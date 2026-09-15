¿Qué pasará con tu viaje? Por Desfile Militar, se suspenden vuelos en AICM y AIFA

AIFA también suspenderá operaciones este 16 de septiembre

De igual forma, el AIFA, ubicado en el municipio de Zumpango, Estado de México, también suspenderá operaciones de 10:00 a 14:00 horas.

Los elementos aéreos que participarán en el desfile despegarán desde la Base Militar de Santa Lucía, ubicada en las inmediaciones del AIFA, por lo que también habrá restricción temporal para el despegue y aterrizaje de vuelos comerciales.

Al igual que en caso del AICM, las restricciones aplican sin excepción para vuelos nacionales e internacionales.

La suspensión se llevará a cabo de 10:00 a 14:00 horas de este 16 de septiembre. (Hector Vivas/Getty Images)

¿Qué hacer si tengo planeado un vuelo en el AICM o el AIFA este 16 de septiembre?

Ante la suspensión de vuelos tanto en el AICM como en el AIFA, autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros mantenerse informados a través de la aerolínea con la que viajarán.

Por esta situación, se prevén ajustes a horarios de despegue y aterrizaje, o incluso afectaciones en posibles conexiones.

Los usuarios podrán mantenerse informados sobre posibles modificaciones en su itinerario de viaje a través de las aplicaciones móviles de las diferentes aerolíneas, directamente en el mostrador de cada empresa, o bien en las pantallas de información distribuidas en las salas de ambas terminales aéreas.