¿Qué pasará con tu viaje? Por Desfile Militar, se suspenden vuelos en AICM y AIFA

Si tienes programado un vuelo hacia o desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), toma precauciones, ya que ambas terminales aéreas suspenderán sus actividades con motivo del Desfile Militar de este miércoles 16 de septiembre.
De acuerdo con un comunicado, por esta razón no se realizarán aterrizajes o despegues desde las pistas de los aeropuertos que conectan a la CDMX, por lo que se recomienda tomar precauciones.
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AICM confirma suspensión de operaciones durante cuatro horas
“El horario estará cerrado a todo tipo de operaciones en el horario señalado”, dice un fragmento del texto, donde se precisa que esta decisión se tomó por indicación de la autoridad aeronáutica correspondiente, para garantizar la seguridad de pasajeros y los elementos que participarán en el desfile.
La suspensión aplica a ambas terminales del aeropuerto, tanto a vuelos nacionales como internacionales.
AIFA también suspenderá operaciones este 16 de septiembre
De igual forma, el AIFA, ubicado en el municipio de Zumpango, Estado de México, también suspenderá operaciones de 10:00 a 14:00 horas.
Los elementos aéreos que participarán en el desfile despegarán desde la Base Militar de Santa Lucía, ubicada en las inmediaciones del AIFA, por lo que también habrá restricción temporal para el despegue y aterrizaje de vuelos comerciales.
Al igual que en caso del AICM, las restricciones aplican sin excepción para vuelos nacionales e internacionales.
¿Qué hacer si tengo planeado un vuelo en el AICM o el AIFA este 16 de septiembre?
Ante la suspensión de vuelos tanto en el AICM como en el AIFA, autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros mantenerse informados a través de la aerolínea con la que viajarán.
Por esta situación, se prevén ajustes a horarios de despegue y aterrizaje, o incluso afectaciones en posibles conexiones.
Los usuarios podrán mantenerse informados sobre posibles modificaciones en su itinerario de viaje a través de las aplicaciones móviles de las diferentes aerolíneas, directamente en el mostrador de cada empresa, o bien en las pantallas de información distribuidas en las salas de ambas terminales aéreas.
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Aunque parece una medida extraordinaria, vale la pena aclarar que esta medida se aplica cada año durante la realización del Desfile Militar, con la intención de proteger la integridad de los usuarios y de los elementos que pilotan las aeronaves que se observan durante el evento.