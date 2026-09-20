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México

Coordinadora de Morena en Guerrero busca cerrar filas tras críticas internas: se reúne con Félix Salgado y Pablo Amílcar

Tras las inconformidades por su designación, Beatriz Mojica se reunió con Félix Salgado Macedonio y Pablo Amílcar Sandoval y llamó a mantener la unidad en Morena
dom 20 septiembre 2026 07:55 PM
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Beatriz Mojica, nueva coordinadora de Morena en Guerrero, posa junto a Félix Salgado (lado izquierdo) y Pablo Amílcar (lado derecho).
Beatriz Mojica, la elegida de Morena para coordinar de Morena en Guerrero rumbo a 2027, se reunió con Félix Salgado y Pablo Amílcar. (x/ @Beatriz_Mojica )

Tras las críticas de algunos morenistas por la designación de Beatriz Mojica como coordinadora estatal de Morena en Guerrero y próxima candidata a gobernadora, la senadora con licencia presumió en sus redes sociales reuniones con el senador con licencia Félix Salgado Macedonio y Pablo Amílcar Sandoval.

A través de su cuenta de Facebook, la morenista afirmó que trabajará en “unidad” con ambos políticos, quienes en algún momento expresaron su intención de ser candidatos de Morena a la gubernatura de Guerrero.

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El primer encuentro ocurrió el sábado 19 de septiembre con Pablo Amílcar Sandoval. Tras la reunión, Mojica aseveró que lo “más importante” era trabajar juntos por Guerrero y poner por delante al pueblo”.

“Seguiremos sumando esfuerzos, con diálogo y organización, para acompañar a nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y seguir fortaleciendo la Cuarta Transformación. La unidad es la fuerza de nuestro movimiento”, escribió.

Amílcar Sandoval se registró en el proceso interno de Morena, pero no ganó la coordinación estatal en Defensa de la Transformación.

La segunda reunión fue con Félix Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien también manifestó su intención de sucederla. Sin embargo, debido a las reglas de Morena, no pudo registrarse en la contienda interna.

Tras el encuentro, Beatriz Mojica señaló que comparte con Salgado Macedonio el compromiso de seguir fortaleciendo a Morena, trabajar en unidad y poner por delante el bienestar de los guerrerenses.

“La unidad se construye escuchando, reconociendo lo que cada quien aporta y abriendo espacio para todas y todos. Esa es la convicción con la que seguiré sumando esfuerzos por Guerrero”, mencionó.


Estas reuniones se producen luego de que exaspirantes a la coordinación estatal expresaran su inconformidad por la elección de Beatriz Mojica. Entre ellos se encuentra Javier Saldaña, quien amenazó con dejar Morena si no daban espacios a su equipo.

A estos reclamos se sumaron los del exdiputado federal Rubén Cayetano García, quien, a través de sus redes sociales, señaló que el proceso interno de Morena privilegió la publicidad y el reconocimiento superficial por encima de la trayectoria y la congruencia.

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También se pronunció la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, quien sostuvo que “ganaron las encuestas de papel” y señaló que la decisión de colocar a la senadora con licencia como coordinadora estatal era la “crónica de una muerte anunciada”.

Alcaldesa de Acapulco cancela marcha

Desde su cuenta de Facebook, la alcaldesa con licencia, Abelina López Rodríguez, canceló la marcha que, según la morenista, organizaron personas que la “aprecian”. Explicó que no era el momento para dar muestras de “desacuerdo” con Morena tras la designación de Beatriz Mojica.

“Hoy no es momento de expresar descontentos vanos, pero sí de señalar puntos donde consideramos se puede mejorar. Los convoco a seguir sumando, a seguir expresando ideas, propuestas y proyectos”, mencionó.

Sostuvo que nunca ha sido su intención afecta a Morena, pues afirmó que le entregó al partido su vida al estar convencida de que enarbola ideales, principios y valores que la representan.

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"Nunca me ha caracterizado el conflicto vacío, pero siempre he considerado importante manifestar mi opinión y mi sentir. Agradezco a todas las personas que aquí, en Guerrero y a lo largo y ancho del país, me han manifestado, en días recientes, una coincidencia, escribió.

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