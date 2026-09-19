Embajador de EU, Ronald Johnson, presume inversión "histórica" para apoyar a México ante desastres naturales

En el marco del aniversario de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 que sacudieron México, el embajador aseguró que las nuevas instalaciones son de última generación y contribuyen a mejorar la preparación y respuesta ante desastres naturales.

"México sabe mejor que la mayoría por qué es importante la preparación. Hoy, el país recordará una vez más los devastadores terremotos del 19 de septiembre", expuso en un comunicado.



"En momentos de crisis, nuestras naciones han demostrado repetidamente que podemos contar el uno con el otro: desde el apoyo de Estados Unidos tras terremotos y huracanes en México, hasta los mexicanos que ayudaron a las comunidades en Texas tras las inundaciones catastróficas del año pasado", agregó.

Johnson sostuvo que la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Nacional de Protección Civil es otro "resultado tangible" de la cooperación bilateral entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

"Trabajamos juntos para mantener seguras a nuestras naciones. Eso significa enfrentar a los cárteles y a las organizaciones narcoterroristas, pero también significa estar preparados cuando ocurren desastres", destacó.

La inversión, calificada como "histórica" por el embajador, proviene del Comando Norte de Estados Unidos . Se trata de un mando militar unificado del Departamento de Defensa que se encarga de la cooperación en materia de seguridad con países de la región, incluido México.

Largest U.S. Investment of Its Kind Advances U.S.-Mexico Military Cooperation and Disaster Preparedness #JuntosLogramosMás pic.twitter.com/4A8DApSACN — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 19, 2026





Pero su despliegue en la frontera compartida entre ambos países, donde ha derribado drones asociados a los cárteles de la droga, también provoca dudas sobre si interviene en el espacio aéreo o en territorio mexicano.