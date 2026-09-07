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México

Operación “Águila Alta”: México y EU unen esfuerzos para derribar drones de los cárteles

El objetivo de la operación es detectar e inhabilitar drones de uso comercial utilizados por grupos delictivos para vigilar los movimientos de las autoridades.
lun 07 septiembre 2026 07:53 PM
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En la imagen, fuerzas armadas de Estados Unidos vigilan la frontera con México.
Autoridades de Estados Unidos han aumentado su vigilancia en la frontera desde el inicio del Gobierno de Trump. (Foto: Manuel Sánchez/Cuartoscuro )

México y Estados Unidos pusieron en marcha la operación binacional antidrones “Águila Alta” en la franja fronteriza entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California, como parte de los mecanismos de cooperación en materia de seguridad entre ambos países.

El operativo se desarrolla del 31 de agosto al 21 de septiembre de 2026 en el marco del Grupo Bilateral de Implementación México-Estados Unidos, mediante operaciones concurrentes o “espejo”, en las que las Fuerzas Armadas y agencias de seguridad de cada país realizan reconocimientos de manera simultánea, pero exclusivamente dentro de sus respectivos territorios.

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¿Qué es la operación Águila Alta?

El objetivo es detectar e inhabilitar drones de uso comercial utilizados por grupos delictivos para vigilar los movimientos de las autoridades durante actividades relacionadas con el tráfico de personas y drogas en la frontera común.

La operación busca fortalecer la seguridad fronteriza mediante la incorporación de equipos especializados para la detección y neutralización de estos dispositivos.

La primera fase de “Águila Alta” se llevó a cabo del 31 de agosto al 2 de septiembre en Tijuana y San Diego. Durante ese periodo se realizó un ejercicio de coordinación sobre la problemática relacionada con el uso criminal de drones y posteriormente se efectuaron reconocimientos terrestres simultáneos para delimitar las áreas de operación.

Una tanqueta estadounidense vigila la frontera con México.
Desde el inicio del gobierno de Trump, Estados Unidos ha aumentado la vigilancia en la frontera. (Foto: Carlos Sánchez Colunga/Cuartoscuro )


La segunda fase comenzó este lunes y continuará hasta el 21 de septiembre, con el despliegue de fuerzas de seguridad en la franja fronteriza de ambos países.

Los elementos estarán apoyados por equipos antidrones fijos y móviles para reforzar las labores de detección e inhabilitación de aeronaves no tripuladas empleadas con fines delictivos.

El operativo “Águila Alta” es similar al realizado entre el 17 y el 31 de marzo de 2026 en la zona fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, donde también se llevaron a cabo acciones coordinadas frente al uso de drones por parte de organizaciones criminales.

Las autoridades mexicanas señalaron que la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad se mantiene bajo los principios de respeto a la soberanía nacional, reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada y confianza mutua.

De acuerdo con la información difundida, las operaciones se realizan respetando las decisiones y los territorios soberanos de cada país, con el propósito de privilegiar en todo momento los intereses del Estado mexicano.

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Drones Drones CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación

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