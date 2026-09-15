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México

Julieta Ramírez: entre la presunta investigación de EU y la carrera por Baja California

Julieta Ramírez aseguró la semana pasada que había una “guerra sucia” por parte de Televisa en su contra por mostrar una presunta indagatoria de EU. Hoy la designaron como coordinadora de Morena en Baja California.
mar 15 septiembre 2026 06:55 PM
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Julieta Ramírez levanta la mano en señal de victoria junto a una simpatizante de Morena.
Julieta Ramírez Padilla comenzó su carrera política de la mano de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. (Julieta Ramírez/Facebook)

Julieta Ramírez Padilla, exsecretaria particular de la gobernadora Marina del Pilar, uno de los cuadros más destacados de las juventudes de Morena y presuntamente investigada por el gobierno de Estados Unidos , es quien en unos meses contenderá por la gubernatura de Baja California.

La senadora con licencia fue escogida por su partido por como el mejor perfil, pese a que en días recientes circuló una investigación de Televisa que apunta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene una investigación en su contra y que ella o su defensa habrían solicitado un mecanismo de inmunidad conocido como proffer agreement.

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¿Quién es Julieta Ramírez Padilla?

Julieta Ramírez Padilla inició su carrera política con apenas 19 años de edad en su natal Mexicali, en la Secretaría de Desarrollo Social, donde laboró dos años antes de convertirse en Coordinadora de Proyectos Estratégicos del Municipio.

Sin embargo, fue hasta 2019 que sus aspiraciones despegaron de la mano de la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila. La mandataria la contrató como su secretaria particular en el Gobierno municipal y ese mismo año la colocó como asesora de la Cámara de Diputados.

En 2021, con tan solo 26 años se convirtió en diputada federal por mayoría relativa y en el 2024 encabezó la primera fórmula al Senado por Baja California, ganando también la votación estatal con más del 50 por ciento de los votos.

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¿Cuál es la formación política de Julieta Ramírez?

Julieta Ramírez es abogada y política mexicana, es militante del partido Morena y senadora con licencia por el estado de Baja California. Junto a Andrea Chávez, su compañera de partido, destacó en la LXV Legislatura, por ser una de las diputadas más jóvenes.

La morenista es licenciada en Derecho egresada de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y cuenta con una maestría en Administración Pública.

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¿De qué se acusa a Julieta Ramírez?

Según N+, de Televisa, la senadora con licencia Julieta Ramírez es investigada en Estados Unidos y para evitar futuros cargos, habría buscado un acuerdo de colaboración con la oficina del condado de San Diego, que le garantiza que sus declaraciones no serán usadas en su contra.

Ramírez Padilla aseguró en sus redes sociales que la investigación de Televisa era “guerra sucia” y exigió al medio de comunicación que presentara al aire el presunto acuerdo firmado de su puño y letra.

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, la respaldo públicamente a Ramírez Padilla, luego de que la senadora "desmintiera la versión del noticiero" y en conferencia de prensa le refrendó su apoyo de cara a la definición de las candidaturas. "Ella ya salió a decir su versión y yo le creo a Julieta. Estos ataques suceden seguramente por parte de la derecha", dijo.

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Elecciones México 2027 Morena Baja California

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