Maru Campos manda carta a Sheinbaum: “Despeje dudas sobre Chihuahua y su lucha contra el crimen”

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con tres peticiones relacionadas con la seguridad, el agua y la reapertura de la frontera para la exportación de ganado, previo a la visita de la mandataria federal a Ciudad Juárez.
En el documento, fechado el 15 de septiembre de 2026, Campos señala que la visita de Sheinbaum , prevista para el sábado 19 de septiembre, representa una oportunidad para estrechar el trabajo entre ambos gobiernos.
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¿Qué dijo Maru Campos en la carta a Sheinbaum?
“Estoy convencida de que ese es el camino. Y de que, sin duda, podemos avanzar mucho más si le recorremos juntos”, señala la gobernadora en la misiva.
Campos comienza por pedirle a Sheinbaum que permita que sea ella quien la reciba personalmente a su llegada a Ciudad Juárez, como, según señala, ha ocurrido en otras entidades.
La segunda solicitud está relacionada con la seguridad. La gobernadora pidió que la presidenta la acompañe a una sesión de la Mesa Estatal de Seguridad en las instalaciones de la Torre Centinela, en Ciudad Juárez.
En la carta, Campos plantea que la reunión permitiría conocer de primera mano la infraestructura de inteligencia y videovigilancia con la que cuenta Chihuahua, así como los resultados que ha permitido obtener.
También solicita revisar los mecanismos de coordinación que mantiene el estado con las Fuerzas Armadas y con las instituciones federales, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre la Federación y Chihuahua y despejar dudas sobre el trabajo estatal en materia de seguridad y combate al crimen organizado.
Como tercera petición, la gobernadora propone una breve reunión de trabajo para abordar dos asuntos que considera prioritarios para Chihuahua.
El primero es el agua. Campos pide hablar sobre la situación de las presas y las negociaciones relacionadas con el Tratado de Aguas de 1944, debido a que, señala, existen cultivos agrícolas próximos a ciclos de cosecha.
“Es un tema delicado”, apunta la gobernadora, quien considera que estos asuntos pueden atenderse mejor mediante el diálogo directo y el intercambio de información entre ambas administraciones.
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El segundo tema planteado es el gusano barrenador y la reapertura de la frontera para la exportación de ganado. Campos señala que la ganadería es una de las principales vocaciones de Chihuahua y que detrás del cierre de la frontera existen miles de familias productoras que, según expone, han presentado una respuesta.
¿Por qué hay conflicto entre Sheinbaum y Maru Campos?
Uno de los principales puntos de fricción entre Sheinbaum y Campos ocurrió en abril, después de un operativo para desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas en Chihuahua. Durante los hechos murieron el director de la Agencia Estatal de Investigación, un agente mexicano, además de dos ciudadanos estadounidenses que, de acuerdo con información posteriormente difundida, pertenecían a la CIA.
El caso abrió cuestionamientos sobre la participación de personal extranjero en una operación realizada en territorio mexicano.
El episodio provocó un intercambio entre los gobiernos federal y estatal debido a que Sheinbaum aseguró que el Gobierno de México no había sido informado de la presencia de los agentes estadounidenses.
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La presidenta pidió esclarecer bajo qué condiciones participaron y remarcó que cualquier colaboración de personal extranjero en tareas de seguridad debe ajustarse a los mecanismos establecidos por las autoridades mexicanas.
Campos, por su parte, creó una unidad especial para investigar los hechos y posteriormente sostuvo que Chihuahua mantendría la coordinación con el Gobierno federal.
El distanciamiento volvió a hacerse visible este septiembre, cuando María Eugenia Campos no acudió al Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, celebrado el 1 de septiembre.
La gobernadora fue la única mandataria estatal que no asistió y posteriormente explicó que decidió permanecer en Chihuahua debido al contexto de confrontación que, desde su perspectiva, se había generado con el Gobierno federal.
Campos también señaló que mantendría la disposición para trabajar con la administración de Sheinbaum, pese a las diferencias entre ambas.