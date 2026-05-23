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La FGR cita a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, a declarar por el operativo con agentes de la CIA

La mandataria estatal informó que la comparecencia está programada para el próximo miércoles 27 de mayo y cuestionó que no se investigue al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha.
sáb 23 mayo 2026 02:26 PM
Maru Campos, gobernadora de Chihuahua
La gobernadora Maru Campos aseguró que sí asistirá a la comparecencia a la que fue citada por la FGR. (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) citó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a declarar por el operativo de seguridad en el que participaron agentes de la CIA.

La mandataria estatal recibió este sábado la notificación formal para la comparecencia, que se realizará el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas.

"Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara", dijo Campos a los funcionarios que la notificaron, según se aprecia en videos difundidos por periodistas locales.

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Aunque aceptó presentarse a declarar, la gobernadora del Partido Acción Nacional (PAN) cuestionó que a ella sí se le investigue y no al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, quien fue señalado por Estados Unidos de presuntos nexos con el narcotráfico.

"Voy a tener que estar en la Fiscalía General de la República compareciendo, aunque yo tengo fuero constitucional. A Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer ni a ningún otro gobernador de este país", señaló Campos.

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La FGR abrió una investigación contra el gobierno de Chihuahua por un operativo donde participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para desmantelar laboratorios de drogas en la sierra del estado.

Sin embargo, cuatro de los agentes involucrados murieron en un accidente carretero cuando regresaban del operativo. Dos de ellos eran mexicanos y dos estadounidenses.

El gobierno federal informó que los agentes de la CIA entraron a México sin permiso para participar en operativos de seguridad y, además, las autoridades federales no fueron notificadas sobre la presencia de los agentes extranjeros.

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que estos hechos violan la Ley de Seguridad Nacional y pidió investigar quiénes avalaron la entrada de los agentes de la CIA.

El escándalo llevó al fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, a renunciar al cargo y a reconocer que no investigó la presencia de los elementos extranjeros. Pese a ello, la investigación de la FGR continúa abierta.

El caso llamó la atención nacional también porque, días después, Estados Unidos acusó de vínculos con el narcotráfico a 10 políticos de Sinaloa.

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Entre los señalados se encuentra el gobernador del estado, Rubén Rocha, quien pidió licencia al cargo.

Aunque Estados Unidos pide la extradición de los funcionarios, México no ha concretado la detención hasta que el país norteamericano aporte pruebas de las acusaciones.

Esto ha llevado a los políticos de oposición a señalar al gobierno de defender a Rocha, que pertenece a Morena, el partido en el poder, mientras investiga a Maru Campos.

Pero la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que no es un tema político, sino una defensa de la soberanía nacional. También, de exigir a Estados Unidos los mismos requisitos que ese país pide a México. Porque el gobierno federal ha solicitado más de 200 extradiciones a Washington, pero las autoridades estadounidenses han negado varias por falta de pruebas.

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