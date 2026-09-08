Julieta Ramírez niega acuerdo con autoridades de EU

“Exijo a N+, apelando a su ‘ética periodística’, que presenten el documento supuestamente firmado por una servidora para convertirme en ‘testigo’. Spoiler: no lo tienen porque no existe”, escribió Ramírez.

La morenista ya había calificado el reportaje como un “mitote” y como parte de una presunta “guerra sucia” en su contra, en el contexto de la disputa interna de Morena por la candidatura de Baja California rumbo a las elecciones de 2027.

¿Qué dice investigación sobre Julieta Ramírez?

N+ Focus informó que tuvo acceso a un supuesto proffer agreement relacionado con la Oficina del Condado de San Diego del Departamento de Justicia de Estados Unidos. De acuerdo con el reportaje, el documento estaría relacionado con una reunión para determinar si Ramírez podría proporcionar información a autoridades estadounidenses a cambio de algún beneficio.

El propio reportaje difundido por N+ sostiene que el acuerdo contempla compromisos relacionados con proporcionar información confiable, así como no cometer perjurio u obstruir la justicia.

Sin embargo, Ramírez niega haber suscrito un acuerdo de esa naturaleza. En declaraciones posteriores, sostuvo que los señalamientos son falsos y los calificó como una “farsa”.

La controversia también ha generado un intercambio público entre la senadora y el conductor de N+, Enrique Acevedo, quien defendió la investigación y aseguró que la información difundida está sustentada en datos verificables.

Ariadna Montiel respalda a Julieta Ramírez

En medio de la polémica, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, salió en defensa de Ramírez y expresó su respaldo a la senadora con licencia.