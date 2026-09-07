¿Qué es la operación Águila Alta?

El objetivo es detectar e inhabilitar drones de uso comercial utilizados por grupos delictivos para vigilar los movimientos de las autoridades durante actividades relacionadas con el tráfico de personas y drogas en la frontera común.

La operación busca fortalecer la seguridad fronteriza mediante la incorporación de equipos especializados para la detección y neutralización de estos dispositivos.

La primera fase de “Águila Alta” se llevó a cabo del 31 de agosto al 2 de septiembre en Tijuana y San Diego. Durante ese periodo se realizó un ejercicio de coordinación sobre la problemática relacionada con el uso criminal de drones y posteriormente se efectuaron reconocimientos terrestres simultáneos para delimitar las áreas de operación.

Desde el inicio del gobierno de Trump, Estados Unidos ha aumentado la vigilancia en la frontera. (Foto: Carlos Sánchez Colunga/Cuartoscuro )



La segunda fase comenzó este lunes y continuará hasta el 21 de septiembre, con el despliegue de fuerzas de seguridad en la franja fronteriza de ambos países.

Los elementos estarán apoyados por equipos antidrones fijos y móviles para reforzar las labores de detección e inhabilitación de aeronaves no tripuladas empleadas con fines delictivos.

El operativo “Águila Alta” es similar al realizado entre el 17 y el 31 de marzo de 2026 en la zona fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, donde también se llevaron a cabo acciones coordinadas frente al uso de drones por parte de organizaciones criminales.

Las autoridades mexicanas señalaron que la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad se mantiene bajo los principios de respeto a la soberanía nacional, reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada y confianza mutua.

De acuerdo con la información difundida, las operaciones se realizan respetando las decisiones y los territorios soberanos de cada país, con el propósito de privilegiar en todo momento los intereses del Estado mexicano.