Julieta Ramírez: entre la presunta investigación de EU y la carrera por Baja California

Julieta Ramírez Padilla, exsecretaria particular de la gobernadora Marina del Pilar, uno de los cuadros más destacados de las juventudes de Morena y presuntamente investigada por el gobierno de Estados Unidos , es quien en unos meses contenderá por la gubernatura de Baja California.
La senadora con licencia fue escogida por su partido por como el mejor perfil, pese a que en días recientes circuló una investigación de Televisa que apunta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene una investigación en su contra y que ella o su defensa habrían solicitado un mecanismo de inmunidad conocido como proffer agreement.