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Que EU quite una visa no significa que la FGR iniciará una investigación, dice Sheinbaum

La presidenta negó que existan pruebas que vinculen a Andy López Beltrán con el huachicol fiscal y rechazó que la revocación de su visa sea motivo para investigarlo.
mar 18 agosto 2026 09:46 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum comentó que si hay acusaciones contra cualquier ciudadano mexicano de parte de EU, se deben probar y en su caso juzgar ante las leyes mexicanas. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/ Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la revocación de una visa estadounidense sea motivo suficiente para que México inicie una investigación penal en contra de la persona afectada y sostuvo que, si existen señalamientos de un delito, las autoridades de Estados Unidos deben presentar pruebas mediante los mecanismos de cooperación correspondientes.

“Que el quitar una visa tenga que ver con iniciar una investigación, ¿de cuándo?”, cuestionó la mandataria durante su conferencia de este martes, al ser interrogada sobre la revocación de la visa a Andrés Manuel López Beltrán y las versiones que lo relacionan con investigaciones por huachicol fiscal.

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Sheinbaum sostuvo que una visa es un asunto individual entre una persona y el Estado que la otorga. Por ello, dijo, México no tiene por qué solicitar a Estados Unidos información sobre quiénes han perdido sus visas y cuáles fueron las razones específicas de cada caso.

“La visa no define a un mexicano o una mexicana. Si Estados Unidos decide quitar una visa, es una decisión de Estados Unidos”, reiteró.

La presidenta distinguió este tipo de decisiones de aquellas relacionadas con visas diplomáticas o solicitudes oficiales de un gobierno.

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Las declaraciones de la presidenta se dan luego de que este viernes López Beltrán hizo pública la decisión estadounidense de retirarle su visa, por lo que dirigió una carta al presidente Donald Trump para cuestionar dicha decisión.

Este martes, ante las preguntas sobre si la decisión puede estar relacionada con presuntas investigaciones por huachicol fiscal, Sheinbaum negó que el gobierno mexicano tenga información que vincule al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador con ese delito.

- ¿Alguna vez estuvo en el radar Andrés Manuel López Beltrán por un tema de huachicol?

-No estuvo, respondió la presidenta.

La mandataria también señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) ya se pronunció sobre el tema y que, si existieran elementos suficientes para investigar a López Beltrán, correspondería a esa institución determinarlo.

“Nosotros no tenemos ninguna prueba de algún vínculo de Andrés Manuel López Beltrán con algún delito. Ninguna”, sostuvo.

La FGR señaló previamente que no contaba con elementos para iniciar una investigación en contra de López Beltrán.

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“Si hay un delito que perseguir, que nos den la información”

Sheinbaum insistió en que una eventual investigación en México debe partir de pruebas y no de una decisión migratoria tomada por otro país.

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“Si hay un delito que perseguir, hay los mecanismos para que nos den la información o los mecanismos de juicios en particular”, dijo.

La presidenta recordó que México también ha solicitado a Estados Unidos la detención o extradición de personas que presuntamente cometieron delitos en territorio mexicano. En esos casos, explicó, las autoridades estadounidenses solicitan pruebas antes de proceder.

“Nos dan las pruebas suficientes que coincidan con el sistema penal acusatorio nuestro y se procede. Pero si no hay pruebas, pues no se puede proceder”, afirmó.

Por ello, rechazó que la revocación de una visa pueda convertirse por sí misma en un indicio para abrir una carpeta de investigación en México.

“Si la visa es la puerta de entrada de un mexicano a Estados Unidos, ¿eso qué tiene que ver con una investigación penal?”, planteó.

Aunque separó la decisión migratoria de cualquier investigación penal, la presidenta sostuvo que el caso de López Beltrán tiene una dimensión política y consideró que la utilización de la revocación de visas forma parte de una estrategia de presión sobre actores políticos mexicanos.

“Desde mi perspectiva y lo que hemos analizado dentro del gobierno, es un asunto político”, afirmó.

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Sheinbaum acusó que existe un intento de intervenir en decisiones que corresponden a las instituciones mexicanas y sostuvo que el gobierno no permitirá que decisiones del Departamento de Estado o del Departamento de Justicia estadounidense determinen actuaciones de la Fiscalía mexicana.

“En México deciden los mexicanos, no decide nadie más”, afirmó.

La presidenta insistió en que México mantiene una relación de cooperación con Estados Unidos, particularmente en materia de seguridad, extradiciones e intercambio de información, pero bajo el principio de “coordinación sin subordinación”.

Sheinbaum también fue cuestionada este martes sobre los señalamientos de que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, es investigada por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, de acuerdo con reportes de medios nacionales. Ante ello, la presidenta se limitó a señalar que corresponde a la FGR responder sobre el caso.

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Claudia Sheinbaum Andrés Manuel López Beltrán conferencia mañanera

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