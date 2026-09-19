Sheinbaum y Maru Campos se reúnen en Chihuahua tras meses de diferencias por el operativo con la CIA

Al salir de la reunión, Sheinbaum explicó que acordó coordinación con el gobierno de Chihuahua, emanado del Partido Acción Nacional (PAN). Pero recordó a la gobernadora que se procederá en caso de que algún funcionario de su administración haya violado la ley al realizar el operativo con la CIA.

"Hablamos de la coordinación. Lo que le comenté es que, en caso de que haya habido una violación a alguna ley, se tiene que proceder. Ella estuvo de acuerdo. En caso de que algún funcionario de su gobierno haya procedido mal, que se proceda", declaró la presidenta en una breve entrevista con medios de comunicación.



Sobre la coordinación, detalló que se llevará a cabo a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad.

Tras la reunión, Sheinbaum se trasladó a la Plaza de la Mexicanidad para encabezar un evento de rendición de cuentas por su Segundo Informe de Gobierno, pero Campos ya no la acompañó.

Horas más tarde, Maru Campos publicó un video en redes sociales donde dio más detalles sobre el encuentro con Sheinbaum.

"Tuvimos un encuentro franco y con firmeza, en donde ambas reconocimos la necesidad de mejorar nuestros canales de comunicación sin renunciar a nuestras convicciones y posiciones", aseguró.

Hoy me reuní en privado con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Un encuentro que era necesario para ambos gobiernos, ante las diferencias de lo que estamos haciendo en materia de seguridad.



Tuvimos un encuentro franco y con firmeza, en donde ambas reconocimos la… pic.twitter.com/obtO7o33yG — Maru Campos (@MaruCampos_G) September 19, 2026



Campos agregó que la reunión era necesaria para ambos gobiernos ante las diferencias que tienen en materia de seguridad.

"Confirmé que nuestro gobierno seguirá trabajando para combatir con toda la fuerza y capacidades al crimen organizado", agregó.

Sheinbaum defiende soberanía en Chihuahua

Una vez en su mitin, Claudia Sheinbaum reconoció que intencionalmente quiso visitar Chihuahua en estas fechas de fiestas patrias y reiteró la importancia de defender la soberanía nacional.