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Sheinbaum: Maru Campos no está imputada, su citatorio en la FGR es para entrevista

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, como parte de la investigación que realiza la FGR, se llamó a comparecer a la gobernadora y al exfiscal César Jáuregui.
lun 25 mayo 2026 09:35 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la FGR es la encargada de investigar lo que sucedió en torno a los casos Sinaloa y Chihuahua. (Foto: Presidencia de México.)

En medio de las investigaciones por la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo en Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) citó a una entrevista a la gobernadora Maru Campos, pero ello no implica que esté imputada por algún delito.

“Entiendo que llamó a la gobernadora a una entrevista, no quiere decir que esté imputada de algún tema, sino sencillamente por lo que informó la Fiscalía fue llamada a una entrevista”, aclaró.

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Este sábado, la Fiscalía General de la República informó que Maru Campos, y al exfiscal César Jáuregui fueron citados para ser entrevistados como testigos en torno al operativo que se realizó en abril para desmantelar un laboratorio clandestino.

“Además de las actividades ya realizadas y dadas a conocer, están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el exfiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan. Lo anterior, derivado de la cadena de mando de las personas servidoras públicas que realizaron el operativo en la Sierra del Pinal, Chihuahua, los días 17 y 18 de abril pasados”, informó la FGR.

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FGR cita a declarar a Maru Campos por el operativo con agentes de la CIA

Ese citatorio molestó a la oposición. El líder del PAN, Jorge Romero, acusó persecución política en contra de la gobernadora.

“No nos cansaremos de repetir: a la gobernadora panista Maru Campos se le invita a comparecer por el delito de haber desmantelado un narcolaboratorio, pero al gobernador morenista de Sinaloa, acusado por una corte por crimen organizado, no se le toca ni con el pétalo de una rosa”, planteó el dirigente.

En su conferencia de este lunes, la presidenta Sheinbaum comentó que la Fiscalía investiga el desarrollo del operativo en el que participaron varios agentes extranjeros, pero aclaró que solo es una de las averiguaciones que se tiene en marcha, pues otra de ellas es sobre el caso de Sinaloa en el que 10 políticos fueron acusados por el Gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico.

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“También abrió una investigación y está llamando también a entrevista, entre ellos al gobernador con licencia de Sinaloa, al senador, al que fue o que está con licencia de la presidencia municipal de Culiacán y hay otros dos que se entregaron, entonces es parte de las investigaciones que hace la fiscalía”, agregó.

Comentó que son procedimientos, pero no implica que haya imputaciones en contra de quienes fueron citados a declarar.

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