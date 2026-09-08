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México

Julieta Ramírez niega acuerdo con autoridades de EU

La senadora con licencia de Morena calificó de “guerra sucia” los señalamientos en su contra y aseguró que el documento que la convertiría en “testigo” no existe.
mar 08 septiembre 2026 03:34 PM
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En la imagen, la senadora con licencia Julieta Ramírez es entrevistada por medios de comunicación.
Julieta Ramírez retó a Televisa a mostrar el documento que presuntamente la vincula con EU. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

La senadora con licencia de Morena, Julieta Ramírez, rechazó los señalamientos sobre un supuesto acuerdo con autoridades de Estados Unidos para convertirse en testigo colaboradora y exigió a N+ presentar el documento que, según el medio, sustenta su investigación.

A través de redes sociales, la aspirante a la candidatura de Morena para la gubernatura de Baja California cuestionó la información difundida por N+ Focus y puso en duda que exista un documento firmado por ella.

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“Exijo a N+, apelando a su ‘ética periodística’, que presenten el documento supuestamente firmado por una servidora para convertirme en ‘testigo’. Spoiler: no lo tienen porque no existe”, escribió Ramírez.

La morenista ya había calificado el reportaje como un “mitote” y como parte de una presunta “guerra sucia” en su contra, en el contexto de la disputa interna de Morena por la candidatura de Baja California rumbo a las elecciones de 2027.

¿Qué dice investigación sobre Julieta Ramírez?

N+ Focus informó que tuvo acceso a un supuesto proffer agreement relacionado con la Oficina del Condado de San Diego del Departamento de Justicia de Estados Unidos. De acuerdo con el reportaje, el documento estaría relacionado con una reunión para determinar si Ramírez podría proporcionar información a autoridades estadounidenses a cambio de algún beneficio.

El propio reportaje difundido por N+ sostiene que el acuerdo contempla compromisos relacionados con proporcionar información confiable, así como no cometer perjurio u obstruir la justicia.

Sin embargo, Ramírez niega haber suscrito un acuerdo de esa naturaleza. En declaraciones posteriores, sostuvo que los señalamientos son falsos y los calificó como una “farsa”.

La controversia también ha generado un intercambio público entre la senadora y el conductor de N+, Enrique Acevedo, quien defendió la investigación y aseguró que la información difundida está sustentada en datos verificables.

Ariadna Montiel respalda a Julieta Ramírez

En medio de la polémica, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, salió en defensa de Ramírez y expresó su respaldo a la senadora con licencia.

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Montiel destacó que Ramírez es una militante relevante del partido en Baja California y refrendó su confianza en ella, mientras la morenista enfrenta los señalamientos sobre su presunta relación con autoridades estadounidenses.

El respaldo de la dirigencia nacional ocurre mientras Ramírez busca posicionarse para obtener la candidatura de Morena al gobierno de Baja California. La senadora con licencia disputa el espacio con otros perfiles del partido, entre ellos el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño.

¿Quién es Julieta Ramírez?

Julieta Andrea Ramírez Padilla nació en Mexicali, Baja California, en 1995, y construyó su carrera política a una edad temprana dentro de Morena. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y cuenta con una maestría en Administración Pública.

Antes de llegar al Congreso, pasó por distintas áreas de la administración pública municipal y participó en organizaciones y actividades vinculadas con la política juvenil.

Su ascenso político se aceleró a partir de 2018, cuando comenzó a ocupar posiciones dentro de Morena y en el gobierno de Mexicali. Un año después se incorporó al equipo de Marina del Pilar Ávila Olmeda como secretaria particular, después de haber participado en su campaña juvenil.

En 2021 dio el salto a la política nacional al ganar una diputación federal por Baja California, desde donde comenzó a ganar mayor presencia dentro del grupo parlamentario morenista.

En 2024 llegó al Senado como representante de Baja California por Morena, aunque en junio de 2026 solicitó licencia para participar en la contienda interna de su partido rumbo a la gubernatura estatal de 2027.

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Morena Estados Unidos Corrupción Corrupción

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