Maru Campos manda carta a Sheinbaum: “Despeje dudas sobre Chihuahua y su lucha contra el crimen”

¿Qué dijo Maru Campos en la carta a Sheinbaum?

“Estoy convencida de que ese es el camino. Y de que, sin duda, podemos avanzar mucho más si le recorremos juntos”, señala la gobernadora en la misiva.

Campos comienza por pedirle a Sheinbaum que permita que sea ella quien la reciba personalmente a su llegada a Ciudad Juárez, como, según señala, ha ocurrido en otras entidades.

La segunda solicitud está relacionada con la seguridad. La gobernadora pidió que la presidenta la acompañe a una sesión de la Mesa Estatal de Seguridad en las instalaciones de la Torre Centinela, en Ciudad Juárez.

En Chihuahua, estado gobernado por la panista Maru Campos, agentes de la CIA participaron en un operativo para desmantelar un laboratorio de drogas. Eso causó fricción con el Gobierno de Sheinbaum. (Foto: Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro.)



En la carta, Campos plantea que la reunión permitiría conocer de primera mano la infraestructura de inteligencia y videovigilancia con la que cuenta Chihuahua, así como los resultados que ha permitido obtener.

También solicita revisar los mecanismos de coordinación que mantiene el estado con las Fuerzas Armadas y con las instituciones federales, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre la Federación y Chihuahua y despejar dudas sobre el trabajo estatal en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

Como tercera petición, la gobernadora propone una breve reunión de trabajo para abordar dos asuntos que considera prioritarios para Chihuahua.

El primero es el agua. Campos pide hablar sobre la situación de las presas y las negociaciones relacionadas con el Tratado de Aguas de 1944, debido a que, señala, existen cultivos agrícolas próximos a ciclos de cosecha.

“Es un tema delicado”, apunta la gobernadora, quien considera que estos asuntos pueden atenderse mejor mediante el diálogo directo y el intercambio de información entre ambas administraciones.