en 2.7 billones de pesos sin una reforma fiscal.

“Antes de subir impuestos hay que buscar el mecanismo para disminuir todavía la evasión fiscal y simplificar más para que haya mayor incorporación”, añadió.

Publicidad

Tags

Paquete Económico Impuestos IVA Claudia Sheinbaum

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad