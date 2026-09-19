Violencia en Morelos: Matan a Zenón Juárez Hernández, dirigente del PRI en Tetecala

Juárez era el líder priista en el ayuntamiento y fue titular de Agua Potable local. También coordinaba la reorganización de ese partido en la región poniente de Morelos, donde su labor se centraba en la movilización territorial en el municipio de Tetecala.

Tras confirmarse el deceso, la dirigencia del PRI en el estado, que encabeza Eliasib Polanco, condenó enérgicamente el atentado y exigió justicia inmediata, castigo a los responsables y respuesta gubernamental ante la inseguridad en la entidad.

"Exigimos justicia y castigo a los responsables. Morelos no puede seguir a merced de la violencia. ¡El gobierno debe responder! No vamos a guardar silencio", indicó el PRI en Morelos.



El homicidio ocurrió a las 20:40 horas del viernes y, de acuerdo con reportes locales, la primera víctima falleció de inmediato en el lugar del ataque. Mientras que Zenón Juárez Hernández fue ingresado de urgencia al Hospital General de Tetecala, donde posteriormente se confirmó su deceso.

Los homicidios ocurrieron en un escenario de inseguridad en la zona y a días de iniciado el proceso para las elecciones de 2027 , donde Morelos renovará 33 alcaldías, incluyendo la de Tetecala.

Los habitantes del estado han alertado que grupos delictivos ejercen presión constante sobre las comunidades, funcionarios, exservidores públicos y líderes partidistas locales. Además, se han registrado feminicidios de estudiantes y la detención de alcaldes con presuntos nexos con el crimen organizado.

Hasta ahora, las autoridades no reportan personas detenidas por el doble homicidio. Tampoco se han precisado las rutas de huida ni el o los vehículos empleados por los agresores.

Elementos de la Fiscalía General de Morelos acordonaron la zona desde la noche del viernes, tras el ataque, e iniciaron el levantamiento de indicios.