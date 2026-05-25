Sheinbaum: Maru Campos no está imputada, su citatorio en la FGR es para entrevista

Este sábado, la Fiscalía General de la República informó que Maru Campos, y al exfiscal César Jáuregui fueron citados para ser entrevistados como testigos en torno al operativo que se realizó en abril para desmantelar un laboratorio clandestino.

“Además de las actividades ya realizadas y dadas a conocer, están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el exfiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan. Lo anterior, derivado de la cadena de mando de las personas servidoras públicas que realizaron el operativo en la Sierra del Pinal, Chihuahua, los días 17 y 18 de abril pasados”, informó la FGR.

Con relación a investigaciones derivadas de noticias y hechos recientes, la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo las acciones pertinentes como parte de los respectivos planes de investigación en dos casos que son de interés público.



En el marco de las diligencias… — FGR México (@FGRMexico) May 23, 2026

Ese citatorio molestó a la oposición. El líder del PAN, Jorge Romero, acusó persecución política en contra de la gobernadora.

“No nos cansaremos de repetir: a la gobernadora panista Maru Campos se le invita a comparecer por el delito de haber desmantelado un narcolaboratorio, pero al gobernador morenista de Sinaloa, acusado por una corte por crimen organizado, no se le toca ni con el pétalo de una rosa”, planteó el dirigente.

En su conferencia de este lunes, la presidenta Sheinbaum comentó que la Fiscalía investiga el desarrollo del operativo en el que participaron varios agentes extranjeros, pero aclaró que solo es una de las averiguaciones que se tiene en marcha, pues otra de ellas es sobre el caso de Sinaloa en el que 10 políticos fueron acusados por el Gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico.