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México

Sheinbaum y Maru Campos se reúnen en Chihuahua tras meses de diferencias por el operativo con la CIA

La presidenta acordó coordinación con el gobierno de Chihuahua, pero recordó a Maru Campos que se procederá en caso de que algún funcionario de su administración haya violado la ley.
sáb 19 septiembre 2026 02:59 PM
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La presidenta de México Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tuvieron diferencias por un operativo con participación de la CIA. (Fotos: Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvieron una reunión privada este sábado en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez.

El encuentro ocurre tras meses de distanciamiento y advertencias de que Campos vulneró la soberanía nacional al autorizar la participación, en abril pasado, de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo para desmantelar un laboratorio de producción de drogas sintéticas en la entidad.

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Al salir de la reunión, Sheinbaum explicó que acordó coordinación con el gobierno de Chihuahua, emanado del Partido Acción Nacional (PAN). Pero recordó a la gobernadora que se procederá en caso de que algún funcionario de su administración haya violado la ley al realizar el operativo con la CIA.

"Hablamos de la coordinación. Lo que le comenté es que, en caso de que haya habido una violación a alguna ley, se tiene que proceder. Ella estuvo de acuerdo. En caso de que algún funcionario de su gobierno haya procedido mal, que se proceda", declaró la presidenta en una breve entrevista con medios de comunicación.

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Sobre la coordinación, detalló que se llevará a cabo a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad.

Tras la reunión, Sheinbaum se trasladó a la Plaza de la Mexicanidad para encabezar un evento de rendición de cuentas por su Segundo Informe de Gobierno, pero Campos ya no la acompañó.

Horas más tarde, Maru Campos publicó un video en redes sociales donde dio más detalles sobre el encuentro con Sheinbaum.

"Tuvimos un encuentro franco y con firmeza, en donde ambas reconocimos la necesidad de mejorar nuestros canales de comunicación sin renunciar a nuestras convicciones y posiciones", aseguró.


Campos agregó que la reunión era necesaria para ambos gobiernos ante las diferencias que tienen en materia de seguridad.

"Confirmé que nuestro gobierno seguirá trabajando para combatir con toda la fuerza y capacidades al crimen organizado", agregó.

Sheinbaum defiende soberanía en Chihuahua

Una vez en su mitin, Claudia Sheinbaum reconoció que intencionalmente quiso visitar Chihuahua en estas fechas de fiestas patrias y reiteró la importancia de defender la soberanía nacional.

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"Siempre hay que recordarlo, porque los pueblos que no tienen memoria, tampoco tienen brújula; quien no recuerda su historia, no sabe por qué llegó este momento y tampoco hacia dónde vamos", declaró.

Maru Campos bajo investigación

Desde que en abril se conoció el caso de los agentes de la CIA, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a la gobernadora panista por la supuesta violación a la Ley de Seguridad Nacional.

Las autoridades consideran que la participación de los agentes extranjeros en el operativo en la Sierra Tarahumara, sin autorización del gobierno federal, fue una intervención en territorio mexicano.

La misma presidenta y líderes de Morena aseguraron que en ese caso se habría violado la soberanía nacional y se habría cometido traición a la patria.

El caso de los agentes de la CIA se hizo público porque, tras el operativo, hubo un accidente carretero en el que murieron Pedro Oseguera, quien era director de la Agencia Estatal de Investigación; su escolta Manuel Méndez y dos agentes de la CIA.

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Tras conocerse el caso, Maru Campos dijo ignorar la participación directa de personal extranjero, pero su fiscal, César Jáuregui , reconoció conocer de esa colaboración con la CIA y luego dimitió.

La FGR no ha cerrado el caso, mientras que dirigentes de oposición han denunciado persecución contra Campos.

Las peticiones de Maru Campos

Antes de la visita de hoy de la presidenta, Maru Campos le había solicitado recibirla personalmente.

Además le solicitó en una misiva acudir a una sesión de la Mesa de Seguridad para presentarle la infraestructura de inteligencia y los avances en coordinación con las Fuerzas Armadas.

En materia de agua, le solicitó a Sheinbaum una reunión de trabajo para revisar la situación de las presas, el estado de las negociaciones del Tratado de Aguas de 1944 y dar certidumbre a los agricultores del estado, además de definir una ruta de trabajo frente al gusano barrenador.

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Chihuahua Estados Unidos

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