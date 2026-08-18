Que EU quite una visa no significa que la FGR iniciará una investigación, dice Sheinbaum

Sheinbaum sostuvo que una visa es un asunto individual entre una persona y el Estado que la otorga. Por ello, dijo, México no tiene por qué solicitar a Estados Unidos información sobre quiénes han perdido sus visas y cuáles fueron las razones específicas de cada caso.

“La visa no define a un mexicano o una mexicana. Si Estados Unidos decide quitar una visa, es una decisión de Estados Unidos”, reiteró.

La presidenta distinguió este tipo de decisiones de aquellas relacionadas con visas diplomáticas o solicitudes oficiales de un gobierno.

Las declaraciones de la presidenta se dan luego de que este viernes López Beltrán hizo pública la decisión estadounidense de retirarle su visa, por lo que dirigió una carta al presidente Donald Trump para cuestionar dicha decisión.

Este martes, ante las preguntas sobre si la decisión puede estar relacionada con presuntas investigaciones por huachicol fiscal, Sheinbaum negó que el gobierno mexicano tenga información que vincule al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador con ese delito.

- ¿Alguna vez estuvo en el radar Andrés Manuel López Beltrán por un tema de huachicol?

-No estuvo, respondió la presidenta.

La mandataria también señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) ya se pronunció sobre el tema y que, si existieran elementos suficientes para investigar a López Beltrán, correspondería a esa institución determinarlo.

“Nosotros no tenemos ninguna prueba de algún vínculo de Andrés Manuel López Beltrán con algún delito. Ninguna”, sostuvo.

La FGR señaló previamente que no contaba con elementos para iniciar una investigación en contra de López Beltrán.