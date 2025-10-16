Cárteles vuelan 155,000 drones y amenazan a agentes de ICE, acusa EU

Vuelan drones para espiar

En los últimos años, los cárteles han utilizado la tecnología para sus operaciones. El gobierno estadounidense alertó hace unos meses que las organizaciones usan drones para espiar a autoridades estadounidenses.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó en mayo pasado que detectaron que a su territorio ingresaron más de 155,000 drones operados por el crimen organizado durante los últimos tres años.

"Es una amenaza muy seria para quienes trabajamos la frontera. Sabemos que quienes operan los drones son del narco", dijo Gloria Chávez, jefa de patrulla de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Los cárteles utilizan los drones para espiar a autoridades estadounidenses pero también para transportar pequeñas dosis de drogas. (Foto: Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro.)

El uso de drones en territorio estadounidense fue para vigilar operaciones militares, por lo que el gobierno estadounidense también invierte en tecnología para contrarrestar esas amenazas.

“Estamos invirtiendo tecnología para poder detener esos drones que muchas veces los vemos al día grabando nuestras operaciones", indicó.

Los artefactos no tripulados también son utilizados para ingresar drogas en pequeñas cantidades a Estados Unidos.

“Yo fui jefa de El Paso, Texas, en unos años, allí también se utilizaba el dron para cruzar lo que era cocaína y metanfetaminas en la zona de Ciudad Juárez, al igual que el Paso, Texas”, comentó la funcionaria.