Cárteles vuelan 155,000 drones y amenazan a agentes de ICE, acusa EU

Las estructuras de cárteles en la mira
En su regreso a la Casa Blanca, Trump puso en la mira a los cárteles de las drogas, a los que señala de ser responsables de inundar con drogas como el fentanilo Estados Unidos. Hace unos días, el gobierno su gobierno informó que están en un conflicto armado con las organizaciones.
"El presidente determinó que Estados Unidos está en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones designadas como terroristas", planteó el gobierno estadounidense.
El año 2024, en Estados Unidos se reportó la muerte de alrededor de 80,000 personas por sobredosis, pero años atrás se superaron las 100,000 decesos por lo que combatir el tráfico de fentanilo se convirtió en una prioridad para la administración estadounidense.
Como parte de la lucha contra los cárteles, la administración de Trump designó al Cártel de Sinaloa, al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), al Cártel del Noreste (CDN), la nueva familia michoacana (LNFM), Cártel de Golfo (CDG) y “Cárteles Unidos” (CU) como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT).
Tiene en la mira a presuntos delincuentes como Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, por quien ofrece 15 millones de dólares, y por Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de la facción "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, por quienes se ofrecen 10 millones de dólares.
El gobierno estadounidense también busca atacar las finanzas de los cárteles, para lo que ciertos bienes que puedan estar en Estados Unidos serán bloqueados.
El artículo “ Paradojas del trumpismo, la crisis del fentanilo y la guerra contra los cárteles” , de la investigadora de Guadalupe Correa de George Mason University, plantea que Trump ya tenía en la mira a los cárteles desde 2016 cuando realizó su primera campaña rumbo a la Presidencia de Estados Unidos.
“Durante la campaña presidencial de 2016 y a unos días después tomar posesión como presidente de Estados Unidos en 2017, Donald J. Trump acuña y utiliza el concepto de 'bad hombres', con el objeto de señalar a los cárteles de la droga mexicanos y culparlos por la epidemia de adicción a todo tipo de estupefacientes que aqueja a Estados Unidos de América”, plantea el documento.
En su segundo periodo en la Casa Blanca, Trump continuó con la presión al gobierno de México para que haga más contra los cárteles y contra el tráfico de fentanilo, por lo amagó con la imposición de diferentes aranceles para que se entreguen resultados.