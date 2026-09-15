Julieta Ramírez: entre la presunta investigación de EU y la carrera por Baja California

¿Quién es Julieta Ramírez Padilla?

Julieta Ramírez Padilla inició su carrera política con apenas 19 años de edad en su natal Mexicali, en la Secretaría de Desarrollo Social, donde laboró dos años antes de convertirse en Coordinadora de Proyectos Estratégicos del Municipio.

Sin embargo, fue hasta 2019 que sus aspiraciones despegaron de la mano de la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila. La mandataria la contrató como su secretaria particular en el Gobierno municipal y ese mismo año la colocó como asesora de la Cámara de Diputados.

En 2021, con tan solo 26 años se convirtió en diputada federal por mayoría relativa y en el 2024 encabezó la primera fórmula al Senado por Baja California, ganando también la votación estatal con más del 50 por ciento de los votos.

¿Cuál es la formación política de Julieta Ramírez?

Julieta Ramírez es abogada y política mexicana, es militante del partido Morena y senadora con licencia por el estado de Baja California. Junto a Andrea Chávez, su compañera de partido, destacó en la LXV Legislatura, por ser una de las diputadas más jóvenes.

La morenista es licenciada en Derecho egresada de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y cuenta con una maestría en Administración Pública.