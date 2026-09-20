La incautación de fentanilo y metanfetamina en la frontera entre México y Estados Unidos muestra una tendencia a la baja. Sin embargo, para el presidente Donald Trump, la reducción no es suficiente y exige a México intensificar sus acciones en contra del tráfico de drogas.
De acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el año fiscal 2026 –que comprende de octubre de 2025 a septiembre de 2026– se perfila para concluir con un menor volumen de drogas incautadas que en 2025 y 2024.
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Fentanilo y metanfetaminas decomisados en años fiscales 2024, 2025 y 2026
Decomisos mensuales comparativos (kilogramos)
FY 2024
81,157 kg
Total 12 meses
FY 2025
75,931 kg
Total 12 meses
FY 2026 (Principal)
66,223 kg
Octubre - Agosto
2024 (Gris)
2025 (Gris Claro)
2026 (Dato Principal)
Mes
2024 (kg)
2025 (kg)
2026 (kg)
Oct
5,126
5,216
4,853
Nov
8,437
4,309
10,161
Dic
6,441
3,629
5,987
Ene
3,357
4,264
5,080
Feb
10,841
3,765
4,581
Mar
9,298
6,441
5,171
Abr
4,581
8,391
7,121
May
10,160
5,398
7,484
Jun
4,990
11,204
7,303
Jul
5,352
7,076
4,218
Ago
8,301
9,616
4,264
Sep
4,173
6,622
N/D
Total
81,157
75,931
66,223
Fuente: CBP
Entre octubre de 2025 y agosto de 2026 se decomisaron 66,223 kilogramos de fentanilo y metanfetaminas, las dos drogas que más preocupan a Trump debido a que están relacionadas con más de 80,000 muertes al año.
En comparación con el mismo periodo del año fiscal 2025, esto representa una reducción de 5% en el decomiso de ambas drogas y de 14% respecto al mismo periodo del año fiscal 2024.
La inconformidad de Trump
El presidente Donald Trump ya manifestó su inconformidad con las acciones de Canadá y México en el combate a las drogas. En el caso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso estableció un plazo de un año para que México intensifique sus esfuerzos.
"Durante el próximo año, Estados Unidos espera que México intensifique sus esfuerzos para exigir responsabilidades a los líderes de los cárteles y desmantelar las redes ilícitas dedicadas a la producción y el tráfico de drogas", dice en el documento enviado al Congreso estadounidense.
El político republicano incluyó a México en la lista de países de tránsito de drogas o productores de drogas ilícitas, en la que también aparecen naciones como Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.
"La razón por la que los países se incluyen en la lista es la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas o precursores químicos, incluso si un gobierno ha implementado medidas sólidas y diligentes de control de narcóticos y aplicación de la ley", agrega el documento.
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Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump intensificó sus exigencias para que México haga más en contra del tráfico de "drogas letales" como el fentanilo y las metanfetaminas.
Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestiona que el problema no se limita al ingreso de drogas a Estados Unidos, sino que también debe considerarse el consumo de estas sustancias.
"Históricamente ha habido una visión de: “¿quién lleva la droga?”. Que, evidentemente, hay que combatirlo; nadie está de acuerdo en que se produzca droga aquí para llevarla a Estados Unidos y hay que trabajar para que eso no ocurra, pero ¿qué pasa con quien consume allá?", planteó este jueves en su conferencia matutina.
En sus primeros días como presidente de Estados Unidos, Trump pidió a México hacer más en contra del tráfico de drogas y, para presionar a su gobierno, anunció la imposición de aranceles.
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La Casa Blanca acusó que organizaciones mexicanas de narcotráfico mantienen una alianza intolerable con el Gobierno de México.
"Este gobierno ha brindado refugio seguro a los cárteles para la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos, lo que ha provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de estadounidenses", dice una hoja informativa de la Casa Blanca .
Como parte de su estrategia para combatir a los cárteles, Trump incluso ofreció ayuda al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero ella la rechazó.
"Si México quisiera ayuda con los cárteles, me sentiría honrado de intervenir y hacerlo", dijo el 4 de mayo de 2025.
El reclamo y el ofrecimiento de Trump se intensificaron posteriormente con la exigencia a México de actuar también en contra de la corrupción política.
Decomiso de fentanilo, a la baja
El fentanilo, un opioide 100 veces más potente que la morfina, muestra un descenso en los decomisos registrados en la frontera entre México y Estados Unidos. De acuerdo con autoridades mexicanas, esta reducción se debe a que disminuyó el envío de esa droga.
El año fiscal 2026 se perfila para cerrar como el de menor decomiso de fentanilo de los últimos años, con alrededor de 5,000 kilos. En 2025 fueron decomisados 5,443 kilos, mientras que en 2024 la cifra llegó a 9,933 kilos.
Reporte Oficial CBP
Decomiso de fentanilo
Comparativa mensual de incautaciones (2024 - 2026 en kilogramos)
Año 2024 (Principal)9,933.7 kgPico: Jul (1,270.1 kg)
Año 20255,443.1 kgPico: Oct (907.2 kg)
Año 20264,717.4 kg*Pico: Nov/Feb (680.4 kg)
2024 (Dato principal)
2025
2026 (*Sept. no disponible)
Fuente: CBP (U.S. Customs and Border Protection) | Datos oficiales de incautaciones por año fiscal.
Metanfetaminas, con más kilos decomisados
Por cantidad incautada, las metanfetaminas superan ampliamente los decomisos de fentanilo. Sin embargo, esta droga también ha mostrado una disminución en las incautaciones registradas en la frontera.
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El año fiscal 2026 se prevé que cierre con menos de 70,000 kilogramos incautados, por debajo de los 77,110 kilos decomisados en 2025 y de los 79,061 kilos registrados en 2024.
Decomiso de metanfetaminas
Comparativo mensual de decomisos en kg (Años fiscales 2024 - 2026)