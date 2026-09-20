El primer encuentro ocurrió el sábado 19 de septiembre con Pablo Amílcar Sandoval. Tras la reunión, Mojica aseveró que lo “más importante” era trabajar juntos por Guerrero y poner por delante al pueblo”.

“Seguiremos sumando esfuerzos, con diálogo y organización, para acompañar a nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y seguir fortaleciendo la Cuarta Transformación. La unidad es la fuerza de nuestro movimiento”, escribió.

Amílcar Sandoval se registró en el proceso interno de Morena, pero no ganó la coordinación estatal en Defensa de la Transformación.

La segunda reunión fue con Félix Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien también manifestó su intención de sucederla. Sin embargo, debido a las reglas de Morena, no pudo registrarse en la contienda interna.

Tras el encuentro, Beatriz Mojica señaló que comparte con Salgado Macedonio el compromiso de seguir fortaleciendo a Morena, trabajar en unidad y poner por delante el bienestar de los guerrerenses.

“La unidad se construye escuchando, reconociendo lo que cada quien aporta y abriendo espacio para todas y todos. Esa es la convicción con la que seguiré sumando esfuerzos por Guerrero”, mencionó.

Me dio mucho gusto reunirme con nuestro compañero @FelixSalMac, un gran luchador social y político de nuestro estado.



Compartimos el compromiso de seguir fortaleciendo nuestro movimiento, trabajar en unidad y poner siempre por delante el bienestar de las y los guerrerenses.



La… pic.twitter.com/yNeOsSeC5y — Beatriz Mojica Morga (@Beatriz_Mojica) September 20, 2026



Estas reuniones se producen luego de que exaspirantes a la coordinación estatal expresaran su inconformidad por la elección de Beatriz Mojica. Entre ellos se encuentra Javier Saldaña, quien amenazó con dejar Morena si no daban espacios a su equipo.

A estos reclamos se sumaron los del exdiputado federal Rubén Cayetano García, quien, a través de sus redes sociales, señaló que el proceso interno de Morena privilegió la publicidad y el reconocimiento superficial por encima de la trayectoria y la congruencia.