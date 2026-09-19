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México

Embajador de EU, Ronald Johnson, presume inversión "histórica" para apoyar a México ante desastres naturales

El funcionario estadounidense aseguró que el Comando Norte de Estados Unidos ha invertido 11 millones de dólares en un proyecto de cooperación militar y preparación ante desastres en México.
sáb 19 septiembre 2026 02:12 PM
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Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, participa en la inauguración de la nueva Escuela Nacional de Protección Civil, el 18 de septiembre de 2026.
Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, participó en la inauguración de la nueva sede de la Escuela Nacional de Protección Civil, el 18 de septiembre de 2026. (Foto: Tomada de @USAmbMex)

El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, aseguró este sábado que su país ha destinado a México 11 millones de dólares en cooperación militar y preparación ante desastres, lo que representa la mayor inversión del Comando Norte en un proyecto de asistencia humanitaria.

Con estos recursos, el país norteamericano financió la construcción y el equipamiento de la nueva sede de la Escuela Nacional de Protección Civil, inaugurada este viernes en la Ciudad de México.

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En el marco del aniversario de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 que sacudieron México, el embajador aseguró que las nuevas instalaciones son de última generación y contribuyen a mejorar la preparación y respuesta ante desastres naturales.

"México sabe mejor que la mayoría por qué es importante la preparación. Hoy, el país recordará una vez más los devastadores terremotos del 19 de septiembre", expuso en un comunicado.

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"En momentos de crisis, nuestras naciones han demostrado repetidamente que podemos contar el uno con el otro: desde el apoyo de Estados Unidos tras terremotos y huracanes en México, hasta los mexicanos que ayudaron a las comunidades en Texas tras las inundaciones catastróficas del año pasado", agregó.

Johnson sostuvo que la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Nacional de Protección Civil es otro "resultado tangible" de la cooperación bilateral entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

"Trabajamos juntos para mantener seguras a nuestras naciones. Eso significa enfrentar a los cárteles y a las organizaciones narcoterroristas, pero también significa estar preparados cuando ocurren desastres", destacó.

La inversión, calificada como "histórica" por el embajador, proviene del Comando Norte de Estados Unidos . Se trata de un mando militar unificado del Departamento de Defensa que se encarga de la cooperación en materia de seguridad con países de la región, incluido México.


Pero su despliegue en la frontera compartida entre ambos países, donde ha derribado drones asociados a los cárteles de la droga, también provoca dudas sobre si interviene en el espacio aéreo o en territorio mexicano.

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Sin embargo, tanto las autoridades de Estados Unidos como de México defienden la cooperación bilateral. Ahora, además, el embajador estadounidense destacó la colaboración en materia de prevención de desastres.

"No podemos prevenir los terremotos ni detener los huracanes. Pero podemos prepararnos, capacitarnos y compartir nuestras capacidades, y asegurarnos de que ningún país enfrente un desastre solo", aseguró.

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